アルゼンチン対エジプト戦（3-2）の選手評価は以下の通り。アルビセレステは、ロスタイムにエンツォ・フェルナンデスが決めたゴールで準々決勝進出。次戦の相手はコロンビアまたはスイス。
翻訳者：
アルゼンチン対エジプトの選手評価：メッシはフェニックス、ショベイルは怪物、ラウタロは芸術家。エンツォ・フェルナンデスは幽霊のようだが、決定的な存在感。
アルゼンチンの選手評価
E. マルティネス 6：2本のシュートを許し2失点
モリーナ 5：攻撃への関与なし。アシュールに苦戦。戦力外（73分 モンティエル 6.5：積極的で、2-2の同点弾につながるプレー）
ロメロ 6：リサンドロ・マルティネスより良かったが、穴が多すぎた。ストライカーらしいヘディングで同点にした点は評価できる（95分 オタメンディ評価なし）
L.マルティネス 4：0－1でイブラヒムをマークミスし、0－2でもカバー失敗。ホラー映画並みの内容。
タリアフィコ 6：PKを獲得し、2～3度の好機を創出。前線への推進力が光った（66分 ニコ・ゴンサレス 6.5：加入で技術向上。脚力があり、この試合では特に重要）
デ・ポール 4.5：前半にわずかな兆しを見せただけ。ポジションに苦慮（66分 ラウタロ 7：エンツォへのアシストは絶品）
パレデス 6：スピードは落ちたが、チームバランスを保つ要。
マカリスト 5.5：エンツォより積極的にスペースへ飛び出し、決定機も作ったが、プレーに一貫性が欠けた。
エンツォ・フェルナンデス 7：92分までほぼ消えていたが、決勝ヘッドで準々決勝進出を決めた。
メッシ 7.5：PKはショベイルに止められた。キックはひどく、W杯8回のPK中4回失敗、今大会も2回。彼ならもっとできる。1時間以上は精彩を欠いたが、その後、史上最高の3人のうち1人、あるいはその頂点であることを思い出させた。 一度立ち止まり、リセットして再始動。チームを牽引し、ロメロへのアシスト（W杯通算9本目）を記録。力強く2－2の同点弾を叩き込み、W杯通算21ゴール。圧倒的。
アルバレス 5.5：1-1のチャンスをショベイルに阻まれ、終盤の攻勢に加わったが決定的な仕事はできなかった。
スカローニ 5.5：気概と闘志はあっても守備が不安定。速い選手が必要で、メッシ頼みではいけない。
エジプトの選手評価
ショベイル 7：11mのPKでメッシを翻弄し、マカリストルとアルバレスのシュートを好セーブ。3失点したが、素晴らしいパフォーマンスだった。もっと違う結末に値した
ハニー 5.5：タリアフィコに苦戦し、守備に専念
イブラヒム 5：1-0の先制点を頭で決め、勇気と集中力でプレーしたが、終盤に崩れ、エンツォを見失った。
ラビア 5.5：終盤の集中力切れは不可解
ハフェズ 5.5：前半は説得力のあるプレーを見せたが、後半はアルゼンチンの猛攻に押し流された
アシュール 6.5：機敏に動き、モリーナを封じた。負傷交代（46分 ファティ 6：好パフォーマンス）
ジコ 6.5：2得点を記録も1点は取り消し。常に脅威を与えた（80分 マルムシュ 評価なし）
アッティア 6：ハイライトはイブラヒムへのアシスト
ラシーン 5.5：70分まではアルビセレステの中盤を抑制したが、終盤は消えた（90分 ジゾ 評価なし）
サラー 6.5：9番としてプレー。存在感だけでマルティネスとロメロを警戒させた。前半は苦戦したが、後半は調子を上げた。危険な攻撃の多くは彼の足元から生まれた。
ハッサン 5.5：不用意な動きでタリアフィコにマークを外され、同点となる可能性があったPKを献上。0-2のジコへのアシストを記録（73分 トレゼゲ 5.5：目立った活躍なし）。
ハッサム 6.5：80分まではエジプトは良い位置取りからカウンターで脅威となった。終盤の失速は彼の責任ではない。
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