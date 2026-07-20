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アルゼンチン代表MFの「恥ずべき」行動がスペインのW杯優勝祝賀を覆い、レアンドロ・パレデスは「不名誉」と非難された。
試合後に激しい乱闘が勃発
アルゼンチンがスペインに延長戦の末1-0で敗れた試合は、終了の笛直後に起きた乱闘で幕を閉じた。パレデスはエリック・ガルシアの喉元をつかみ、ガヴィを投げ飛ばした。ナウエル・モリーナは喜びのロドリを殴打した。 この行為に対し、ジョー・ハート、ウェイン・ルーニー、ゲイリー・ネヴィル、マイカ・リチャーズら英国の解説者は「極めて恥ずべき行為」と強く非難した。
- AFP
アルゼンチンは激しい反発に直面している
テレビ解説者は、王座を奪われたアルゼンチン選手たちがスポーツマンシップを示さなかったことに嫌悪感を示した。ただし、キャプテンのリオネル・メッシは品格があると称賛された。
この対照について、BBC解説のハートは「ピッチで品格を示したのはメッシだけだ。彼はスペイン選手全員と握手した。試合は終わった。スペインに文句を言う余地はない。実に不快な振る舞いだった」と語った。
新王者のスペインについてハートは「フェラン・トーレスの唯一のゴールで優勝を決めた『ラ・ロハ』は大会を通じて絶好調だった。堅いアルゼンチンにも試合を支配し、最高のチームが優勝した」と称えた。
準決勝でイングランドを破った際にも同じ光景があったように、リオネル・スカローニ監督率いるチームにとって攻撃的な姿勢は珍しいものではなく、批判はさらに強まった。
この傾向についてルーニーは「驚かない。アルゼンチンは以前も同様だった。負けたら品位を持って引き下がるべきだ」と語った。
さらにルーニーは、彼らの暴力は単に試合で劣ったことを隠すためだと指摘し、「すべてで上回られ、最後にあの手段に訴えた。あの一幕は情けない」と結んだ。
パレデスは「不名誉」と非難された
大会終盤で規律を欠いたパレデスの姿勢に困惑したゲイリー・ネヴィルはITVスポーツでこう語った。「彼らは闘争心にあふれ、その点は好きだ。だがパレデスはここ数試合、まさに恥さらしだった。なぜ審判は彼の行為を許してきたのか」
この意見に同調したリチャーズはBBCで「正直、恥ずかしい。彼らは常に一線を越えそうだった。パレデスはそんなことをする必要はないし、もっとうまくやれるはずだ。それなのに、同じことを何度も繰り返している。 負けるのは悔しいが、これは許容範囲を超えている。本当に見苦しい」
ネガティブな戦術に打ち勝ったサッカーについて、元イングランド代表DFリー・ディクソンはこう語った。「特に先ほどの場面を踏まえると、スペインの健闘を称えたい。サッカーが勝者となったことに疑いの余地はない。彼らは優勝にふさわしいチームだった。
大会を通じて彼らは成長し、失点わずか1点という数字が、組織力と創造性の高さを示している。
サイドのスピードがあり、見ていて楽しい。一方、今日のアルゼンチンは『アンチ・フットボール』だった。試合終了間際、なぜパレデスがまだピッチにいたのか分からない。6、7回は退場すべき場面があった。
メッシのレガシーは終わりに近づいている。今日はベストではなく、そうなることも許されなかった。」
- Getty Images Sport
FIFAによる厳しい処分が予想される
パレデスとモリーナが巻き込まれた試合後の乱闘は、FIFAから厳しい処分が下される可能性が高い。エンツォ・フェルナンデスも後半終了間際に2度目の警告で退場し、出場停止の処分が予想される。一方、メッシは今大会が最後のW杯とみられているが、代表としての去就は依然として表明していない。
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