序盤はスイスがボールを支配したが、アルゼンチンが意外な形で先制した。10分、リオネル・メッシのコーナーキックを、175cmのアレクシス・マカリスターが力強くヘディングで叩き込み、GKグレゴール・コベルのゴールに突き刺した。その後は試合が停滞した。

アルビセレステはボールを譲り、スイスを前線へ誘い出す戦術に徹した。66分まで機能していたが、ダン・ンドエのカウンターが状況を覆した。右サイドを突破したンドエはリカルド・ロドリゲスとワンツーを交わし、左からのクロスを押し込み同点とした。

流れはスイスに傾いたが、VARが試合を左右する。レアンドロ・パレデスがブレール・エンボロへのタックルで一度は警告を受けたが、VARで取り消し。逆にエンボロがシミュレーションで2枚目のイエローを受け、スイスは10人となった。

数的有利を得ても、アルゼンチンはW杯予選と本大会で一度もリードを許していないスイスの堅守を崩せなかった。ヤキン監督のチームは守りを固め、PK戦を狙っているようだった。

そこで登場したのがアルバレスだった。

2022年にはアルゼンチンの得点王の一人だったが今大会では無得点だったこのストライカーは112分、待望のネットを揺らした。 左サイドから右上隅へ、止めようのないロケット弾。スイスは為す術なし。120分、ヤキン監督は10人で前線へ指示。アルゼンチンはラウタロ・マルティネスのカウンターで3点目を奪い、試合を決めた。

GOALがカンザスシティ・スタジアムでのアルゼンチン代表選手たちを採点する。