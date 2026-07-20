アルゼンチン代表は、ワールドカップ決勝での戦術と、試合後にスペイン代表に栄誉の列を作らなかったことで「負け惜しみ」と批判された。

スペインのワールドカップ優勝決定直後、試合終了のホイッスルとともにピッチ上で両チームが衝突。 アルゼンチンのDFナウエル・モリーナがベンチから飛び出し、スペインのキャプテン、ロドリを殴打。これをきっかけに大規模な乱闘に発展した。その最中、レアンドロ・パレデスがエリック・ガルシアの喉元を掴み、さらにガビとも衝突。選手やコーチ陣が介入して両チームを引き離した。パレデスはレッドカード、その直前のアディショナルタイムにはエンツォ・フェルナンデスが2枚目のイエローで退場していた。

スペインがトロフィーを受け取る際、アルゼンチンの数選手がステージに背を向ける場面も世界中の注目を集めた。



