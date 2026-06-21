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grafica dybala milan delusione 2025 2026 CMGetty Images

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アルゼンチン発・ローマ：ボカ・ジュニアーズはディバラへの関心を諦めない。アルアバルレナ監督から連絡があり、ローマを逆転か。一体何が起きているのか。

ローマ
移籍情報
ボカ・ジュニアーズ
パウロ・ディバラ
セリエ A

ボカ・ジュニアーズの監督がディバラに電話した。「ジョヤ」の将来をめぐるシナリオが浮上。

ローマとの契約満了まであと9日だが、パウロ・ディバラは契約更新にサインしていない。この状況下、アルゼンチンではボカ・ジュニアーズがフリー移籍で獲得すべく再動したとの報道がある。

ボカのロドルフォ・アルアバレナ監督が直接電話し、説得に動いている。

ローマとの交渉は依然決裂しており、ボカは「ジョヤ」を母国へ呼び戻す最後のチャンスを狙っている。

  • アルアバルレナの呼びかけ

    Tyc Sportsによると監督はディバラに直接電話し、ボカ・ジュニアーズでの構想と獲得意欲を伝えた。

    話し合いは前向きだったとされるが、現時点で選手側にも両クラブにも新しい動きはない。

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  • ボカがリードか？

    アルアバレナとの接触により、ボカ・ジュニアーズは勝ち点を獲得した。今季はコパ・リベルタドーレスで敗退し、コパ・スダメリカーナの予選ラウンドに回っている。

  • ローマとの状況

    ローマとディバラの契約更新交渉は継続中だ。ガスペリーニ監督は前向きな解決を後押ししている。ローマは代理団の対案を検討中で、提示額と要求額の差は50～70万ユーロSportitaliaが報じている

    トニー・ダミコ氏の介入で交渉が前進する可能性もあるが、契約満了まで9日となり、ボカ・ジュニアーズの関与やアルアバルレナ監督の呼びかけが流れを変える恐れもある。

  • ボカ・ジュニアーズの計画

    一方、ボカ・ジュニアーズは様子見だ。現時点で代理人へ正式オファーは出さないが、情報を集め、ローマとの交渉の行方を見極めた上で必要なら申し出る方針だ