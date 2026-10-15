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アルゼンチン代表、11月のアジア遠征を中止。スカローニ監督はラ・プラタでウルグアイ、コスタリカとの対戦を計画
遠征中止で国内での計画見直しを迫られる
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は、アジア遠征の中止を受け、年内最後の代表活動期間に国内で対戦する代替相手の確保を急いでいる。今回の計画変更に先立ち、10月には新世代の選手に実戦経験を積ませることを目的に、ボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの試合が組まれていた。11月9日から17日までの9日間にわたるFIFAの代表活動期間中、コーチングスタッフは予定されている2試合を実施したい考えだ。
- Getty Images Sport
象徴的な引退を経て世代交代へ
コーチングスタッフは、戦術面の選択肢を検証し、より大きな責任を担える選手を見極めるため、リオネル・メッシが代表から正式に引退した10月6日以降、あらゆる招集の機会を最大限に活用しようとしている。 『Doble Amarilla』によると、連盟は南米のライバルであるウルグアイとの激戦が予想されるリオ・デ・ラ・プラタ・ダービーを、エスタディオ・ウニコ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで開催するための交渉を開始した。隣り合う両国によるホーム＆アウェーの2試合を行い、初戦をラ・プラタ、第2戦をモンテビデオで開催する可能性も協議されている。
中米案で手配が簡素化
対戦相手となるディエゴ・フォルラン率いるウルグアイ代表は、実戦での理想的な試金石となるだろう。同代表は最近アジア遠征を終え、韓国とインドに勝利した一方、日本には敗れた。大陸内の隣国に加え、コスタリカも同じ会場を訪れる候補に浮上している。11月の2試合をともにラプラタで開催すれば、負担の大きい長距離移動を避けられ、移動の手配も簡素化できる。スタッフにとっては、練習場で過ごす貴重な時間も増える。
- AFP
最終的な日程は交渉次第
水面下での交渉は続いており、提案されている試合はいずれも統括団体によって正式に確定されていない。最終的な日程は、今後数週間で準備を詰める各連盟の幹部がどのような合意に至るかにかかっている。当初は商業目的の海外遠征として始まった計画だが、地元のサポーターにとっては、2026年が終わる前に自分たちのチームの試合をもう一度観戦できる絶好の機会になるかもしれない。
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