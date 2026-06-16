アルゼンチン、メッシのアルジェリア戦デビュー。W杯で主役か、豪華な控えか？

背番号10は、技術的にも感情的にも、いまだにこのチームの絶対的な軸である。年齢やキャリアの終盤にもかかわらず、彼の影響力は試合のあらゆる場面とチーム内のリーダーシップで決定的なままである。アルゼンチン代表の主将は、すでにワールドカップ出場記録と大会での同国最多得点記録を保持しており、その数字が伝説的な地位を証明している。 20年前にドイツで始まった物語は、ついに完結を迎える。W杯を2大会連続制した代表は、1934年と1938年のイタリア、1958年と1962年のブラジルだけだ。メッシには現役最後に明確な目標がある。