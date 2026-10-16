ギュレルはマドリーに残留する。ベルナベウでの在籍期間を2031年まで延長する新契約に合意したと、『TEAMtalk』が報じた。21歳のプレーメーカーは、チーム内での自身の役割をめぐる以前からの疑念にもかかわらず、長期的な将来をクラブに託すことを決めた。

最も有望な若手選手の引き留めを目指すレアル・マドリーにとって、この知らせは大きな追い風だ。ギュレルは今季の残りを通じて、チームでの重要性をさらに確かなものにしていく見込みだ。

今回の決断により、移籍の可能性をめぐる憶測は正式に終わった。トルコ人MFがクラブの長期構想において引き続き欠かせない存在であることは、サポーターにとって安心材料となる。