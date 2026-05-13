アルゼンチン代表 2026 FIFAワールドカップユニフォーム：ホーム、アウェイ、発売日、価格

アディダスは伝統のアルビセレステストライプに現代的な解釈を取り入れ、アルゼンチン代表キットを一新。2026年ホームモデルは、スカイブルーのストライプに3色のブルーグラデーションを配置し、1978・1986・2022年の3度優勝を象徴します。 首裏にはAFA（アルゼンチンサッカー協会）設立年「1896」を刻み、伝統とモダンさを融合させたデザインだ。

価格は手頃で、キッズ用が50ポンドから、大人用が85ポンドから。仕上げやフィット感で異なります。