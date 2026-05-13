Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

翻訳者：

アルゼンチン代表 2026 FIFAワールドカップユニフォーム：ホーム、アウェイ、発売日、価格

SHOPPING
KITS
アルゼンチン
ワールドカップ
リオネル・メッシ
アレクシス・マクアリスター

1978年から2022年までのワールドカップ史を称え、アルゼンチン2026年ホームユニフォーム。

現世界王者のアルゼンチン代表は、歴史を称えつつ未来を志向するアディダスの新ホームユニフォームで2026年ワールドカップに臨む。 伝統の白とスカイブルーのストライプはモダンに刷新され、1978・1986・2022年優勝を象徴する3色グラデーションが施されています。首元には協会設立年「1896」が刻まれ、肩と袖のネイビーがアクセントを加えます。

adidasでアルゼンチン代表のワールドカップユニフォームを購入する。今すぐ購入。

Argentina FIFA World Cup 26 Martinezadidas

ショップ：アルゼンチン 2026 FIFAワールドカップ ユニフォーム

  • Argentina FIFA World Cup 26 Kitadidas

    アルゼンチン代表ホームユニフォーム

    アディダスは伝統のアルビセレステストライプに現代的な解釈を取り入れ、アルゼンチン代表キットを一新。2026年ホームモデルは、スカイブルーのストライプに3色のブルーグラデーションを配置し、1978・1986・2022年の3度優勝を象徴します。 首裏にはAFA（アルゼンチンサッカー協会）設立年「1896」を刻み、伝統とモダンさを融合させたデザインだ。

    価格は手頃で、キッズ用が50ポンドから、大人用が85ポンドから。仕上げやフィット感で異なります。

    adidasでアルゼンチン代表のワールドカップキットを今すぐ購入。

    • 広告
  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    アルゼンチン アウェイユニフォーム

    アウェイユニフォームは、アルゼンチンの芸術遺産に着想を得た渦巻く青いグラフィックが特徴。黒を基調に白をアクセントとし、様式化されたラインや花、つる植物が鮮やかなコントラストで際立ちます。 首裏には5月の太陽「ソル・デ・マヨ」を背景に「アルゼンチン」の文字を刻印。 

    価格は手頃で、キッズ用シャツは50ポンドから、大人用は仕上げやフィット感により85ポンドから。

    adidasでアルゼンチン代表W杯キットを購入する。今すぐ購入。