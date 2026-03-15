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アルゼンチン対スペイン戦の中止を受け、リオネル・メッシの「フィナリッシマ」に対する姿勢が明らかになった
メッシ、優勝のチャンスを逃し悔しさをにじませる
ある情報筋がESPNに対し、メッシがこの試合を「重要な決勝戦」であり、次回のワールドカップに向けた「重要な礎」と位置づけ、意欲的な姿勢で臨んでいたことを明かした。この伝説的なフォワードは、代表チームのリーダーという立場にあるにもかかわらず、最終的にこの試合の中止につながった理事会の議論には関与していなかった。
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政治情勢によりカタールでの開催が中止に
CONMEBOLコパ・アメリカ2024の優勝チームと欧州王者が対戦する予定だったこの試合は、当初3月27日にカタールで開催される予定だった。しかし、中東地域の政治情勢が緊迫化していることを受け、主催団体は開催を取りやめることを余儀なくされた。
UEFAは日曜日、この決定について次のような声明を発表した。「UEFAとカタールの主催当局との間で綿密な協議を行った結果、同地域の現在の政治情勢により、ファイナリッシマを当初の予定通りカタールで開催することはできないことが本日発表された。UEFAは他の実行可能な代替案を検討したが、いずれもアルゼンチンサッカー協会にとって受け入れがたいものだった。」
中立的な開催地をめぐる交渉が決裂した
当初の試合中止を受けて、CONMEBOLは代替会場の確保に向けた必死の調整が行われたことを明らかにした。アルゼンチン側は試合をヨーロッパに移すことに前向きだったが、具体的な日程を巡る意見の相違により、両大陸連盟の間で合意点を見出すことはできなかった。
CONMEBOLのプレスリリースは、その経緯を次のように詳述している。「こうした状況の中、3月14日（土）、アルゼンチンサッカー協会（AFA）は、3月27日に中立地であるイタリアで試合を開催するという提案を受けた。 アルゼンチン側は日程を除き異議なくこの案を受け入れ、3月31日を提案した。しかし残念ながら、UEFAは当初の提案からわずか4日後の31日での開催は不可能であると発表し、『フィナリッシマ』は中止となった。」
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49個目のトロフィー獲得への挑戦は続く
重要な点として、報道によれば、メッシはUEFA、CONMEBOL、および各開催地組織委員会が関与した大規模な交渉プロセスには一切関与していなかったことが明らかになっている。その代わりに、彼はピッチ上のプレーに専念し、前人未到のタイトル獲得記録をさらに伸ばすことに注力していた。
メッシは現在、サッカー史上最も多くのタイトルを獲得した選手として知られており、通算48個のトロフィーを手にしている。直近のタイトルは、昨年12月にインテル・マイアミで獲得したMLSカップだ。「フィナリッシマ」は49個目のタイトルを手にする絶好の機会だったが、この節目の達成は、もう少し先へと持ち越されることになった。
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