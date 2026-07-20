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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

アルゼンチン代表は、ワールドカップ決勝での戦術と、試合後にスペイン代表に栄誉の列を作らなかったことで「負け惜しみ」と批判された。

アルゼンチン
ワールドカップ
スペイン
スペイン 対 アルゼンチン

ドイツサッカー界のレジェンド、ロタール・マテウスは、ワールドカップ決勝でスペインに敗れたアルゼンチンの振る舞いを痛烈に批判した。バロンドール受賞経験のある同氏は、アルビセレステのスポーツマンシップの欠如と戦術を厳しく非難した。

  • 決勝戦の後、大混乱が起きた。

    スペインのワールドカップ優勝決定直後、試合終了のホイッスルとともにピッチ上で両チームが衝突。 アルゼンチンのDFナウエル・モリーナがベンチから飛び出し、スペインのキャプテン、ロドリを殴打。これをきっかけに大規模な乱闘に発展した。その最中、レアンドロ・パレデスがエリック・ガルシアの喉元を掴み、さらにガビとも衝突。選手やコーチ陣が介入して両チームを引き離した。パレデスはレッドカード、その直前のアディショナルタイムにはエンツォ・フェルナンデスが2枚目のイエローで退場していた。

    スペインがトロフィーを受け取る際、アルゼンチンの数選手がステージに背を向ける場面も世界中の注目を集めた。


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  • Lothar Matthaus 2025Getty Images

    マテウスがアルゼンチンの敬意欠如を痛烈批判

    マテウスは『スカイ・スポーツ』のコラムで、ワールドカップ決勝でのアルゼンチンの態度を厳しく批判した。彼は「私はアルゼンチンサッカーのファンだが、彼らが決勝で見せた行動はサッカーとは無関係だった」と書き、「スペインはプレーしたかったが、アルゼンチンはそうではなかった。彼らは臆病で、ピッチ上で必要のない騒動を起こした」と続けた。

    さらに試合終了後、アルゼンチンがスペインに栄誉の列を作らなかったことにも言及。「負け惜しみを露わにし、列を作らなかったのは残念だ。失望は理解できるが、正当に王者に輝いたチームへの敬意が欠けていた」と結んだ。

  • オルモはすでに同じ指摘をしていた

    マテウスの批判は、スペイン代表が試合後に語った内容と重なる。式典でのアルゼンチンの態度を問われたダニ・オルモは、冷静にこう言った。「私たちには関係ない。大切なのは示す価値観だ」。騒動を小さく見せつつ、フェアプレーと相互尊重を強調した。

    さらに彼は、世界的な舞台に立つトップアスリートの責任を強調した。「私たちは多くの世代、特に少年少女たちの手本だ。彼らもまた、すべての人々にとって、より良い手本となるべきだ。今はこの瞬間を楽しみたい」と語り、南米の選手たちに鋭いメッセージを送った。

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    メッシの代表としての将来に疑問が投げかけられている

    北米開催の大会でチームを率いたリオネル・メッシは、またも決勝まで進んだものの、苦い結末を迎えた。メッシは依然としてアルゼンチン代表の要だが、マテウスは「この伝説的フォワードのW杯キャリアは終わった」と語る。

    「メッシはアルゼンチンを決勝へ導いた。今回の試合が彼の最後のW杯だったと思う」とマテウスは述べた。「43歳でまたW杯に出場するのは難しいが、これが代表での最後の試合かどうかは分からない」