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アルゼンチン代表キャプテンのリオネル・メッシは、大会通算得点記録を更新した後も、2030年ワールドカップへの出場を否定していない。
「史上最高の選手」は別れを告げようとしない
今週39歳になったメッシは、代表引退について一切語っていない。2030年のW杯出場について問われると、インテル・マイアミのスターは明言を避けつつも、現役続行に楽観的な姿勢を示した。「わからない。 今は考えていない。まだ先の話だ。僕は一日一日を大切にし、今に集中している」とメッシはANIの取材に語った。
アルジェリアとオーストリアとのグループリーグ初戦2試合でアルゼンチンの5得点をすべて決めたベテランFWは、今後も体調次第でプレーすると強調した。 「貢献でき、体調も良く、チームメイトを助けられる限り、しばらくはプレーを続けるつもりだ」と続けた。 プレーし続けるつもりだ」と語った。この言葉は、43歳になっても彼がピッチに立つ夢が、世界中のサッカーファンにとってまだ現実的であることを示唆している。
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世界の舞台での記録的な活躍
8度のバロンドール受賞者メッシは、年齢はあくまで数字だと示している。 オーストリア戦で2得点を挙げ、通算16ゴールとして歴代最多得点者となった。開幕戦ではハットトリックを達成し、大会史上最年長の記録保持者にもなっている。
試合序盤にPKを外したものの、彼は謙虚に語った。「こんな形で記録を更新できるとは驚いている。PKを決めていたら後の2得点はなかったかもしれない。結果には満足している」
39歳で最高のコンディション
30代後半で引退する選手が多い中、メッシは驚異的なフィジカルで人々を驚かせ続けている。39歳の誕生日を迎えた彼は、アルゼンチン代表のトレーニング拠点で完璧な懸垂を行う動画を公開し、ピッチ裏の厳しいジムトレーニングを披露した。この献身的な姿勢から、40代も活躍したスポーツレジェンドの足跡をたどると見る人も多い。
専門家は次の移籍先を予想しており、元イングランド代表のアグボンラホールは2030年W杯出場も可能と語る。さらに、彼がアストン・ヴィラに移籍すれば国内と欧州のタイトル獲得も射程圏内だと付け加えた。
- AFP
北米でのタイトル防衛
現在の最大の焦点はワールドカップ連覇だ。アルゼンチンは1試合を残しベスト32進出を決め、リオネル・スカローニ監督はグループJ最終戦のヨルダン戦で主力を休ませる可能性を示唆している。監督は「キャプテンに満足してもらい、最高の状態でプレーさせたい」と語り、連覇を目指すチーム内の良好な雰囲気も強調した。
「どんな時もチームで乗り越え、仲間といることで状況は良くなる。その思いはレオも同じだ」とスカローニは語った。決勝トーナメントが迫る中、好調を維持するメッシ擁するアルゼンチンは、依然として優勝候補の筆頭である。