アルゼンチンサッカー協会（AFA）は、ライバル相手に収めた直近の大きな勝利の日付を恒久的に記念する動きに出た。評議会の執行会議で全会一致の採決が行われた結果、7月15日は今後、国家的なスポーツの重要日として認定される。この日付が選ばれたのは、2026年ワールドカップ準決勝でのアルゼンチン代表のパフォーマンスをたたえるためであり、リオネル・スカローニ監督率いるチームは試合終盤のビハインドをはね返し、Engalndに2-1で勝利した。

イングランドは55分、アンソニー・ゴードンのフィニッシュで先制し、トーマス・トゥヘル監督のチームは決勝進出に向かっているように見えた。しかし、終盤の猛攻で85分にエンソ・フェルナンデスが同点弾を決めると、その後、ラウタロ・マルティネスがアディショナルタイムに決勝点を挙げた。