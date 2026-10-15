水面下での交渉は続いており、提案されている試合はいずれも統括団体によって正式に確定されていない。最終的な日程は、今後数週間で準備を詰める各連盟の幹部がどのような合意に至るかにかかっている。当初は商業目的の海外遠征として始まった計画だが、地元のサポーターにとっては、2026年が終わる前に自分たちのチームの試合をもう一度観戦できる絶好の機会になるかもしれない。