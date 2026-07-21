アルゼンチン代表としてワールドカップで活躍したインテル・マイアミのスーパースター、リオネル・メッシが休養期間に入るため、MLSオールスターゲームを欠場する。

この保護措置は、世界選手組合FIFPROの圧力によるものです。FIFPROは負傷リスクを減らすためシーズン後に21日間の休養を義務づけるよう求め、2025年の特別会議で国際サッカー連盟（FIFA）が承認しました。

国際試合カレンダー（IMC）に関する規定について、FIFAは次のように述べた。「FIFAと選手組合は、IMC内の大会だけでなく、選手の休息と回復に焦点を当て、今後の共同プロジェクトを検討した。

試合間には少なくとも72時間の休息が必要であり、各シーズンの終了後には選手に少なくとも21日間の休息期間／休暇を与えるべきであるという点で合意が得られた。この期間は、各クラブおよび各選手が、それぞれの試合日程に応じて、また適用される労働協約を考慮した上で、個別に管理すべきである。」