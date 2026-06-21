アルゼンチン発・ローマ：ボカ・ジュニアーズはディバラへの関心を諦めない。アルアバルレナ監督から連絡があり、ローマを逆転か。一体何が起きているのか。

ローマとの契約満了まであと9日だが、パウロ・ディバラは契約更新にサインしていない。この状況下、アルゼンチンではボカ・ジュニアーズがフリー移籍で獲得すべく再動したとの報道がある。

ボカのロドルフォ・アルアバレナ監督が直接電話し、説得に動いている。

ローマとの交渉は依然決裂しており、ボカは「ジョヤ」を母国へ呼び戻す最後のチャンスを狙っている。