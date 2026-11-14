観客の入りがまばらなラ・ボンボネーラで行われた金曜日の「クラシコ・デル・リオ・デ・ラ・プラタ」ダービーは、アルゼンチンにとって、先月のベナンとの親善試合に勝利した後にメッシが引退して以来初の試合であり、スカローニが契約延長にサインしてからも初の試合だった。長年チームをけん引してきた中心選手を欠く2026年ワールドカップ準優勝のアルゼンチンは、ボールを多く保持したものの、フォルラン率いる統率の取れたウルグアイを崩す明確な方法を見いだせなかった。
アルゼンチン対ウルグアイの戦術分析：ディエゴ・フォルランの低い守備ブロックがアルゼンチンを封じる
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アルゼンチン代表の戦術的布陣
スカローニ監督はチームを4-3-3で配置した。中盤の底にエセキエル・パラシオスを置き、その前にエンソ・フェルナンデスとアレクシス・マクアリスターを配置。右ウイングにはニコ・パス、左にはチアゴ・アルマダを起用し、フリアン・アルバレスが最前線に立った。ウルグアイがピッチ中央を固めたため、両サイドバックのゴンサロ・モンティエルとファクンド・メディナは高い位置を取り、攻撃に幅をもたらした。
アルゼンチンは前半を通じてボールを支配したが、目立ったチャンスはなかなかつくれなかった。メディナの遠距離からのシュートがクリストフェル・フィエルマリンに難なくキャッチされるなど、遠くからの力のないシュートに終わる場面が多かった。最大の好機は、マクアリスターのパスを受けたアルバレスがシュートを放った場面だった。フィエルマリンに阻まれ、アルマダのこぼれ球へのシュートもDFにブロックされてCKとなった。前半終了前には、フィエルマリンが好セーブでパスのシュートも防いだ。
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ウルグアイ代表の戦術的布陣
フォルランは前体制の激しいマンツーマンのプレスをやめ、ウルグアイを自陣にコンパクトな4人ずつの2列で構えさせた。ロドリゴ・ベンタンクールとルーカス・トレイラが最終ラインの4人を守り、ジョルジアン・デ・アラスカエタが中盤と1トップのダルウィン・ヌニェスをつないだ。アウェーのウルグアイは相手のミスを待った。開始から25分間守備に徹した後、ウルグアイはベンタンクールを通じてボールを保持し始め、アルゼンチンの圧力を和らげた。
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ハーフタイムでの変更とセットプレーからの得点
試合の流れが変わったのはハーフタイムだった。スカローニ監督は攻撃の枚数を増やすため、パラシオスを下げてウイングのマティアス・スーレを投入した。しかし、守備的MFを下げたことでピッチ中央に生まれたスペースをデ・アラスカエタに突かれ、ホームチームは立て続けの2度のセットプレーで失点した。
48分、左からのデ・アラスカエタのFKをヌニェスが頭でそらした。リサンドロ・マルティネスがヘディングでクリアを試みたが、ボールはレオナルド・バレルディの後頭部に強く当たり、そのまま自陣のゴールへ入った。4分後にはヌニェスがバレルディを振り切り、ヘロニモ・ルジに好セーブを強いた。続く53分のデ・アラスカエタのCKでは、マキシミリアーノ・アラウホがニアポストへ飛び込み、肩に当てたボールがルジの頭上を越えてゴールに入り、2-0となった。
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試合中の調整
フォルランは中盤を強化するため、58分にアグスティン・カノッビオに代えてフェデリコ・バルベルデを投入。一方、スカローニは60分にアルマダに代えてジャンルカ・プレスティアンニを送り出した。スーレはパスをGKフィエルマリンとの一対一に抜け出させたが、シュートは阻まれた。そのスーレとともに、プレスティアンニはアルゼンチンの攻撃にサイドの幅をもたらした。
この交代は73分に実を結ぶ。フェルナンデスが逆サイドのプレスティアンニへ展開すると、プレスティアンニはサイドを駆け上がってクロス。アルバレスがボールを収め、ポストの内側へ流し込んだ。スカローニは最後の10分間に両サイドバックのアグスティン・ジャイとロマン・ベガを投入。一方、フォルランはカウンターを狙ってファクンド・ペリストリとロドリゴ・アギーレを送り出した。
88分にはフェルナンデスのシュートがブロックされ、アディショナルタイムにはアルバレスにも好機が訪れたものの、ウルグアイは試合を締めくくり、フォルランに就任後3勝目をもたらした。
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