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アルゼンチン代表チームがリオネル・メッシを擁護し、リオネル・スカローニ監督が彼の父親に関する誤報を否定した。
アルゼンチン、オーストリア戦を控え雑音を振り切る
アルゼンチン代表はグループJ第2戦の準備中、キャプテン・メッシの父ホルヘ氏死去という誤報で混乱した。この報道は国内で大きな注目を集め、誤情報を放送したテレビ司会者が辞任したと伝えられている。
- AFP
スカローニ監督はチームの団結を強調した。
その後、メッシ一家はホルヘが治療中で順調に回復していると明かした。テキサス州アーリントンでのアルゼンチン対オーストリア戦を前に、スカローニ監督は憶測を否定し、サッカーに集中すると強調した。会見ではチームの一体感の重要性を語り、
「我々は大丈夫だ。明日の試合に臨む準備はできている」とESPNの取材に答えた。また、「良い状況も悪い状況も、チーム一丸となって乗り越えられると固く信じている。友人と共にいることほど良いことはない。それが我々の共通の思いであり、彼もきっとそう感じているはずだ。この件についてはこれ以上何も言いたくない。我々は試合に向けて準備万端だ」と語った。
放送ミスをきっかけにテレビ司会者が辞任
Luzu TVの司会者フロレンシア・ペナがライブ配信でメッシの父親の死を誤報し、騒動が起きた。この情報は瞬く間に広がり、6度目のW杯出場を控えたメッシの家族に多大な苦痛を与えた。ペナは制作チームから誤情報を耳にしたと主張し、司会を辞任した。
放送局は関係者を懲戒処分とし、プロデューサーのニコラス・オッキアト氏は数名が解雇されたと認めた。
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アルゼンチンは現在、オーストリア戦に注力している
アルゼンチンはグループリーグ初戦でメッシのハットトリックによりアルジェリアを3-0で破った。オーストリア戦でも勝ち、ベスト32進出を狙う。スカローニ監督は「攻撃的で組織力のある相手との厳しい試合になる」と予想。ボールを持たない時間の対応も注目する。
「オーストリアは手強い。優れた選手が多く、プレスが鋭く、ダイレクトなサッカーをする。予選でも強さを示した。侮れない。難しい試合になるだろう。両チームとも初戦に勝っており、見応えのある一戦になるはずだ」