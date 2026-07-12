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アルゼンチン対スイスの選手評価：フリアン・アルバレスが久方ぶりに得点を挙げ、その強烈なシュートでリオネル・メッシ率いるチームをワールドカップ準決勝へ導いた。

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アルゼンチン 対 スイス
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リオネル・メッシ
アレクシス・マクアリスター

フリアン・アルバレスは大会を通じて苦戦していたが、アルゼンチンが最も必要とした場面で結果を出した。スイス戦で3－1の勝利を決定づけるゴールを決め、イングランドとの準決勝進出を決めた。ただし、このスコアはアルゼンチンにとって過大評価だ。スイスは世界王者と互角に戦い、審判の判定に不満を持つ理由があった。

序盤はスイスがボールを支配したが、アルゼンチンが意外な形で先制。10分、リオネル・メッシのコーナーキックに5フィート9インチのアレクシス・マカリスターが飛び出し、力強いヘディングでグレゴール・コベルのゴールに突き刺した。

その後ペースは落ち、アルゼンチンはボールを譲り、スイスを前に引き出す守備を継続。66分まで機能していたが、ダン・ンドエのカウンターからリカルド・ロドリゲスとのワンツー、そして左からのピンポイントクロスで同点に追いつかれた。

流れはスイスに傾いたが、VARが判定を覆し、エンボロがシミュレーションで2枚目のイエローを受け10人となった。

数的有利を得たアルゼンチンだが、W杯予選と本大会で一度もリードを許していないスイスの堅守を崩せなかった。スイスは守りを固め、PK戦を狙っているように見えた。

そこで登場したのがアルバレスだ。

2022年にはアルゼンチンの得点王の一人だったが、今大会は無得点だったストライカーは112分、左サイドから右上隅へ豪快なシュートを決めた。それまでメッシらを封じていたスイス代表を震撼させた。

試合は120分となり、ヤキン監督が前線へ選手を送り込むと、アルゼンチンはラウタロ・マルティネスのカウンターで3点目を奪取。3－1で完勝した。

GOALがカンザスシティ・スタジアムでのアルゼンチン代表選手たちを採点する。

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    ゴールキーパーとディフェンス

    エミリアーノ・マルティネス（7/10）：

    スイスの同点弾は防げなかったが、ナティ戦で4度の好セーブ。

    ニコラス・タリアフィコ（6/10）：

    守備より攻撃に重きを置いたが貢献度は限定的。ファウルを誘いセットプレーを得た。

    クリスティアン・ロメロ（7/10）：

    アルゼンチンで最も頼れるDFだった。106分の交代まで5回ボールを奪取し、2回インターセプトした。

    リサンドロ・マルティネス（8/10）：

    攻守で存在感を示し、ドリブル3回成功、最終ラインへ9本パスを送ったほか、重要なクリアも複数決めた。

    ナウエル・モリーナ（6/10）：

    右サイドを縦横無尽に駆け回り、守備貢献5回を記録。攻撃でのインパクトは薄かったが、85分間ミスはゼロだった。

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    アレクシス・マック・アリスター（8/10）：

    マカリストは身長5フィート9インチながら、長身のスイス代表をかわしアルゼンチンの先制点を奪った。いつもより攻撃的にプレーし、2度の決定機を逃したが、相手にとって脅威だった。

    レアンドロ・パレデス（7/10）：

    ピッチの隅々まで走り、パスは正確だった。

    ロドリゴ・デ・ポール（6/10）：

    1対1で3勝したが、スイスの中盤を封じることはほとんどできず、得意のカウンターチャンスも作れなかった。

    エンツォ・フェルナンデス（7/10）：

    パスは正確でチャンスを1回創出した。

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    攻撃

    リオネル・メッシ（8/10）：

    彼にしては目立たない試合だったが、巧みなコーナーキックからマック・アリスターへのアシストを記録した。しかし、ワールドカップでの自身最多となる9試合連続得点の記録は途絶えた。

    ジュリアン・アルバレス（8/10）：

    試合の大半は精彩を欠いたが、試合最大のハイライトとなる一撃でアルゼンチンを準決勝へ導いた。今大会初ゴールで通算5ゴール目。

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    サブメンバーとマネージャー

    ニコラス・ゴンサレス（6/10）：

    ペナルティエリア内に何度も侵入したが、決定力に欠けた。

    ラウタロ・マルティネス（8/10）：

    この試合で唯一の決定機をものにし、試合を決めた。

    ゴンサロ・モンティエル（6/10）：

    モリーナの代役として投入され、フレッシュな力をもたらしたが、試合の流れを大きく変えることはできなかった。

    チアゴ・アルマダ（7/10）：

    元MLSのスターは91分に投入され、即座にチームを活性化させた。得点できなかったのは不運だった。

    ニコラス・オタメンディ（6/10）：

    ロメロに代わって出場。決定的な活躍はなかったが、安定したプレーとベテランの存在感でチームを鼓舞した。

    ホセ・ロペス（評価なし）：

    試合終了前の9分間のみ出場し、影響を与える時間はなかった。

    リオネル・スカローニ（7/10）：

    アルゼンチンの内容は説得力に欠け、エンボロの物議を醸した退場に助けられた。それでもスカルオーニ監督は苦戦するアルバレスを信頼し続け、交代策で延長戦の主導権を握った点は評価できる。

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