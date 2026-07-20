AFP
翻訳者：
アルゼンチン代表は、ワールドカップ決勝での戦術と、試合後にスペイン代表に栄誉の列を作らなかったことで「負け惜しみ」と批判された。
決勝戦の後、大混乱が起きた。
スペインのワールドカップ優勝決定直後、試合終了のホイッスルとともにピッチ上で両チームが衝突。 アルゼンチンのDFナウエル・モリーナがベンチから飛び出し、スペインのキャプテン、ロドリを殴打。これをきっかけに大規模な乱闘に発展した。その最中、レアンドロ・パレデスがエリック・ガルシアの喉元を掴み、さらにガビとも衝突。選手やコーチ陣が介入して両チームを引き離した。パレデスはレッドカード、その直前のアディショナルタイムにはエンツォ・フェルナンデスが2枚目のイエローで退場していた。
スペインがトロフィーを受け取る際、アルゼンチンの数選手がステージに背を向ける場面も世界中の注目を集めた。
- Getty Images
マテウスがアルゼンチンの敬意欠如を痛烈批判
オルモはすでに同じ指摘をしていた
マテウスの批判は、スペイン代表が試合後に語った内容と重なる。式典でのアルゼンチンの態度を問われたダニ・オルモは、冷静にこう言った。「私たちには関係ない。大切なのは示す価値観だ」。騒動を小さく見せつつ、フェアプレーと相互尊重を強調した。
さらに彼は、世界的な舞台に立つトップアスリートの責任を強調した。「私たちは多くの世代、特に少年少女たちの手本だ。彼らもまた、すべての人々にとって、より良い手本となるべきだ。今はこの瞬間を楽しみたい」と語り、南米の選手たちに鋭いメッセージを送った。
- AFP
メッシの代表としての将来に疑問が投げかけられている
北米開催の大会でチームを率いたリオネル・メッシは、またも決勝まで進んだものの、苦い結末を迎えた。メッシは依然としてアルゼンチン代表の要だが、マテウスは「この伝説的フォワードのW杯キャリアは終わった」と語る。
「メッシはアルゼンチンを決勝へ導いた。今回の試合が彼の最後のW杯だったと思う」とマテウスは述べた。「43歳でまたW杯に出場するのは難しいが、これが代表での最後の試合かどうかは分からない」
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