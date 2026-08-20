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アルゼンチン、リオネル・メッシらの2026年ワールドカップ決勝進出を阻めなかった「反アルゼンチン・キャンペーン」を主張
反骨心が示す粘り強い戦いぶり
2026年ワールドカップ決勝から1カ月後、アルゼンチンは決勝までの歩みを振り返る感動的な動画を公開した。この映像は、大一番の場面や観客の様子、そしてイングランドとの準決勝での勝利をつなぎ合わせたものだ。連盟は、チームが広範な疑念と批判をはねのけて2大会連続で決勝進出を果たしたと強調した。
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力強いメッセージが批判者たちに向けられる
動画は、各ラウンドで窮地を自力ではね返してきたチームの粘り強さに焦点を当てて始まり、その後、批判者たちへと矛先を向ける。「1カ月前、ある出来事が起きた。多くの人が望まなかったことが起きた。アルゼンチンが再び決勝を戦ったのだ」と、そのメッセージは始まる。
「起きたことは、ここまでのすべての試合で自分たちが盛り返したこと、そして準決勝でイングランドを敗退させて歴史を作ったことだ」としている。
敵対的な陰謀論は空振りに終わる
このメッセージは、自分たちに対する組織的な反対キャンペーンがあったとの主張に踏み込みつつ、決勝でスペインに敗れたとはいえ、この躍進をチームが誇りに思っていることを明確にしている。「このグループは、アルゼンチン国民に再び決勝を届けることを目標にやって来た。どれほど反アルゼンチンのキャンペーンがあったとしても、私たちはそれでもそこにたどり着いた」と動画は伝えている。
「誰かが何かが起きたとあなたに言うなら、そうだと答えてほしい。起きたのは、勝利のためにすべてを捧げ、最後まで戦い、胸を張ってその場を去ったチームがいたということだ。
「キャプテンの涙は、私たちにもう一度教えてくれた。勝つことはできる。だが、何が起きようとも、決してしてはならないのは挑戦をやめることだ」とメッセージは締めくくられている。
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チームは未来を見据える
大会を終えたアルゼンチンは今後、次の予選に向けてチームの刷新に目を向けることになる。決勝後に見せたメッシの涙は、この戦いがチームにとってどれほど大きな意味を持っていたかを物語っていた。しかし、主将は代表でのプレーを続けるかどうかをいまだ発表しておらず、その去就を巡る憶測は高まり続けている。
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