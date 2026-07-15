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アルゼンチン代表GKエミ・マルティネスはアストン・ヴィラへの不満から、ユヴェントス移籍を志す。
ヴィラ・パークで不満が高まっている
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、エミリアーノ・マルティネスとアストン・ヴィラの関係は決裂の危機にある。同GKはイタリア移籍を強く希望。プレミアリーグの象徴的存在であり、W杯優勝経験もあるが、クラブの姿勢に「苛立ち」を覚えているという。
ヴィラは売却するつもりはないと公言しているが、この強硬な姿勢はマルティネスにとって受け入れがたい。2020年に推定2000万ポンドで加入し、2029年まで契約が残るアルゼンチン人GKは、代理人を通じてヴィラ・パークに残留する意思はなく、ユヴェントス移籍を目指して戦う覚悟だと伝えている。
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ユヴェントスが控えている
ユヴェントスはGK陣の強化のため、この状況を注視している。 ビアンコネリはかねてより「ディブ」を高く評価しており、彼の経験と勝利へのメンタリティがアリアンツ・スタジアムに完璧にフィットすると確信している。この関心の背景には、マルティネスの目覚ましい活躍がある。彼は昨シーズン、全大会通算44試合に出場し、アストン・ヴィラのヨーロッパリーグ制覇とプレミアリーグ4位入りに重要な役割を果たし、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。
ユベントスはヴィカリオの代理人とも接触し選択肢を広げているが、適切な移籍金が提示できればマルティネス獲得を最優先する。
移籍を巡る争いが予想される
アストン・ヴィラはマルティネスがチームに不可欠と強調しつつ、移籍金を1200万ユーロに設定したと報じられている。この額設定はクラブが条件次第で放出に応じる姿勢を示し、市場ではどの選手にも値段があることを示している。 しかし、これは単発の出来事でなく、波乱続きの関係の最新展開だ。W杯優勝経験を持つ彼は再び移籍を強行しようとし、クラブ上層部と対立している。
こうした摩擦は2024-2025シーズンの終盤にも見られた。マルティネスは退団を要求し、トッテナム戦でファンに涙で別れを告げた。ウナイ・エメリ監督は最終戦で彼をベンチ外とした。 騒動は2025年移籍市場最終日に頂点に達した。マルティネスは練習場でマンチェスター・ユナイテッド移籍を待ったが、交渉は成立せず。その後、彼は再献身を誓ったものの、今回の対立と1200万ユーロの移籍金設定は、休戦が限界に達したことを示している。
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ワールドカップの代表戦とイングランド戦
現在、マルティネスはワールドカップでアルゼンチン代表としてプレーし、チームを準決勝へ導いた。水曜日の夜、彼とアルビセレステは注目の一戦でイングランドと対戦する。タイトル防衛とカタール2022での歴史的勝利再現を狙っている。
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