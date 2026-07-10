アルゼンチンをワールドカップで嫌う人もいる。しかしリオネル・メッシら選手たちは、チャンピオンとしての不屈の精神と決意を十分に示した。

その余波は大きかった。エジプト陣営は、終盤の逆転劇で敗れた怒りから、審判の判定が不利だったと主張し、八百長やリオネル・メッシへの優遇を批判した。
勝利目前で逆転された失望は理解できる。それでも、アルゼンチンの劇的な勝利を妬むことはできない。好きでも嫌いでも、これがチャンピオンの証だ。
その余波は大きかった。エジプト陣営は、終盤の逆転劇で敗れた怒りから、審判の判定が不利だったと主張し、八百長やリオネル・メッシへの優遇を批判した。
勝利目前で逆転された失望は理解できる。それでも、アルゼンチンの劇的な勝利を妬むことはできない。好きでも嫌いでも、これがチャンピオンの証だ。
アルゼンチンがこれほど劇的な展開でベスト16を突破するのは稀だ。前半、ヤセル・イブラヒムの先制点とメッシのPK失敗で、王者は沈黙した。67分にはムスタファ・ジコがエジプトに2点目を奪い、敗北は確実視された。
しかし後半34分、王者は突然息を吹き返した。32強戦の立役者ロメロがメッシのクロスに頭で合わせ1点差に。直後、メッシがクロスバーに当たったボールを押し込み同点。
延長間近の93分、チェルシーのエンツォ・フェルナンデスがバックポストへ飛び出し、ヘディングで勝ち越し。ベンチは狂喜し、もう一方のベンチは怒りに震えた。あまりに劇的な勝利に、メッシとスカローニ監督は涙した。
一方、敗れたエジプト側では怒りが爆発した。選手やコーチ陣は判定の偏りや八百長を疑い、猛烈に反発している。エジプトサッカー協会は大会からフランス人審判団を追放すべく、FIFAに正式抗議した。
エジプト側は、1－0となった場面でのジコの最初のゴールが、ピッチの反対側でのリサンドロ・マルティネスへのファウルを理由に誤って取り消されたと主張。さらに、フェルナンデスがラウタロ・マルティネスのクロスから決勝ゴールをヘディングで決めるわずか数秒前、モハメド・サラーがペナルティエリア内で倒されたにもかかわらずPKが与えられなかったことに激怒していた。
ジコは試合後、「主審は不公平だった。最初から偏っていた。大会自体が八百長だ」と怒りを露わにした。
エジプト代表のホッサム・ハッサン監督も「すべては金だ。彼らはメッシを大会に残したい」と主張した。
「なぜスポーツに公平性がないのか？ ここでは美しい言葉で穏やかに表現しようとはしない。我々は今日、不当な扱いを受けた。不公正を被ったのだ。これは私なりの声を上げ、立ち向かう方法だ。この大会の残りの試合は一切見ないつもりだ。」
エジプトは認めたくないだろうが、不満は試合終了11分前まで主導権を握りながら延長戦にも持ち込めなかったことにある。
終盤に許した3失点はいずれも守備が混乱し、試合運びの失敗を世界王者に突かれた。ロメロはフリーでヘディングを決め、メッシの同点弾でも守備は崩れ、終了間際にはカウンターからフェルナンデスがマークなしでヘディングした。
判定についても、エジプトが逆サイドへ駆け上がり2点目を決めた直前、マルティネスに対するファウルがあった。ボールがネットを揺らすずっと前、マンチェスター・ユナイテッドのDFをマークしていたマルワン・アッティアがシャツを引っ張り、足を踏んでいた。
一方、サラーのPK主張は微妙だった。彼はアルバレスのわずかな接触で倒れたが、抗議はしなかった。アルバレスは直前にボールを奪っていた。
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アルゼンチンを悪役として描くのは昔から簡単だった。もちろん、彼らが過去に悪役だったことがないわけではない。ディエゴ・マラドーナ、ディエゴ・シメオネ、アントニオ・ラッティンなど、長年にわたり数え切れないほどの「ダークアーツ」の達人を輩出してきた。
現在の代表チームも人気があるとは言えない。2024年のコパ・アメリカ優勝後に、フランスの黒人選手たちへの人種差別的チャントに多くの選手が加わったことが代表例だ。ロドリゴ・デ・ポールやロメロには、過去の代表チームが持っていたようなピッチ上の鋭さが備わっている。 しかし、多くの人が「チームはメッシ一人によって救われている」と感じる。そのメッシはアトランタでも期待に応えた。
エジプト側が「ラ・プルガ（メッシ）」が優遇されていると主張したのも無理はない。この象徴的な攻撃手は、グループステージのアルジェリア戦で危険なハイタックルを仕掛けた際、退場処分を受けるべきだったからだ。とはいえ、FIFAは、米国代表のフォラリン・バログンがほぼ同じファウルで科された1試合のレッドカード処分を、ドナルド・トランプ米大統領の異例の介入により執行猶予としたことで、これまでの前例を完全に無効にしてしまった。
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は以前もメッシのために働き、インテル・マイアミがMLS王者でないのにクラブW杯に出場できるよう手配した。さらに、アルゼンチンは大会で60回近くファウルしながらイエローカードは3枚だけ。これは、ファウルが少ないイングランドの半分だ。
だがエジプト戦では、南米がファールをした、審判がメッシを優遇したという主張は成立しない。彼らは粘り強く戦い、終盤の劇的逆転勝利を収めた。
接戦を制し、感極まったスカローニ監督は「この勝利はチームの闘志だ」と語った。続けて「内容は悪くなかったがサポーターを心配させてしまった。私はこういう瞬間のために監督をしている。今日示したものは勝ち進む以上の価値がある。戦わなければ敗退していた」と強調した。
続けて「決勝には進めなかったが、今日の達成は過去の偉大な瞬間と並べる価値がある。このチームは決して諦めず、どんな状況でも前進し、自分たちのサッカーを貫くからだ。
「カーボベルデ戦のほうが状況は厳しかった。本当に追い詰められていた。それでも今日、0－2とリードされてからも、いつかチャンスが来て逆転できると感じていた。今日のサッカーはまったく別物だった。」
スカローニ監督の評価は妥当だ。ノックアウトステージでアルゼンチンは王者の貫禄を示し、終盤の劇的勝利を2度も飾った。
戦力差を考えるとカーボベルデやエジプトには楽勝すべきだったが、調子が上がらなくても結果がすべて。特にこの大舞台では。
結局、闘志と団結力が彼らを勝利へ導き、次の舞台へ進んだ。批判はあっても、このような劇的な勝ち方は真のチャンピオンの証だ。