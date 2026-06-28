アルゼンチン対ヨルダン戦の選手評価：リオネル・メッシが再びワールドカップの歴史に名を刻み、ジョバンニ・ロ・チェルソとラウタロ・マルティネスが得点をサポート。

FIFAランキングで72位差があったにもかかわらず、試合はアルゼンチンが予想したより接戦となった。

ヨルダンとのグループ最終戦に臨むまで、アルゼンチンの5得点はすべてリオネル・メッシが挙げていた。しかしこの試合ではメッシがベンチスタートとなり、チームメイトが攻撃を分担した。

アルゼンチンは立ち上がりから攻勢をかけ、7分にはジョバンニ・ロ・チェルソがパスワークから決定機を迎えたが、わずかにオフサイドと判定された。 開始14分でボール支配率90％近くを誇ったアルゼンチン。ロ・セルソはフリーキックをステップオーバーし、8度バロンドールを獲得したチームメイトを思わせる強烈なシュートでGKアブライラを破った。

ヨルダンGKの対応を批判する声もあるが、ロ・チェルソのシュート精度と、メッシ以外が流れを作る重要性は明らかだった。アルゼンチンはその後も圧倒的なポゼッションからセットプレーの機会を量産した。 2回のコーナーキックのうち1回、マルコス・セネシのヘディングがPKを誘い、31分にはラウタロ・マルティネスが冷静に沈めて2－0とした。

それでもアルゼンチンは序盤の優位を決定的なものにはできず、後半はヨルダンが流れを掴んでスカローニ監督のチームを苦しめた。ヨルダンのセラミ監督が投入したムサ・タマリが直後にカウンターからネットを揺らし、2－1とした。

アルビセレステが10分間、ハラハラする展開を強いられた後、スカローニ監督は「安全弁」であるメッシを60分に投入した。そして、いつものように、この伝説の選手は期待に応えた。

その後20分間は静かな展開が続いたが、メッシが得たFKを低い弾道で沈め、再び2点差とした。このゴールでメッシはW杯史上初となる7試合連続得点を達成した。 さらにアルゼンチンは2010年の日本代表以来、1試合で2本のフリーキックを決めた初のチームとなった。この勝利でグループステージ全勝のアルゼンチンは、次戦マイアミでカーボベルデと対戦する。

GOALがダラスでのアルゼンチン代表選手を採点する。