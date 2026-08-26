ディブ・マルティネスは、夏の移籍市場の終了間際にクラブを変える可能性がある。ユベントスが長く追いかけながら実現しなかったあと、アルゼンチン人GKには現在、チェルシーとトッテナムからの関心がある。両クラブとも、現在の正守護神2人のパフォーマンスにあまり満足していない。一方で、彼のアストン・ヴィラは、後任としてすでに鈴木に託している。2022年ワールドカップ王者GKに新たな動きが見えてきた。
翻訳者：
アルゼンチン発、ディブ・マルティネスがユベントスに移籍しなかった理由。スポーツ面の問題ではなく、評判が関係している。
アルゼンチンでの報道によれば、マルティネスはここ数時間でチェルシーに売り込まれており、トッテナムも獲得に関心を示しているという。マル・デル・プラタ出身の33歳の将来は不透明だ。所属クラブで構想外となっており、クラブは今回の移籍市場で退団させる考えだったためだ。
さらに、TyC Sportsの記者ガストン・エドゥル氏は、アルゼンチン人選手がユヴェントスに行かなかった理由は移籍市場の終了時にのみ明かされると記した。しかもその理由はスポーツとは一切関係がなく、アルゼンチン代表における彼の評価を高めるものだという。
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