アルゼンチン代表キャプテンのリオネル・メッシは、大会通算得点記録を更新した後も、2030年ワールドカップへの出場を否定していない。

今週39歳になったメッシは、代表引退について一切語っていない。2030年のW杯出場について問われると、インテル・マイアミのスターは明言を避けつつも、現役続行に楽観的な姿勢を示した。「わからない。 今は考えていない。まだ先の話だ。僕は一日一日を大切にし、今に集中している」とメッシはANIの取材に語った。

アルジェリアとオーストリアとのグループリーグ初戦2試合でアルゼンチンの5得点をすべて決めたベテランFWは、今後も体調次第でプレーすると強調した。 「貢献でき、体調も良く、チームメイトを助けられる限り、しばらくはプレーを続けるつもりだ」と続けた。 プレーし続けるつもりだ」と語った。この言葉は、43歳になっても彼がピッチに立つ夢が、世界中のサッカーファンにとってまだ現実的であることを示唆している。



