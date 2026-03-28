アルゼンチン、ジャイが招集に応じず：「寝ていた」

前夜、アグスティン・ジャイがベッドに入った時、翌朝目を覚ますとアルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督から着信履歴が山ほど残っているなんて、夢にも思わなかっただろう。しかし、それは現実だった。 パルメイラスに所属する2004年生まれのサイドバックである彼は、ゴンサロ・モンティエルの負傷を受けて、緊急でアルゼンチン代表に招集された。しかし、彼自身はそれを予期していなかった。そのため、電話が鳴った時、彼はクラブでの試合のためにブラジルから帰国した後、深く安らかな眠りについていた。



