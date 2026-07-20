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アルゼンチン代表は、ロドリのMVP授賞式でメッシへのチャントが響く中、スペインの優勝トロフィー掲揚に背を向けた。
劇的な決勝戦の末、場内は熱気に包まれた
スペインはフェラン・トーレスのゴールで延長戦の末にアルゼンチンに1-0で勝利したが、ワールドカップ決勝の終盤は荒れた展開となった。試合終了のホイッスルが鳴ると、アルゼンチンは苛立ちを爆発させた。南米のチームは敗戦で規律を失い、レアンドロ・パレデスは試合後にエリック・ガルシアやガビともみ合い、レッドカードを受けた。
緊張はメダル授与式にも及んだ。スペインは銀メダルを受けるメッシらを栄誉礼で迎えたが、アルゼンチンは応じず、スペインがトロフィーを掲げる間、ピッチの反対側に移動した。
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評論家たちはアルゼンチンの振る舞いを非難している
ロドリがゴールデンボール賞を受賞した際、アルゼンチンのファンはメッシの名前を叫んだ。試合後、スペインの勝利以上にアルゼンチンの振る舞いが批判された。
放送局のアドリアン・ダーラム氏はtalkSPORTでこう語った。「品格は微塵もない。彼らの振る舞いは衝撃的で、恥さらしだ。アルゼンチンファンは素晴らしいが、トロフィー掲揚中も、ロドリが最優秀選手賞を受け取る瞬間でさえ、彼らはメッシやアルゼンチンの名を叫んでいた。彼らはアルゼンチンがW杯決勝で負けた事実を受け入れられないのだ。」
アルビセレステの決勝進出に疑問の声
ダーラム氏はアルゼンチンの決勝進出に疑問を呈し、大会を通じて好都合な状況に恵まれたと示唆した。
「アルゼンチンはサッカー界とワールドカップの恥だ。イングランド戦の20分間を除けば、最初からずっとそうだ」と付け加えた。
グループリーグは大会史上最弱の組で、ノックアウトステージのカーボベルデ戦では苦戦し、準々決勝進出もエジプトの自滅に助けられた。さらに準々決勝ではスイスが不要な退場で自滅した。
準決勝ではイングランドが優位だったのに、勝利をアルゼンチンに譲った。決勝に進んだアルゼンチンは、そこでまた恥をさらした。率直に言って、この大会では有利な判定が何度も続いたのだ。」
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アルゼンチンには規律上の調査が待ち受けている
決勝戦での規律違反を含め、大会を通じて続いたアルゼンチン代表の振る舞いに対し、さらなる検証が行われる見込みだ。フォークランド諸島の横断幕騒動も記憶に新しく、その行動への注目は、ワールドカップ決勝進出の快進撃と同様に続くだろう。
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