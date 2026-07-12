序盤はスイスがボールを支配したが、アルゼンチンが意外な形で先制。10分、リオネル・メッシのコーナーキックに5フィート9インチのアレクシス・マカリスターが飛び出し、力強いヘディングでグレゴール・コベルのゴールに突き刺した。

その後ペースは落ち、アルゼンチンはボールを譲り、スイスを前に引き出す守備を継続。66分まで機能していたが、ダン・ンドエのカウンターからリカルド・ロドリゲスとのワンツー、そして左からのピンポイントクロスで同点に追いつかれた。

流れはスイスに傾いたが、VARが判定を覆し、エンボロがシミュレーションで2枚目のイエローを受け10人となった。

数的有利を得たアルゼンチンだが、W杯予選と本大会で一度もリードを許していないスイスの堅守を崩せなかった。スイスは守りを固め、PK戦を狙っているように見えた。

そこで登場したのがアルバレスだ。

2022年にはアルゼンチンの得点王の一人だったが、今大会は無得点だったストライカーは112分、左サイドから右上隅へ豪快なシュートを決めた。それまでメッシらを封じていたスイス代表を震撼させた。

試合は120分となり、ヤキン監督が前線へ選手を送り込むと、アルゼンチンはラウタロ・マルティネスのカウンターで3点目を奪取。3－1で完勝した。

GOALがカンザスシティ・スタジアムでのアルゼンチン代表選手たちを採点する。