アルゼンチン対カーボベルデの選手評価：弱小国がW杯初の大金星まであと数分というところまで迫る中、メッシとロメロが世界王者を救った。

カーボベルデは序盤から攻勢を強め、開始10分以内にエミリアーノ・マルティネスを脅かした。しかしアルゼンチンはすぐにリズムを取り戻した。今のアルゼンチンは爆発的な攻撃力ではなく、角度とボール保持を生かし、適切なタイミングで仕掛ける慎重なチームだ。

やがてリサンドロ・マルティネスの浮き球をメッシがトラップから押し込み先制。エンツォ・フェルナンデスのシュートは2度阻まれたが、前半は1－0で折り返した。

それでも十分ではなかった。カーボベルデは崩れかけながらも攻撃を続け、アルゼンチンの守備の乱れから同点弾を奪う。エンツォ・フェルナンデスがマークを外した。ドゥアルテはボールを受け、ターンしてゴール隅に叩き込んだ。

その後は試合が荒れ、普段冷静なアルゼンチンも焦りからパスミスが増えた。カボヴェルデの守護神ヴォジーニャが好守を連発し、メッシのシュートを2度阻んだ。

延長ではリサンドロ・マルティネスがネット上部に突き刺し2－1。しかしカーボベルデもシドニー・ロペス・カブラルが右に切り返し、ほぼ不可能と思われる角度から同点弾。それでもアルゼンチンは優った。メッシのCKをロメロが残り数分で頭で合わせ、3－2。 終盤のカーボベルデの猛攻を凌ぎ、1位アルゼンチンは67位相手に大惨事を免れた。W杯への夢は依然として健在だ。

GOALがマイアミ・スタジアムでのアルゼンチン代表選手たちを採点する。