スカローニ監督はチームを4-3-3で配置した。中盤の底にエセキエル・パラシオスを置き、その前にエンソ・フェルナンデスとアレクシス・マクアリスターを配置。右ウイングにはニコ・パス、左にはチアゴ・アルマダを起用し、フリアン・アルバレスが最前線に立った。ウルグアイがピッチ中央を固めたため、両サイドバックのゴンサロ・モンティエルとファクンド・メディナは高い位置を取り、攻撃に幅をもたらした。

アルゼンチンは前半を通じてボールを支配したが、目立ったチャンスはなかなかつくれなかった。メディナの遠距離からのシュートがクリストフェル・フィエルマリンに難なくキャッチされるなど、遠くからの力のないシュートに終わる場面が多かった。最大の好機は、マクアリスターのパスを受けたアルバレスがシュートを放った場面だった。フィエルマリンに阻まれ、アルマダのこぼれ球へのシュートもDFにブロックされてCKとなった。前半終了前には、フィエルマリンが好セーブでパスのシュートも防いだ。