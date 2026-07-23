アルゼンチン発――インテルがクリスティアン・ロメロ争奪戦で優位に。数時間以内に代理人と再交渉予定。

ロメロは2021年、固定額とボーナスを合わせて5000万ユーロでアタランタからトッテナムへ移籍した。2029年契約満了の彼を放出するにあたり、スパーズは当初6000万ユーロを要求したが、現在は4500万～5000万ユーロに下げている。 インテルは買い取り義務付きレンタルを検討しており、提示額は3500万～4000万ユーロとさらに低い。 この方式はマロッタ体制下で既採用されており、インテルは即座に守備を強化しつつ最終的な資金投入を1年先送りできる。あとは年俸でインテルがいくら提示するかが焦点だ。現在、このアルゼンチン人センターバックはイングランドで年間約1200万ユーロ（総額）を稼いでいる。