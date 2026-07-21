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アルゼンチン代表としてワールドカップで活躍したインテル・マイアミのスーパースター、リオネル・メッシが休養期間に入るため、MLSオールスターゲームを欠場する。
ヘロンズが重要な休養期間を確保
ESPNによると、アルゼンチン代表主将のメッシとチームメイトのデ・ポールは、米国でのワールドカップ決勝を終え、休息に入る。 メッシは日曜のスペイン戦で120分間フル出場し、大会通算8ゴール4アシストを記録したが、チームは延長戦の末1－0で敗れた。同報道によると、メッシは今週のシカゴ・ファイアー戦とCFモントリオール戦、さらに7月29日のMLSオールスターゲームを欠場する。
- AFP
FIFAが回収義務を正式に確認
この保護措置は、世界選手組合FIFPROの圧力によるものです。FIFPROは負傷リスクを減らすためシーズン後に21日間の休養を義務づけるよう求め、2025年の特別会議で国際サッカー連盟（FIFA）が承認しました。
国際試合カレンダー（IMC）に関する規定について、FIFAは次のように述べた。「FIFAと選手組合は、IMC内の大会だけでなく、選手の休息と回復に焦点を当て、今後の共同プロジェクトを検討した。
試合間には少なくとも72時間の休息が必要であり、各シーズンの終了後には選手に少なくとも21日間の休息期間／休暇を与えるべきであるという点で合意が得られた。この期間は、各クラブおよび各選手が、それぞれの試合日程に応じて、また適用される労働協約を考慮した上で、個別に管理すべきである。」
船長がこれまでの道のりを振り返る
- Getty
マイアミ、主力選手の欠場を乗り切る
クラブとの協議により、推奨される3週間の休養期間は未定だが、メッシとデ・ポールはMLSオールスター戦とリーグ戦2試合を欠場する。インテル・マイアミは重要な時期に2人を欠き、迅速な対応が求められる。現在チームはイースタン・カンファレンス2位で、首位のナッシュビルに5ポイント差。 ただし、この延長によって2026年シーズンの佳境までにチームの看板プレーメーカーが完全なコンディションを取り戻す見込みだ。
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