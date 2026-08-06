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アルゼンチン、『ナショナル・フットボール・チームズ・デー』を制定 イングランドとの激闘を制した2026年ワールドカップ優勝を記念へ
歴史的な逆転劇を記念して
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は、ライバル相手に収めた直近の大きな勝利の日付を恒久的に記念する動きに出た。評議会の執行会議で全会一致の採決が行われた結果、7月15日は今後、国家的なスポーツの重要日として認定される。この日付が選ばれたのは、2026年ワールドカップ準決勝でのアルゼンチン代表のパフォーマンスをたたえるためであり、リオネル・スカローニ監督率いるチームは試合終盤のビハインドをはね返し、Engalndに2-1で勝利した。
イングランドは55分、アンソニー・ゴードンのフィニッシュで先制し、トーマス・トゥヘル監督のチームは決勝進出に向かっているように見えた。しかし、終盤の猛攻で85分にエンソ・フェルナンデスが同点弾を決めると、その後、ラウタロ・マルティネスがアディショナルタイムに決勝点を挙げた。
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現代のクラシックを不朽のものにする
AFAは、水曜日の評議会執行会議後に公式声明を発表し、新たに制定された特別な日の深い意義について説明した。声明では次のように述べられている。「この日付は、2026年ワールドカップ準決勝でアルゼンチンがイングランドを相手に収めた、偉大で歴史的な勝利を記念して選ばれた。
「リオネル・スカローニ率いるチームは、イングランドに1点ビハインドの状況だったが、エンソ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスのゴールによって逆転に成功し、国中を熱狂の渦に巻き込み、祝賀のために人々が通りへあふれ出した」
フォークランド諸島をめぐる論争が再燃
この勝利には政治的な摩擦も伴った。フォークランド諸島をめぐる長年の対立が、スポーツ上のライバル関係の前面に再び浮上したためだ。アトランタでの試合終了後、複数のアルゼンチン代表選手がピッチ上で「Las Malvinas son Argentinas」（マルビナス諸島はアルゼンチンのもの）と書かれたバナーを掲げている姿が確認された。このメッセージは、イギリスの海外領土に対する主権を主張するもので、英政府から直ちに非難を浴び、FIFAによる正式な調査を招いた。
国際統括団体から反発を受けたにもかかわらず、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領は代表チームを擁護し、この祝福を「完全に正当だ」と表現し、国民に共有された感情を示すものだと語った。さらに、AFA会長クラウディオ・タピアは、最近のスポンサーイベントでこの結果の重みを強調した。タピアは、多くのアルゼンチン人にとっては、その後の決勝の結果にかかわらず、イングランドを破った時点で大会は勝ったも同然に感じられたと主張した。
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FIFAの懲戒手続きが迫る
国中が勝利を祝う一方で、AFAは大会終盤の混乱による余波への対応を続けている。リオネル・メッシらは最終的に決勝でスペインに敗れたが、その一戦は両チームの選手とコーチングスタッフの間で試合後に起きた暴力的な乱闘によって影が差した。
統括団体はまた、大会期間中の不適切なチャントや人種差別的な暴言に関する申し立ても調査している。これらの調査は、イングランド戦でなされた政治的言及に関する調査と並行して進められている。AFAは罰金や個々の選手への出場停止処分を科される可能性があるものの、2026年の戦いぶりを巡る国内の誇りは揺らいでいない。
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