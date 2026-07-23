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アルゼンチン発――インテルがクリスティアン・ロメロ争奪戦で優位に。数時間以内に代理人と再交渉予定。

インテル
移籍情報
トッテナム
クリスティアン・ロメロ

アルゼンチン人選手はトッテナムを去りたい。インテルはバルセロナと争うが、バルセロナはまず選手を売却する必要がある。

インテルが今最も獲得を狙うのはクリスティアン・ロメロだ。マロッタとアウジリオは他の案件を後回しにし、このセンターバックに集中。ここ数日、交渉の余地を探っている。メロはトッテナム退団を決意しており、クラブ間でもジェド・スペンスの交渉時に話題に上った。 Tycsportsによると、現在はインテルが最有力。クラブはトッテナムとの合意を目指し、数時間以内にクティの代理人と再交渉する見込みだ。

  • インテルとバルセロナの間で揺れるロメロ

    前回W杯でアルビセレステの主力だったアルゼンチン代表は、イタリア復帰（2018～2021年ジェノアとアタランタでプレー）を強く希望。インテルで代表チームメイトのラウタロ・マルティネスと再会したい考えだ。 バルセロナも獲得を望むが、バストーニより彼を優先しつつも、放出が先決だ。フリック監督は1994年生まれのラポルテを高く評価。クバルシとは代表で同じDFラインを組んだ仲で、移籍金も手頃だ。

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  • ロメロの費用

    ロメロは2021年、固定額とボーナスを合わせて5000万ユーロでアタランタからトッテナムへ移籍した。2029年契約満了の彼を放出するにあたり、スパーズは当初6000万ユーロを要求したが、現在は4500万～5000万ユーロに下げている。 インテルは買い取り義務付きレンタルを検討しており、提示額は3500万～4000万ユーロとさらに低い。 この方式はマロッタ体制下で既採用されており、インテルは即座に守備を強化しつつ最終的な資金投入を1年先送りできる。あとは年俸でインテルがいくら提示するかが焦点だ。現在このアルゼンチン人センターバックはイングランドで年間約1200万ユーロ（総額）を稼いでいる。

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