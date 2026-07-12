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アルゼンチン対スイスの選手評価：フリアン・アルバレスが久方ぶりの得点を決め、その強烈なシュートでリオネル・メッシらをワールドカップ準決勝へ導いた。

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アルゼンチン 対 スイス
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スイス
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リオネル・メッシ
アレクシス・マクアリスター

ジュリアン・アルバレスは大会を通じて苦戦していたが、アルゼンチンが最も必要とした場面でゴールを決め、スイスを3－1で破って準決勝進出を決めた。スコアは「ラ・アルビセレステ」にとって運も味方したものであり、スイスは王者と互角に戦っただけに審判の判定に不満を残した。

序盤はスイスがボールを支配したが、アルゼンチンが意外な形で先制した。10分、リオネル・メッシのコーナーキックを、175cmのアレクシス・マカリスターが力強くヘディングで叩き込み、GKグレゴール・コベルのゴールに突き刺した。その後は試合が停滞した。

アルビセレステはボールを譲り、スイスを前線へ誘い出す戦術に徹した。66分まで機能していたが、ダン・ンドエのカウンターが状況を覆した。右サイドを突破したンドエはリカルド・ロドリゲスとワンツーを交わし、左からのクロスを押し込み同点とした。

流れはスイスに傾いたが、VARが試合を左右する。レアンドロ・パレデスがブレール・エンボロへのタックルで一度は警告を受けたが、VARで取り消し。逆にエンボロがシミュレーションで2枚目のイエローを受け、スイスは10人となった。

数的有利を得ても、アルゼンチンはW杯予選と本大会で一度もリードを許していないスイスの堅守を崩せなかった。ヤキン監督のチームは守りを固め、PK戦を狙っているようだった。

そこで登場したのがアルバレスだった。

2022年にはアルゼンチンの得点王の一人だったが今大会では無得点だったこのストライカーは112分、待望のネットを揺らした。 左サイドから右上隅へ、止めようのないロケット弾。スイスは為す術なし。120分、ヤキン監督は10人で前線へ指示。アルゼンチンはラウタロ・マルティネスのカウンターで3点目を奪い、試合を決めた。

GOALがカンザスシティ・スタジアムでのアルゼンチン代表選手たちを採点する。

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    エミリアーノ・マルティネス（7/10）：

    スイスの同点弾は防げなかったが、4度の好セーブでチームを支えた。

    ニコラス・タリアフィコ（6/10）：

    守備より攻撃参加を優先したが、貢献度は低かった。ファウルを誘い、セットプレーを数回獲得した。

    クリスティアン・ロメロ（7/10）：

    アルゼンチンで最も頼れるDFだった。106分の交代まで5回ボールを奪取し、2回インターセプトした。

    リサンドロ・マルティネス（8/10）：

    攻守で存在感を示し、ドリブル成功3回、最終ラインへのパス9本、重要なクリアも複数決めた。

    ナウエル・モリーナ（6/10）：

    右サイドを縦横無尽に駆け回り、守備貢献は5回。攻撃でのインパクトは薄かったが、85分間ミスはゼロ。

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    アレクシス・マッカリスター（8/10）：

    小柄なMFは長身揃いのスイス代表をかわし、アルゼンチンの先制点を奪った。いつもより攻撃的にプレーし、2度の決定機を逃したが、相手にとって無視できない脅威だった。

    レアンドロ・パレデス（7/10）：

    ピッチ全体をカバーし、パスは極めて正確だった。

    ロドリゴ・デ・ポール（6/10）：

    1対1で3勝したが、スイス中盤を封じられず、得意のカウンターも作れなかった。

    エンツォ・フェルナンデス（7/10）：

    パスは正確でチャンスを1回作った。

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    攻撃

    リオネル・メッシ（8/10）：

    彼にしては目立たない試合だったが、巧みなコーナーキックからマック・アリスターへアシスト。しかし、自身最多のW杯9試合連続得点は途絶えた。

    ジュリアン・アルバレス（8/10）：

    試合の大半は精彩を欠いたが、試合最大のハイライトとなる一撃でアルゼンチンの準決勝進出を決めた。今大会初ゴールで通算5ゴール目。

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    サブメンバーとマネージャー

    ニコラス・ゴンサレス（6/10）：

    ペナルティエリア内に何度も侵入したが、決定力に欠けた。

    ラウタロ・マルティネス（8/10）：

    この試合で唯一の決定機をものにし、試合を決めた。

    ゴンサロ・モンティエル（6/10）：

    モリーナの代役として投入され、フレッシュな力をもたらしたが、試合の流れを大きく変えることはできなかった。

    チアゴ・アルマダ（7/10）：

    91分に投入され、即座にチームを活性化。得点を奪えなかったのは運がなかっただけ。

    ニコラス・オタメンディ（6/10）：

    ロメロに代わって出場。決定的な活躍はなかったが、安定したプレーとベテランの存在感でチームを鼓舞した。

    ホセ・ロペス（評価なし）：

    試合終了前の9分間では影響を与える時間がなかった。

    リオネル・スカローニ（7/10）：

    アルゼンチンの内容は説得力に欠け、エンボロの物議を醸した退場に助けられた。それでもスカルオーニ監督は苦戦するアルバレスを信頼し続け、交代策で延長戦の主導権を握った点は評価できる。

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