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アルダのバス移動の戦い！ シャフタールがPSV戦に向けて壮大な旅路を経る中、トゥランはヒディンクばりの冷静さを見せる
トゥラン、過酷なバス移動を経てシャフタールの準備を進める
シャフタール・ドネツクのアルダ・トゥラン監督は、PSVスタディオンでPSVと対戦する準備を進める中、選手たちに全面的な誇りを感じていると語った。ウクライナのクラブは過酷で長い移動日程を強いられ、リヴィウからバスで出発してポーランド国境を越え、その後ジェシュフからオランダへ向けて飛行機で移動した。
トゥラン監督は、ウクライナで続く戦争によってチームは準備方法の適応を余儀なくされており、従来のピッチ練習ではなく、移動中に戦術の映像分析を活用していると説明した。
指揮官は、ウクライナの人々に希望を届けることが、移動によるいかなる肉体的疲労よりも優先されると強調した。
- Seskim Photo
かつての教え子がヒディンクの冷静なメンタリティーを体現
オランダ勢との対戦を前に、トゥランはかつて代表で指導を受けたグース・ヒディンクの大きな影響について振り返った。39歳の指揮官は、現役時代にトルコ代表としてベルギーと対戦した際のハーフタイムでの具体的なスピーチを回想。極度の緊張感が漂う中でも冷静さを保っていたヒディンクの姿勢が、劇的な逆転勝利のきっかけになったという。
トゥランは、その同じ落ち着きと自信を、チャンピオンズリーグでデビューを迎えるシャフタールの若手6、7人にも伝えたい考えだ。
「ヒディンクは完璧に落ち着いた様子で、コーヒーを持ってロッカールームに入ってきた」とトゥランは振り返った。「彼は私に、冷静でいること、試合をコントロールすること、そして正しい原則を信じることを教えてくれた」
アイントホーフェンで引いて守ることはない
得点力の高いPSVを相手にするにもかかわらず、トゥラン監督はシャフタールがアイントホーフェンで守備一辺倒の戦い方を採ることはないと強調した。ヨハン・クライフ、フランク・ライカールト、ヒディンクといったオランダサッカーのアイコンから着想を得て、指揮官はチームに勇気とボール保持を求めた。
またトゥラン監督は、この一戦を前に旧友イバン・ペリシッチとも温かいやり取りを交わし、37歳のPSVベテランを生けるレジェンドと称賛した。
「PSV相手に守ることだけを考えていては負ける」とトゥラン監督は語った。「引いて守るつもりはない。選手たちは勇敢に戦い、攻撃し、この試合を楽しまなければならない」
- ANP
欧州の舞台はアイントホーフェンでの激突へ整った
シャフタールは国内での好調ぶりを追い風に、この一戦に臨む。2024年のPSV戦での劇的な対戦に続き、新たな1ページを書き加えることを目指している。
トゥランは若いチームに対し、チャンピオンズリーグの舞台に立つにあたり、最終的な結果については自分が全面的に責任を負うと約束した。
両チームは木曜夜、欧州のリーグフェーズ開幕戦に臨む。
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