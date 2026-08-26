アルゼンチンでの報道によれば、マルティネスはここ数時間でチェルシーに売り込まれており、トッテナムも獲得に関心を示しているという。マル・デル・プラタ出身の33歳の将来は不透明だ。所属クラブで構想外となっており、クラブは今回の移籍市場で退団させる考えだったためだ。





さらに、TyC Sportsの記者ガストン・エドゥル氏は、アルゼンチン人選手がユヴェントスに行かなかった理由は移籍市場の終了時にのみ明かされると記した。しかもその理由はスポーツとは一切関係がなく、アルゼンチン代表における彼の評価を高めるものだという。