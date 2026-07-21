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Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Adhe Makayasa

翻訳者：

アルゼンチン代表としてワールドカップで活躍したインテル・マイアミのスーパースター、リオネル・メッシが休養期間に入るため、MLSオールスターゲームを欠場する。

リオネル・メッシ
インテルマイアミCF
MLS
アルゼンチン
スペイン 対 アルゼンチン
スペイン
ワールドカップ

リオネル・メッシとロドリゴ・デ・ポールは、ワールドカップで戦ったアルゼンチン代表として義務的な回復期間を与えられた。インテル・マイアミの2人は今後のリーグ戦とMLSオールスターゲームを欠場し、休息を取る。

  • ヘロンズが重要な休養期間を確保

    ESPNによると、アルゼンチン代表主将のメッシとチームメイトのデ・ポールは、米国でのワールドカップ決勝を終え、休息に入る。 メッシは日曜のスペイン戦で120分間フル出場し、大会通算8ゴール4アシストを記録したが、チームは延長戦の末1－0で敗れた。同報道によると、メッシは今週のシカゴ・ファイアー戦とCFモントリオール戦、さらに7月29日のMLSオールスターゲームを欠場する。

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    FIFAが回収義務を正式に確認

    この保護措置は、世界選手組合FIFPROの圧力によるものです。FIFPROは負傷リスクを減らすためシーズン後に21日間の休養を義務づけるよう求め、2025年の特別会議で国際サッカー連盟（FIFA）が承認しました。

    国際試合カレンダー（IMC）に関する規定について、FIFAは次のように述べた。「FIFAと選手組合は、IMC内の大会だけでなく、選手の休息と回復に焦点を当て、今後の共同プロジェクトを検討した。

    試合間には少なくとも72時間の休息が必要であり、各シーズンの終了後には選手に少なくとも21日間の休息期間／休暇を与えるべきであるという点で合意が得られた。この期間は、各クラブおよび各選手が、それぞれの試合日程に応じて、また適用される労働協約を考慮した上で、個別に管理すべきである。」

  • 船長がこれまでの道のりを振り返る

    世界王者の座は守れなかったが、メッシはワールドカップ決勝に3度先発した初の選手として歴史に名を残した。大会後SNSに感情を込めたメッセージを投稿し、こう語った。「痛みは大きく、癒えるには時間がかかる。それでも良い思い出はすべて大切にしている。

    逆転した試合は永遠に記憶に残る。国中の支援とチームの努力で、再び世界の頂点近くまで来れた。

    「一つひとつの声援やメッセージに、心の底から感謝します。今回もまた、私たちは国として団結し、共に歩み、アルゼンチン人であるという計り知れない誇りを分かち合うことができました。また、優勝を果たしたスペインにもお祝いの言葉を贈りたいと思います。」

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    マイアミ、主力選手の欠場を乗り切る

    クラブとの協議により、推奨される3週間の休養期間は未定だが、メッシとデ・ポールはMLSオールスター戦とリーグ戦2試合を欠場する。インテル・マイアミは重要な時期に2人を欠き、迅速な対応が求められる。現在チームはイースタン・カンファレンス2位で、首位のナッシュビルに5ポイント差。 ただし、この延長によって2026年シーズンの佳境までにチームの看板プレーメーカーが完全なコンディションを取り戻す見込みだ。