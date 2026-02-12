Getty Images Sport
アルダ・ギュレル、レアル・マドリードで「非常に高い自尊心を持つ選手たち」から「いじめられている」
スカウト、トルコ人スター選手への「いじめ」を主張
セルハット・ペクメジチ（元フェネルバフチェスカウト部長）は、20歳の選手グルエルがスペインの首都で受けている扱いに衝撃的な主張を提起した。スポーツ・ディジターレ誌の取材に対し、ペクメジチはグルエルがチーム内で組織的に孤立させられていると示唆した。
「アルダ・ギュレルはモビング（集団いじめ）の被害を受けている」とペクメズチは述べた。この用語は欧州では職場いじめやハラスメントを指すことが多い。同氏は、選手自身が直接苦情を申し立ててはいないものの、欧州王者というサメのいる水槽のような環境ではこの状況は予測可能だったと説明した。「彼が私に訴えたわけではないが、こうなることは分かっていた。辛抱強く待つよう助言した」
この告発は、マドリード内部の深刻な対立を浮き彫りにしている。2023年の加入以来、ギュレルは負傷や競争の激しさからスタメン定着に苦戦してきた。しかしペクメズチは、問題の根ははるかに個人的な領域にあり、ロッカールーム内の特定グループが積極的に若手を排除しようとしていると主張している。
「非常に大きなエゴを持つ選手たち」が非難された
スカウトによれば、ギュレルの成長停滞は能力不足ではなく、既存のスター選手たちが彼を受け入れようとしないことに起因する。トニ・クロースやルカ・モドリッチの時代からの移行期はギュレルの台頭を告げるはずだったが、ペクメジチは彼がベテラン選手たちに阻まれていると主張する。
「嫌がらせは選手たちから来た。アルダを受け入れられないグループが存在する。残念ながら、彼らは非常に強い自我を持つ選手たちだ」と彼は主張した。
明らかな技術的素質を持ちながらも、彼は試合の周辺に追いやられることが多く、ポジションが要求する頻度よりもボールを受ける機会が少ない。ギュレルはシーズン序盤に輝かしいスタートを切り、開幕数ヶ月で3得点を記録した。最近では得点数は減少しているものの、アシストを積み重ね続けており、リーガでは7回、チャンピオンズリーグではさらに4回の得点をアシストしている。
シャビ・アロンソ退団は有害な職場環境に関連
マドリードのサポーターにとって最も憂慮すべきは、ペクメジチがこの選手主導の力学こそがクラブの最近の監督交代劇の引き金だったと主張している点だ。カルロ・アンチェロッティの後任として指揮を執ったものの1月に解任されたシャビ・アロンソは、こうした内部の亀裂を管理することが不可能だと感じていたと報じられている。
「だからこそシャビ・アロンソも去った」とペクメジチは主張し、バスク出身の監督が現在ギュレルを標的にしているのと同じ「エゴ」の犠牲者だったと示唆した。
その後指揮権はアルバロ・アルベロアに移ったが、状況はほとんど改善されていないようだ。船を安定させる任務を負ったアルベロアは、プレイメーカーをベンチに追いやる傾向を継続しているように見える。最近のチャンピオンズリーグ・ベンフィカ戦での敗北時、ギュレルが交代させられた際に緊張が頂点に達した。彼は明らかに苛立ちを露わにし、ピッチを去りながら独り言をつぶやく様子がカメラに捉えられた。
マドリードで忍耐が限界に近づいている
ギュレルは長年その気性で称賛されてきたが、彼のストイックささえ試されている。「『我慢しろ』と彼に言った。アルダは非常に忍耐強く、自覚的だが、彼でさえ反抗し始めた」とペクメズチは指摘した。
20歳の選手はキャリアの重大な岐路に立たされている。「夢の移籍」が潜在的な悪夢へと変わりつつある中、迫り来る夏の移籍市場が大きな影を落としている。噂される「いじめ」が続き、ロッカールーム内の「エゴ」が抑制されないままなら、レアル・マドリードは公平な活躍の機会を与えられていないと感じる世代を代表する才能を失うリスクを負う。
現時点でギュレルは困難な状況に閉じ込められたままである。アルベロア監督の下での転機を待ち続けているが、かつての師は現在のロッカールームの権力構造が続く限り、その転機は永遠に来ないかもしれないと考えている。
