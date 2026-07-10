アルゼンチンを悪役として描くのは昔から簡単だった。ディエゴ・マラドーナ、ディエゴ・シメオネ、アントニオ・ラッティンなど、数多くの「ダークアーツ」の達人を長年にわたり輩出してきたからだ。

現在の代表チームも人気があるとは言えない。2024年コパ・アメリカ優勝後の祝賀で、フランス代表の黒人選手たちへの人種差別的チャントに多くの選手が加わった。ロドリゴ・デ・ポールやロメロには、ピッチ上で厄介な鋭さがある。 しかし、多くの目はチーム全体がたった一人の男――メッシ――の存在と威厳によって救われているように見える。そして彼はアトランタでもまたしても期待に応えた。

エジプト側が「ラ・プルガ（メッシ）」が優遇されていると主張したのも無理はない。この象徴的な攻撃手は、グループステージのアルジェリア戦で危険なハイタックルを仕掛けた際、退場処分を受けるべきだったからだ。とはいえ、FIFAは、米国代表のフォラリン・バログンがほぼ同じファウルで科された1試合のレッドカード処分を、ドナルド・トランプ米大統領の異例の介入により執行猶予としたことで、これまでの前例を完全に無効にしてしまった。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、インテル・マイアミがMLS王者でないにもかかわらず、昨年クラブW杯に出場できるよう工作した。さらに、アルゼンチン代表は大会で60件近いファウルを犯しながらイエローカードはわずか3枚。これは、ファウル数が少ないイングランド代表の半分に過ぎない。

それでもエジプト戦では、南米側にファールがあったり、審判がメッシを優遇したとは言えない。彼らは粘り強く戦い、終盤の劇的逆転勝利を収めた。