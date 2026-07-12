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アルゼンチン対スイスの選手評価：フリアン・アルバレスが久方ぶりに得点を挙げ、その強烈なシュートがリオネル・メッシらをワールドカップ準決勝へ導いた。

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アルゼンチン 対 スイス
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スイス
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リオネル・メッシ
アレクシス・マクアリスター

ジュリアン・アルバレスは大会を通じて苦戦していたが、アルゼンチンが最も必要とした場面でゴールを決め、スイスを3－1で破って準決勝進出を決めた。スコアはアルゼンチンにとって運好的で、スイスは王者と互角に戦っただけに判定に不満を残した。

序盤はスイスがボールを支配したが、アルゼンチンが意外な形で先制した。10分、リオネル・メッシのコーナーキックを、175cmのアレクシス・マカリスターが力強くヘディングし、グレゴール・コベルのゴールに突き刺した。その後は試合が停滞した。

アルビセレステはボールを譲り、スイスを前線へ誘い出す戦術に徹した。この戦略は66分まで機能していた。ウインガーのダン・ンドエがカウンターからリカルド・ロドリゲスとワンツーを交わし、左からのピンポイントクロスで同点とした。

流れはスイスに傾いたが、VARが試合を大きく変えた。パレデスのファールが最初イエローだったものの、確認の末取り消しに。代わりにエンボロがシミュレーションで2枚目のイエローを受け、スイスは10人となった。

数的優位でも、W杯予選・本大会で一度もリードを許していないスイスの堅守を崩せなかった。ヤキン監督は守りを固め、PK戦を狙っているようだった。

そこで登場したのがアルバレスだった。

2022年にはアルゼンチンの得点王の一人だったが今大会では無得点だったこのストライカーは112分、ようやくネットを揺らした。 左サイドから右上隅へ、止めようのないロケット弾。スイスは呆然とした。120分が経過し、ヤキン監督が10人のチームに前線への攻めを命じる。その直後、アルゼンチンはラウタロ・マルティネスのカウンターで3点目を奪い、勝利を決定づけた。

GOALがカンザスシティ・スタジアムでのアルゼンチン代表選手たちを採点する。

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    エミリアーノ・マルティネス（7/10）：

    スイスの同点弾は防げなかったが、4度の好セーブでチームを支えた。

    ニコラス・タリアフィコ（6/10）：

    守備より攻撃に重きを置いたが貢献度は限定的。ファウルを誘いセットプレーを得た。

    クリスティアン・ロメロ（7/10）：

    106分までプレーし、5回のボール奪取と2回のインターセプトを記録した。

    リサンドロ・マルティネス（8/10）：

    攻守で存在感を示し、ドリブル3回成功、最終ラインへ9本パスを送ったほか、重要なクリアも複数決めた。

    ナウエル・モリーナ（6/10）：

    右サイドを縦横無尽に駆け回り、守備貢献5回を記録。攻撃でのインパクトは薄かったが、85分間ミスはゼロだった。

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    アレクシス・マッカリスター（8/10）：

    小柄なMFは長身揃いのスイス代表をかわし、アルゼンチンの先制点を奪った。いつもより攻撃的にプレーし、2度の決定機を逃したが、相手にとって無視できない脅威だった。

    レアンドロ・パレデス（7/10）：

    ピッチ全体をカバーし、パスは極めて正確だった。

    ロドリゴ・デ・ポール（6/10）：

    1対1を3回制したが、スイス中盤を封じることはできず、得意のカウンターも作れなかった。

    エンツォ・フェルナンデス（7/10）：

    パスは正確でチャンスを1回創出した。

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    攻撃

    リオネル・メッシ（8/10）：

    目立たなかったが、巧みなCKでマック・アリスターをアシスト。W杯9試合連続得点の記録は止まった。

    ジュリアン・アルバレス（8/10）：

    試合の大半は精彩を欠いたが、試合最大のハイライトとなる一撃でアルゼンチンの準決勝進出を決めた。今大会初ゴールで通算5ゴール目。

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    サブメンバーとマネージャー

    ニコラス・ゴンサレス（6/10）：

    ペナルティエリアに何度も侵入したが、決定力不足。

    ラウタロ・マルティネス（8/10）：

    この試合で唯一の決定機を活かし、試合を決めた。

    ゴンサロ・モンティエル（6/10）：

    モリーナの代役として投入され、フレッシュな力をもたらしたが、試合の流れを大きく変えることはできなかった。

    チアゴ・アルマダ（7/10）：

    91分に投入され、即座にチームを活性化。得点を奪えなかったのは運がなかっただけ。

    ニコラス・オタメンディ（6/10）：

    ロメロに代わって出場。決定的な活躍はなかったが、安定したプレーとベテランの存在感でチームを鼓舞した。

    ホセ・ロペス（評価なし）：

    試合終了9分前に投入されたが、試合に影響を与えるほどの時間はなかった。

    リオネル・スカローニ（7/10）：

    アルゼンチンの内容は説得力に欠け、エンボロの物議を醸した退場に助けられた。それでもスカルオーニ監督は苦戦するアルバレスを信頼し続け、交代策で延長戦の主導権を握った点は評価できる。

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