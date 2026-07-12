序盤はスイスがボールを支配したが、アルゼンチンが意外な形で先制した。10分、リオネル・メッシのコーナーキックを、175cmのアレクシス・マカリスターが力強くヘディングし、グレゴール・コベルのゴールに突き刺した。その後は試合が停滞した。

アルビセレステはボールを譲り、スイスを前線へ誘い出す戦術に徹した。この戦略は66分まで機能していた。ウインガーのダン・ンドエがカウンターからリカルド・ロドリゲスとワンツーを交わし、左からのピンポイントクロスで同点とした。

流れはスイスに傾いたが、VARが試合を大きく変えた。パレデスのファールが最初イエローだったものの、確認の末取り消しに。代わりにエンボロがシミュレーションで2枚目のイエローを受け、スイスは10人となった。

数的優位でも、W杯予選・本大会で一度もリードを許していないスイスの堅守を崩せなかった。ヤキン監督は守りを固め、PK戦を狙っているようだった。

そこで登場したのがアルバレスだった。

2022年にはアルゼンチンの得点王の一人だったが今大会では無得点だったこのストライカーは112分、ようやくネットを揺らした。 左サイドから右上隅へ、止めようのないロケット弾。スイスは呆然とした。120分が経過し、ヤキン監督が10人のチームに前線への攻めを命じる。その直後、アルゼンチンはラウタロ・マルティネスのカウンターで3点目を奪い、勝利を決定づけた。

GOALがカンザスシティ・スタジアムでのアルゼンチン代表選手たちを採点する。