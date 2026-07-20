テレビ解説者は、王座を奪われたアルゼンチン選手たちがスポーツマンシップを示さなかったことに嫌悪感を示した。ただし、キャプテンのリオネル・メッシは品格があると称賛された。

この対照について、BBC解説のハートは「ピッチで品格を示したのはメッシだけだ。彼はスペイン選手全員と握手した。試合は終わった。スペインに文句を言う余地はない。実に不快な振る舞いだった」と語った。

新王者のスペインについてハートは「フェラン・トーレスの唯一のゴールで優勝を決めた『ラ・ロハ』は大会を通じて絶好調だった。堅いアルゼンチンにも試合を支配し、最高のチームが優勝した」と称えた。

準決勝でイングランドを破った際にも同じ光景があったように、リオネル・スカローニ監督率いるチームにとって攻撃的な姿勢は珍しいものではなく、批判はさらに強まった。

この傾向についてルーニーは「驚かない。アルゼンチンは以前も同様だった。負けたら品位を持って引き下がるべきだ」と語った。

さらにルーニーは、彼らの暴力は単に試合で劣ったことを隠すためだと指摘し、「すべてで上回られ、最後にあの手段に訴えた。あの一幕は情けない」と結んだ。