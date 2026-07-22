アルゼンチンサッカー協会は、会長と会計担当者が米裁判所で証言を命じられたという報道を否定した。

水曜日、アルゼンチンサッカー協会は、タピア氏とトヴィッジーノ氏が米裁判所から証言を命じられたという報道を否定した。

地元メディア「インフォバエ」は、ワールドカップ決勝戦の翌日月曜、ジョン・F・ケネディ国際空港で両氏が搭乗直前に連邦捜査官に拘束されたと報じていた。

報道によると、当局はタピア氏の電子機器提出を求め、2人は滑走路で事情聴取を受けたという。しかしAFAはこれを否定し、召喚状は協会幹部ではなく第三者を対象としたものだと説明した。