アストン・ヴィラはマルティネスがチームに不可欠と強調しつつ、移籍金を1200万ユーロに設定したと報じられている。この額設定はクラブが条件次第で放出に応じる姿勢を示し、市場ではどの選手にも値段があることを示している。 しかし、これは単発の出来事でなく、波乱続きの関係の最新展開だ。W杯優勝経験を持つ彼は再び移籍を強行しようとし、クラブ上層部と対立している。

こうした摩擦は2024-2025シーズンの終盤にも見られた。マルティネスは退団を要求し、トッテナム戦でファンに涙で別れを告げた。ウナイ・エメリ監督は最終戦で彼をベンチ外とした。 騒動は2025年移籍市場最終日に頂点に達した。マルティネスは練習場でマンチェスター・ユナイテッド移籍を待ったが、交渉は成立せず。その後、彼は再献身を誓ったものの、今回の対立と1200万ユーロの移籍金設定は、休戦が限界に達したことを示している。