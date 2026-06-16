史上最強のサッカー選手が、36年ぶりの優勝をもたらし、現役世界王者としてキャプテン兼背番号10で最後のW杯に臨む。そんな彼がベンチに追いやられるなどあり得るか？ 答えを出すのはアルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督だ。今夜3時、2026年ワールドカップグループJ初戦のアルジェリア戦で、彼はメッシをどう起用するのか。
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アルゼンチン、メッシのアルジェリア戦デビュー。W杯で主役か、豪華な控えか？
38歳でMLSに所属
メッシにとってアルゼンチン代表での6度目のW杯となる。カタールで獲得したタイトル防衛を目指すこの大会が、38歳の彼にとって最後の大きな国際大会になるだろう。過去3シーズンはMLSのインテル・マイアミでプレーし、4年前と同じ活躍は期待しにくい。
スカローニは背番号10を諦めない
スカローニ監督は「プルガ」の才能を手放さない。アルゼンチン代表のロッカールームも、彼が開幕戦の先発メンバーに名を連ねると確認している。静かで競争心あふれるリーダーとしてチーム全体のレベルを引き上げ、必要とあれば一歩引くこともできる彼の存在は、あまりにも重要だ。
感謝、アイデンティティ、保護
国民の感謝はスカローニ監督の招集メンバーにも向けられ、カタール大会に出場した26人のうち17人が選ばれた。布陣はGKマルティネス、DFロメロ、MFデ・パウ、エンツォ・フェルナンデス、マカリスター、FWメッシ、アルバレス、ラウタロが中心だ。 この確固たるチームアイデンティティは、戦術的なカバーリングを必要とし、アルマダのようなバランス役の起用につながる可能性がある。
記録と目標
背番号10は、技術的にも感情的にも、いまだにこのチームの絶対的な軸である。年齢やキャリアの終盤にもかかわらず、彼の影響力は試合のあらゆる場面とチーム内のリーダーシップで決定的なままである。アルゼンチン代表の主将は、すでにワールドカップ出場記録と大会での同国最多得点記録を保持しており、その数字が伝説的な地位を証明している。 20年前にドイツで始まった物語は、ついに完結を迎える。W杯を2大会連続制した代表は、1934年と1938年のイタリア、1958年と1962年のブラジルだけだ。メッシには現役最後に明確な目標がある。