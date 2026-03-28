前夜、アグスティン・ジャイがベッドに入った時、翌朝目を覚ますとアルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督から着信履歴が山ほど残っているなんて、夢にも思わなかっただろう。しかし、それは現実だった。 パルメイラスに所属する2004年生まれのサイドバックである彼は、ゴンサロ・モンティエルの負傷を受けて、緊急でアルゼンチン代表に招集された。しかし、彼自身はそれを予期していなかった。そのため、電話が鳴った時、彼はクラブでの試合のためにブラジルから帰国した後、深く安らかな眠りについていた。
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アルゼンチン、ジャイが招集に応じず：「寝ていた」
父の物語
その時、父親が執拗に彼に電話をかけ続けた。何度か電話に出てもらえなかった後、ようやく彼は応答した。「彼は笑い出したんだ」と父親はカデナ3のインタビューで語っている。「私たち誰も、あの招集を信じられなかった」。 代表監督の選出が現実だと理解すると、選手はすぐに家族全員とビデオ通話をして祝った。「アルゼンチン代表でプレーすることは、私の最大の夢だ」と彼は以前語っていた。
アルゼンチン代表デビュー
願いが叶った。A代表初招集からわずか数日後、ジャイはすぐにアルゼンチン代表のユニフォームを着てデビューを果たした。パルメイラスのサイドバックである彼は、3月27日（土）から28日（日）にかけて行われたモーリタニアとの親善試合の終盤20分間に投入された。試合は2-1で終了したが、ちなみに「初」と言えば、 ニコ・パスがアルゼンチン代表として初ゴールを決めた試合でもあった――アトレティコ・マドリードのナウエル・モリーナに代わってピッチに立ち、U-20ワールドカップではキャプテンを務めたことを含め、U代表での長いキャリアを経て、ついにアルゼンチン代表デビューを果たした。