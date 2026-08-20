このメッセージは、自分たちに対する組織的な反対キャンペーンがあったとの主張に踏み込みつつ、決勝でスペインに敗れたとはいえ、この躍進をチームが誇りに思っていることを明確にしている。「このグループは、アルゼンチン国民に再び決勝を届けることを目標にやって来た。どれほど反アルゼンチンのキャンペーンがあったとしても、私たちはそれでもそこにたどり着いた」と動画は伝えている。

「誰かが何かが起きたとあなたに言うなら、そうだと答えてほしい。起きたのは、勝利のためにすべてを捧げ、最後まで戦い、胸を張ってその場を去ったチームがいたということだ。

「キャプテンの涙は、私たちにもう一度教えてくれた。勝つことはできる。だが、何が起きようとも、決してしてはならないのは挑戦をやめることだ」とメッセージは締めくくられている。