その余波は大きかった。エジプト陣営は、終盤の逆転負けでいくつかの重要な判定が不利だったと確信し、八百長やリオネル・メッシへの優遇を批判した。
勝利目前で逆転された失望は理解できるが、アルゼンチンの劇的な勝利を妬むことはできない。好きでも嫌いでも、これがチャンピオンの証だ。
その余波は大きかった。エジプト陣営は、終盤の逆転負けでいくつかの重要な判定が不利だったと確信し、八百長やリオネル・メッシへの優遇を批判した。
勝利目前で逆転された失望は理解できるが、アルゼンチンの劇的な勝利を妬むことはできない。好きでも嫌いでも、これがチャンピオンの証だ。
アルゼンチンは、これほど劇的な展開でベスト16を突破するとは思えなかった。前半にヤセル・イブラヒムに先制され、メッシがPKを失敗。67分にはムスタファ・ジコに追加点を許し、王者の敗退が濃厚となった。
しかし後半34分、DFクリスティアン・ロメロがメッシのクロスを頭で合わせ1点差に。直後、クロスバーに当たったボールをメッシが押し込み同点。
延長間近の3分、チェルシーのエンツォ・フェルナンデスがバックポストへ飛び込み逆転ヘッド。ベンチは狂喜し、もう一方のベンチは怒りに震えた。あまりに劇的な勝利に、メッシとスカローニ監督は涙した。
しかし、敗れたエジプト側では怒りが爆発している。選手やコーチ陣は判定の偏りや八百長を疑い、猛烈に反発。エジプトサッカー協会は大会からフランス人審判団を追放すべく、FIFAに抗議文を提出した。
エジプト側は、1－0となった場面でのジコの最初のゴールが、ピッチの反対側でリサンドロ・マルティネスに対するファウルを理由に誤って取り消されたと主張。さらに、フェルナンデスがラウタロ・マルティネスのクロスから決勝点をヘディングで決めるわずか数秒前、モハメド・サラーがペナルティエリア内で倒されたにもかかわらずPKが与えられなかったことに激怒していた。
ジコは試合後、「主審は不公平だった。最初から偏っていた。大会自体が八百長だ」と怒りを露わにした。
エジプト代表のホッサム・ハッサン監督も「すべては金だ。彼らはメッシを大会に残したいのだ」と語った。
「なぜスポーツに公平性がないのか？ ここでは美しい言葉で穏やかに表現しようとはしない。我々は今日、不当な扱いを受けた。不公正を被ったのだ。これは私なりの声を上げ、立ち向かう方法だ。この大会の残りの試合は一切観ないつもりだ。」
エジプトは認めたくないだろうが、不満は試合終了11分前まで主導権を握りながら延長戦にも持ち込めず試合を落としたことにある。
終盤に許した3失点はいずれも守備が混乱した結果で、世界王者に容赦なく突き放された。ロメロはフリーでヘディングを決め、メッシの同点弾でもDFは散乱。さらに終盤、前掛かりになったところをカウンターされ、フェルナンデスはマークなしでヘディングを叩き込んだ。
判定についても、エジプトが逆サイドへ駆け上がり2点目を決めた直前にマルティネスへのファウルがあった。ボールがネットを揺らすずっと前、マンチェスター・ユナイテッドのDFをマークしていたマルワン・アッティアがシャツを引っ張り、足を踏んでいたのだ。
一方、サラーのPK主張は微妙だった。彼はアルバレスのわずかな接触で倒れたが、抗議はしなかった。アルバレスは直前にボールを奪っていた。
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アルゼンチンを悪役として描くのは昔から簡単だった。ディエゴ・マラドーナ、ディエゴ・シメオネ、アントニオ・ラッティンなど、数多くの「ダークアーツ」の達人を長年にわたり輩出してきたからだ。
現在の代表チームも人気があるとは言えない。2024年コパ・アメリカ優勝後の祝賀で、フランス代表の黒人選手たちへの人種差別的チャントに多くの選手が加わった。ロドリゴ・デ・ポールやロメロには、ピッチ上で厄介な鋭さがある。 しかし、多くの目はチーム全体がたった一人の男――メッシ――の存在と威厳によって救われているように見える。そして彼はアトランタでもまたしても期待に応えた。
エジプト側が「ラ・プルガ（メッシ）」が優遇されていると主張したのも無理はない。この象徴的な攻撃手は、グループステージのアルジェリア戦で危険なハイタックルを仕掛けた際、退場処分を受けるべきだったからだ。とはいえ、FIFAは、米国代表のフォラリン・バログンがほぼ同じファウルで科された1試合のレッドカード処分を、ドナルド・トランプ米大統領の異例の介入により執行猶予としたことで、これまでの前例を完全に無効にしてしまった。
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、インテル・マイアミがMLS王者でないにもかかわらず、昨年クラブW杯に出場できるよう工作した。さらに、アルゼンチン代表は大会で60件近いファウルを犯しながらイエローカードはわずか3枚。これは、ファウル数が少ないイングランド代表の半分に過ぎない。
それでもエジプト戦では、南米側にファールがあったり、審判がメッシを優遇したとは言えない。彼らは粘り強く戦い、終盤の劇的逆転勝利を収めた。
接戦を制し、感極まったスカローニ監督は「この勝利はチームの闘志だ」と語った。続けて「内容は悪くなかったがサポーターを心配させてしまった。私はこういう瞬間のために監督をしている。今日示したのは単に勝ち進む以上のもの。戦わなければ敗退していた」と強調した。
続けて「決勝には進めなかったが、今日の達成は過去の偉業に劣らない。このチームは決して諦めず、どんな状況でも前進し、自分たちのサッカーを貫く」と語った。
「カーボベルデ戦より厳しい状況だった。0－2とリードされても、いつか逆転できる手応えがあった。今日のサッカーは別物だった」
スカローニ監督の評価は妥当だ。ノックアウトステージでアルゼンチンは王者の貫禄を示した。内容は完璧でなかったものの、終盤の劇的勝利で2度逃げ切った。
戦力差を考えるとカーボベルデやエジプトには楽勝すべきだったが、調子が上がらなくても結果がすべて。特にこの大舞台では。
結局、闘志と団結力が彼らを勝利へ導き、次の舞台へ進んだ。批判はあっても、このような劇的な勝ち方は真のチャンピオンの証だ。