シャフタール・ドネツクのアルダ・トゥラン監督は、PSVスタディオンでPSVと対戦する準備を進める中、選手たちに全面的な誇りを感じていると語った。ウクライナのクラブは過酷で長い移動日程を強いられ、リヴィウからバスで出発してポーランド国境を越え、その後ジェシュフからオランダへ向けて飛行機で移動した。

トゥラン監督は、ウクライナで続く戦争によってチームは準備方法の適応を余儀なくされており、従来のピッチ練習ではなく、移動中に戦術の映像分析を活用していると説明した。

指揮官は、ウクライナの人々に希望を届けることが、移動によるいかなる肉体的疲労よりも優先されると強調した。



