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Thomas Hindle

翻訳者：

アルゼンチン対カーボベルデの選手評価：弱小国がW杯初の大金星まであと数分というところまで迫る中、メッシとロメロが世界王者を救った。

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アルゼンチン 対 カーボベルデ
カーボベルデ
ワールドカップ
リオネル・メッシ
クリスティアン・ロメロ

クリスティアン・ロメロが延長戦で決勝点をマークし、リオネル・メッシも1得点を記録したが、アルゼンチンはカーボベルデに2度追いつかれ、3－2の辛勝でワールドカップベスト16に進んだ。

カーボベルデは序盤から攻勢を強め、開始10分以内にエミリアーノ・マルティネスを脅かした。しかしアルゼンチンはすぐにリズムを取り戻した。今のアルゼンチンは爆発的な攻撃力ではなく、角度とボール保持を生かし、適切なタイミングで仕掛ける慎重なチームだ。

やがてリサンドロ・マルティネスの浮き球をメッシがトラップから押し込み先制。エンツォ・フェルナンデスのシュートは2度阻まれたが、前半は1－0で折り返した。

それでも十分ではなかった。カーボベルデは崩れかけながらも攻撃を続け、アルゼンチンの守備の乱れから同点弾を奪う。エンツォ・フェルナンデスがマークを外した。ドゥアルテはボールを受け、ターンしてゴール隅に叩き込んだ。

その後は試合が荒れ、普段冷静なアルゼンチンも焦りからパスミスが増えた。カボヴェルデの守護神ヴォジーニャが好守を連発し、メッシのシュートを2度阻んだ。

延長ではリサンドロ・マルティネスがネット上部に突き刺し2－1。しかしカーボベルデもシドニー・ロペス・カブラルが右に切り返し、ほぼ不可能と思われる角度から同点弾。それでもアルゼンチンは優った。メッシのCKをロメロが残り数分で頭で合わせ、3－2。 終盤のカーボベルデの猛攻を凌ぎ、1位アルゼンチンは67位相手に大惨事を免れた。W杯への夢は依然として健在だ。

GOALがマイアミ・スタジアムでのアルゼンチン代表選手たちを採点する。

  • Nahuel Molina Argentina 2026Getty

    ゴールキーパーとディフェンス

    エミリアーノ・マルティネス（7/10）：

    カーボベルデの2得点は防げなかったが、それ以外では好セーブを連発。

    ナウエル・モリーナ（6/10）：

    サイドを広く使い、ボールを前線へ運び、担当エリアを無難に守った。

    クリスティアン・ロメロ（8/10）：

    堅実ながら時に荒い守備で存在感を示し、決勝点を挙げた。

    リサンドロ・マルティネス（7/10）：

    安定感を欠いた。メッシのゴールをアシストする好パスを供給したが、カーボベルデの同点弾ではマークが甘かった。それでも延長戦で劇的なゴールを決めた。

    ファクンド・メディナ（6/10）：

    左サイドで安定感のあるプレーを見せたが、負傷のため途中交代。特筆すべきミスはなし。

    • 広告
  • Rodrigo De PaulGetty

    中盤

    アレクシス・マッカリスター（5/10）：

    中盤の底で時折相手に押し込まれた。ボール運びは良かったが、トランジションを助けるために隣にもう1人選手が必要だった。

    エンツォ・フェルナンデス（4/10）：

    ドゥアルテに隙を突かれて同点弾を許すなど守備は不甲斐なく、決定機も数回逃した。動きも鈍く精彩を欠いた。

    ロドリゴ・デ・ポール（6/10）：

    右サイドで規律あるプレーを見せ、タックルも成功。中央寄りのポジションが向いているか。

    チアゴ・アルマダ（5/10）：

    チャンスは1回しか作れず、攻撃の脅威はほとんどなかった。

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    攻撃

    リオネル・メッシ（8/10）：

    試合の表舞台からは少し離れた存在だったが、その後、実に美しいゴールを決めた。3点目もアシストした。華やかさこそなかったが、存在感は際立っていた。

    ラウタロ・マルティネス（5/10）：

    連携は良かったが、決定機には恵まれず。


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  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    サブメンバーとマネージャー

    ニコ・ゴンサレス（7/10）：

    左ウイングで脅威的な動きを見せた。試合が進むにつれて、攻撃に確かな推進力をもたらした。

    ジュリアン・アルバレス（6/10）：

    積極的に走り回り、守備でも貢献。

    レアンドロ・パレデス（5/10）：

    中盤の支配を取り戻すために投入されたが、目的は達成できなかった。

    ニコ・タリアフィコ（6/10）：

    左サイドバックで堅実に守った。

    ゴンサロ・モンティエル（評価なし）：

    不用意なイエローを受けただけで貢献は少なかった。

    リオネル・スカローニ（7/10）：

    彼にどれほどの評価を与えられるだろうか？ いつものようにボールを回しただけで、チームから多くのものを引き出すことはできなかった。夢はまだ続いている。

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