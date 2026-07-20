アルゼンチン代表は、ロドリのMVP授賞式でメッシへのチャントが響く中、スペインの優勝トロフィー掲揚に背を向けた。

ダーラム氏はアルゼンチンの決勝進出に疑問を呈し、大会を通じて好都合な状況に恵まれたと示唆した。

「アルゼンチンはサッカー界とワールドカップの恥だ。イングランド戦の20分間を除けば、最初からずっとそうだ」と付け加えた。

グループリーグは大会史上最弱の組で、ノックアウトステージのカーボベルデ戦では苦戦し、準々決勝進出もエジプトの自滅に助けられた。さらに準々決勝ではスイスが不要な退場で自滅した。

準決勝ではイングランドが優位だったのに、勝利をアルゼンチンに譲った。決勝に進んだアルゼンチンは、そこでまた恥をさらした。率直に言って、この大会では有利な判定が何度も続いたのだ。」