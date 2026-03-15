アルゼンチン対スペイン戦の中止を受け、リオネル・メッシの「フィナリッシマ」に対する姿勢が明らかになった

当初の試合中止を受けて、CONMEBOLは代替会場の確保に向けた必死の調整が行われたことを明らかにした。アルゼンチン側は試合をヨーロッパに移すことに前向きだったが、具体的な日程を巡る意見の相違により、両大陸連盟の間で合意点を見出すことはできなかった。

CONMEBOLのプレスリリースは、その経緯を次のように詳述している。「こうした状況の中、3月14日（土）、アルゼンチンサッカー協会（AFA）は、3月27日に中立地であるイタリアで試合を開催するという提案を受けた。 アルゼンチン側は日程を除き異議なくこの案を受け入れ、3月31日を提案した。しかし残念ながら、UEFAは当初の提案からわずか4日後の31日での開催は不可能であると発表し、『フィナリッシマ』は中止となった。」