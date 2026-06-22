アルゼンチン代表チームがリオネル・メッシを擁護し、リオネル・スカローニ監督が彼の父親に関する誤報を否定した。

Luzu TVの司会者フロレンシア・ペナがライブ配信でメッシの父親の死を誤報し、騒動が起きた。この情報は瞬く間に広がり、6度目のW杯出場を控えたメッシの家族に多大な苦痛を与えた。ペナは制作チームから誤情報を耳にしたと主張し、司会を辞任した。

放送局は関係者を懲戒処分とし、プロデューサーのニコラス・オッキアト氏は数名が解雇されたと認めた。