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アルゼンチン代表MFの「恥ずべき」行動がスペインのW杯優勝祝賀を台無しにし、レアンドロ・パレデスは「不名誉」と非難された。
試合後に激しい乱闘が勃発
アルゼンチンがスペインに延長戦の末1-0で敗れた試合は、終了直後に乱闘が発生し、主審スラヴコ・ヴィンチッチが試合を締めくくるはずが混乱の幕切れとなった。カメラにはパレデスがエリック・ガルシアの喉元をつかみガヴィを投げ飛ばす様子、ナウエル・モリーナが走り去るロドリを殴打する姿が映っていた。 この行為に対し、ジョー・ハート、ウェイン・ルーニー、ゲイリー・ネヴィル、マイカ・リチャーズら英解説者は「極めて恥ずべき行為」と強く非難した。
- AFP
アルゼンチンは激しい反発に直面している
テレビ解説者は、王座を明け渡したアルゼンチン代表がスポーツマンシップに欠けた態度を取ったことに嫌悪感を示した。ただし、キャプテンのリオネル・メッシは品格があると称賛された。
この対照を指摘したBBC解説のハートは「ピッチで品格を示したのはメッシだけだ。彼はスペイン選手全員と握手した。試合は終わった。スペインに文句を言う余地はない。実に不快な振る舞いだった」と語った。
新王者のスペイン代表についてハートは「フェラン・トーレスの唯一のゴールで優勝を決めた『ラ・ロハ』は大会を通じて素晴らしいプレーをした。堅いアルゼンチンにも試合を支配し、最高のチームが優勝した」と称えた。
準決勝でイングランドを破った際にも同じ光景があったように、リオネル・スカローニ監督率いるチームにとって攻撃的な姿勢は珍しいものではなく、批判はさらに強まった。
この傾向についてルーニーは「驚かない。アルゼンチンは以前も同様だった。望ましい反応ではない。イングランドを破った後の態度も見た。負けたら紳士的に引き下がるべきだ」と語った。
さらにルーニーは、彼らの暴力は試合での劣勢を覆い隠すための行動だと指摘し、「ピッチ上でプレーも闘志も戦術も相手に負け、最後にあの手段に訴えた。あの2人は情けない」と結んだ。
パレデスは「不名誉」と非難された
大会終盤で規律を欠いたパレデスのプレーに困惑したゲイリー・ネヴィルはITVスポーツでこう語った。「彼らは闘志あふれるチームでその点は好きだが、パレデスはここ数試合恥さらしだ。審判がなぜ彼を止めないのか分からない」。
この意見に同調し、リチャーズはBBCで次のように語った。「正直、恥ずかしい。彼らは常に一線を越えそうだった。パレデスはそんなことをする必要はないし、もっとまともなプレーができるはずだ。しかも、それだけでは終わらず、延々と繰り返されている。 負けるのは悔しいが、これは許容範囲を超えている。本当に見苦しい。」
ネガティブな戦術に打ち勝ったサッカーについて、元イングランド代表DFリー・ディクソン氏もこう語った。「特に先ほどの場面を踏まえると、スペインの健闘を称えたい。サッカーが勝者となったことに疑いの余地はない。彼らは優勝にふさわしいチームだった。
大会を通じて彼らは成長し、失点1という数字が組織力と創造性を示している。
サイドのスピードがあり、見ていて楽しいチームだ。一方で、今日のアルゼンチンはまさに『アンチ・フットボール』だった。試合終了間際のあの場面でパレデスがまだピッチに残っていたのは理解できない。彼には6、7回は退場処分になってもおかしくない場面があった。
メッシのレガシーは終わりに近づいている。今日はベストではなく、そうなることも許されなかった。」
- Getty Images Sport
FIFAによる厳しい処分が予想される
パレデスとモリーナが巻き込まれた試合後の乱闘は、FIFAから厳しい処分が下される可能性が高い。エンツォ・フェルナンデスも後半終了間際に2枚目の警告で退場し、出場停止の恐れがある。一方、メッシは今大会が最後のW杯と噂されるも、代表引退についてはまだ表明していない。
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