E. マルティネス 6：2本のシュートを許し2失点

モリーナ 5：攻撃への関与なし。アシュールに苦戦。戦力外（73分 モンティエル 6.5：積極的で、2-2の同点弾につながるプレー）

ロメロ 6：リサンドロ・マルティネスより良かったが、穴が多すぎた。ストライカーらしいヘディングで同点にした点は評価できる（95分 オタメンディ評価なし）

L.マルティネス 4：0－1でイブラヒムをマークミスし、0－2でもカバー失敗。ホラー映画並みの内容。

タリアフィコ 6：PKを獲得し、2～3度の好機を創出。前線への推進力が光った（66分 ニコ・ゴンサレス 6.5：加入で技術向上。脚力があり、この試合では特に重要）

デ・ポール 4.5：前半にわずかな兆しを見せただけ。ポジションに苦慮（66分 ラウタロ 7：エンツォへのアシストは絶品）

パレデス 6：スピードは落ちたが、チームバランスを保つ要。

マカリスト 5.5：エンツォより積極的にスペースへ飛び出し、決定機も作ったが、プレーに一貫性が欠けた。

エンツォ・フェルナンデス 7：92分までほぼ消えていたが、決勝ヘッドで準々決勝進出を決めた。

メッシ 7.5：PKはショベイルに止められた。キックはひどく、W杯8回のPK中4回失敗、今大会も2回。彼ならもっとできる。1時間以上は精彩を欠いたが、その後、史上最高の3人のうち1人、あるいはその頂点であることを思い出させた。 一度立ち止まり、リセットして再始動。チームを牽引し、ロメロへのアシスト（W杯通算9本目）を記録。力強く2－2の同点弾を叩き込み、W杯通算21ゴール。圧倒的。

アルバレス 5.5：1-1のチャンスをショベイルに阻まれ、終盤の攻勢に加わったが決定的な仕事はできなかった。

スカローニ 5.5：気概と闘志はあっても守備が不安定。速い選手が必要で、メッシ頼みではいけない。