セルハット・ペクメジチ（元フェネルバフチェスカウト部長）は、20歳の選手グルエルがスペインの首都で受けている扱いに衝撃的な主張を提起した。スポーツ・ディジターレ誌の取材に対し、ペクメジチはグルエルがチーム内で組織的に孤立させられていると示唆した。

「アルダ・ギュレルはモビング（集団いじめ）の被害を受けている」とペクメズチは述べた。この用語は欧州では職場いじめやハラスメントを指すことが多い。同氏は、選手自身が直接苦情を申し立ててはいないものの、欧州王者というサメのいる水槽のような環境ではこの状況は予測可能だったと説明した。「彼が私に訴えたわけではないが、こうなることは分かっていた。辛抱強く待つよう助言した」

この告発は、マドリード内部の深刻な対立を浮き彫りにしている。2023年の加入以来、ギュレルは負傷や競争の激しさからスタメン定着に苦戦してきた。しかしペクメズチは、問題の根ははるかに個人的な領域にあり、ロッカールーム内の特定グループが積極的に若手を排除しようとしていると主張している。