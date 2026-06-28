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アルゼンチン対ヨルダン戦の選手評価：リオネル・メッシが再びワールドカップの歴史に名を刻み、ジョバンニ・ロ・チェルソとラウタロ・マルティネスが得点をサポート。

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ヨルダン 対 アルゼンチン
ヨルダン
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リオネル・メッシ
ジオヴァニ・ロ・チェルソ

これがメッシ最後のW杯なら、攻撃記録をすべて残して去ろうとしている。メッシは大会史上初となる7試合連続得点をマークし、粘るヨルダンに3－1で勝利。スカローニ監督もロ・チェルソとマルティネスの得点を生んだ。

FIFAランキングで72位差があったにもかかわらず、試合はアルゼンチンが予想したより接戦となった。

ヨルダンとのグループ最終戦に臨むまで、アルゼンチンの5得点はすべてリオネル・メッシが挙げていた。しかしこの試合ではメッシがベンチスタートとなり、チームメイトが攻撃を分担した。

アルゼンチンは立ち上がりから攻勢をかけ、7分にはジョバンニ・ロ・チェルソがパスワークから決定機を迎えたが、わずかにオフサイドと判定された。 開始14分でボール支配率90％近くを誇ったアルゼンチン。ロ・セルソはフリーキックをステップオーバーし、8度バロンドールを獲得したチームメイトを思わせる強烈なシュートでGKアブライラを破った。

ヨルダンGKの対応を批判する声もあるが、ロ・チェルソのシュート精度と、メッシ以外が流れを作る重要性は明らかだった。アルゼンチンはその後も圧倒的なポゼッションからセットプレーの機会を量産した。 2回のコーナーキックのうち1回、マルコス・セネシのヘディングがPKを誘い、31分にはラウタロ・マルティネスが冷静に沈めて2－0とした。

それでもアルゼンチンは序盤の優位を決定的なものにはできず、後半はヨルダンが流れを掴んでスカローニ監督のチームを苦しめた。ヨルダンのセラミ監督が投入したムサ・タマリが直後にカウンターからネットを揺らし、2－1とした。

アルビセレステが10分間、ハラハラする展開を強いられた後、スカローニ監督は「安全弁」であるメッシを60分に投入した。そして、いつものように、この伝説の選手は期待に応えた。

その後20分間は静かな展開が続いたが、メッシが得たFKを低い弾道で沈め、再び2点差とした。このゴールでメッシはW杯史上初となる7試合連続得点を達成した。 さらにアルゼンチンは2010年の日本代表以来、1試合で2本のフリーキックを決めた初のチームとなった。この勝利でグループステージ全勝のアルゼンチンは、次戦マイアミでカーボベルデと対戦する。

GOALがダラスでのアルゼンチン代表選手を採点する。

  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    エミリアーノ・マルティネス（6/10）：

    前半はほとんど仕事がなく、ピッチに椅子を置いて休んでもおかしくないほどだった。後半、油断したのかタマリに抜かれた。

    エクセキエル・パラシオス（8/10）：

    めったにない先発の機会を活かし、前半45分で7回の守備貢献を記録。その多くはヨルダン陣地でのプレスで、カウンター発起点となった。右SBはアルゼンチンの弱点だが、パラシオスのパフォーマンスはスカローニ監督に選択肢を与えた。

    ニコラス・オタメンディ（6/10）：

    ヨルダンがほとんど自陣に留まったため、守備はすべて自陣で行った。前半はパスと空中戦で強さを発揮したが、失点場面では油断から代償を払った。

    マルコス・セネシ（7/10）：

    マルティネスのゴールを導くPKを獲得し、実質的な追加のMFとして機能した。パス成功率はx％だった。

    ニコラス・タリアフィコ（6/10）：

    攻撃重視の展開の中で目立った活躍はなく、ヨルダンの得点を防ぐこともできなかった。

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    レアンドロ・パレデス（6/10）：

    実質的にロドリゴ・デ・パウルの役割を担った。ボールタッチが多く、パスも高精度。後半は存在感を強めた。

    ニコ・パス（7/10）：

    移籍が噂されるコモのスターは、ヨルダン戦でその片鱗を示した。10番として左サイドで輝き、ドリブルでDFをかわし、決定的なパスを数本送った。

    ジョバンニ・ロ・チェルソ（8/10）：

    開始7分、美しいパスワークからゴールを決めたがオフサイドで取り消された。しかし14分後、直接フリーキックで先制点を奪取。

    ジュリアーノ・シメオネ（6/10）：

    ワイドに展開しスピードも示したが、決定的な仕事はできなかった。

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    ジュリアン・アルバレス（5/10）：

    クラブシーズンの終盤に負った怪我の影響が残っており、この試合ではボールタッチが定まらず、パスや連携も低調だった。それでも、ピッチ全体でアルゼンチンのプレスを支え、欠点を多少補っていた。

    ラウタロ・マルティネス（8/10）：

    ワールドカップ9試合目でPKを豪快に決め、28歳の彼に火をつけた。開始3分のオフサイドは悔やまれたが、エリア内での動きは効果的で1ゴール以上の価値があった。意外にもメッシとの交代でピッチを去った。


  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    サブメンバーとマネージャー

    リオネル・メッシ（9/10）：

    2006年以来となるW杯途中出場では存在感が薄かったが、一瞬の魔法で流れを変えた。再び「メッシ」となり、ヨルダンにとって最悪の悪夢となった。

    アレクシス・マッカリスター（7/10）：

    出場した30分間、地味な仕事をこなしパスも正確だった。

    チアゴ・アルマダ（6/10）：

    高い活動量とスピードを見せたが、大きなインパクトは残せなかった。

    バレンティン・バルコ（6/10）：

    期待の若手が代表デビュー。21歳にとって大きな瞬間だったが、ピッチでは目立たなかった。

    ホセ・ロペス（評価なし）：

    出場時間が短くインパクトを残せなかった。

    リオネル・スカローニ（7/10）：

    ヨルダンに失点した、しかもその失点の仕方には怒っているだろう。それでも攻撃と守備の両面で解決策を見出した。

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