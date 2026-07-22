AFP
翻訳者：
アルゼンチンサッカー協会は、会長と会計担当者が米裁判所で証言を命じられたという報道を否定した。
AFA、米裁判所からの召喚状に関する疑惑に言及
水曜日、アルゼンチンサッカー協会は、タピア氏とトヴィッジーノ氏が米裁判所から証言を命じられたという報道を否定した。
地元メディア「インフォバエ」は、ワールドカップ決勝戦の翌日月曜、ジョン・F・ケネディ国際空港で両氏が搭乗直前に連邦捜査官に拘束されたと報じていた。
報道によると、当局はタピア氏の電子機器提出を求め、2人は滑走路で事情聴取を受けたという。しかしAFAはこれを否定し、召喚状は協会幹部ではなく第三者を対象としたものだと説明した。
- AFP
公式声明では、押収された機器や証言命令について否定している
流布する噂を否定するため、AFAは公式声明を発表し、主要幹部が直接の法的調査対象ではないと強調した。第三者がある人物に関する書類提出のため大陪審に出頭したことは認めた。
AFAは「報道されている文書は、会長クラウディオ・タピアや会計責任者パブロ・トヴィッジーノに対する召喚状ではない」と明言した。 したがって、両氏が米国司法当局から証言を求められたという報道や、携帯電話など電子機器を押収されたという報道は、いずれも虚偽である。」
金融調査の詳細
報道によると、米国当局はAFA関連の3億ドル超の商業契約を精査している。昨年12月のマネーロンダリング捜査での家宅捜索を受けた広範な調査の一環だ。
AFAは、タピア会長とトヴィッジーノ会計担当役員に個人的な制限は課されていないと主張し、「当該文書は両氏に措置や出頭義務を命じず、財産の差し押さえや没収も記録していない」と公式声明で述べた。
- AFP
AFA指導部の将来はどうなるのか？
AFAはタピア氏とトヴィッジーノ氏の当面の法的地位を明確にしたが、商業契約に関する調査は継続中だ。同協会は虚偽情報に対し法的措置を取る権利を留保しており、今後さらに行政・法的対応が取られる可能性がある。当面は第三者機関の要請に協力しつつ、通常業務を続ける方針だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。