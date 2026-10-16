AFP
翻訳者：
アルダ・ギュレル、レアル・マドリーとの大型新契約に合意。アーセナルとマンチェスター・シティへの移籍話に終止符
ギュレル、長期的な残留を約束
ギュレルはマドリーに残留する。ベルナベウでの在籍期間を2031年まで延長する新契約に合意したと、『TEAMtalk』が報じた。21歳のプレーメーカーは、チーム内での自身の役割をめぐる以前からの疑念にもかかわらず、長期的な将来をクラブに託すことを決めた。
最も有望な若手選手の引き留めを目指すレアル・マドリーにとって、この知らせは大きな追い風だ。ギュレルは今季の残りを通じて、チームでの重要性をさらに確かなものにしていく見込みだ。
今回の決断により、移籍の可能性をめぐる憶測は正式に終わった。トルコ人MFがクラブの長期構想において引き続き欠かせない存在であることは、サポーターにとって安心材料となる。
- Getty Images Sport
プレミアリーグからの関心に正式に終止符
ジョゼ・モウリーニョのマドリー監督就任は、当初からチーム内に混乱をもたらすと見られていた。ギュレルの繊細なプレースタイルはモウリーニョの要求に合わないのではないかとの見方から、影響を受ける選手の一人になると推測する声もあった。
そうした不透明感を受け、夏の移籍市場を前にプレミアリーグ勢から大きな関心が寄せられた。アーセナルとマンチェスター・シティはともに、この才能あるトルコ人選手をマドリーから引き抜けるか探っていた。
しかし、ライバルクラブにとっての獲得のチャンスは、これで正式に消滅した。ギュレルはクラブに将来を託すと表明し、移籍の噂に明確に終止符を打った。
ペレスの後押しと重要な貢献
ギュレルは毎週の先発が保証されていないにもかかわらず、ピッチ上で自身の価値を示し続けている。ローマ戦では途中出場から重要な2アシストを記録し、チームが1-3から劇的に逆転して勝利を収めるのに貢献した。
途中出場から試合の流れを変えたこの活躍により、モウリーニョにとって重要な攻撃の選択肢としての立場をさらに確固たるものにした。さらに、この若手選手はマドリーのフロレンティーノ・ペレス会長のお気に入りだという。首脳陣からのこうした強い支持によって、同選手が移籍することはそもそもなかったという見方が一段と強まっている。
- AFP
最高峰の舞台で地位を確立する
このMFは、最近の勝敗を左右する活躍をさらに積み重ね、先発の機会を増やしたい考えだ。長期的な去就が定まったことで、ギュレルは自身の成長とチームでの戦術的な役割に集中できる。
今季はここまで、公式戦9試合で1得点5アシストを記録。次は今週末、レアル・マドリーがセビージャと対戦するラ・リーガの試合で、再びチームに貢献することを目指す。
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