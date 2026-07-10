アルゼンチンをワールドカップで嫌う人もいる。しかしリオネル・メッシら選手たちは、チャンピオンとしての不屈の精神と決意を十分に示した。

アルゼンチンを悪役として描くのは昔から簡単だった。もちろん、彼らが過去に悪役だったことがないわけではない。ディエゴ・マラドーナ、ディエゴ・シメオネ、アントニオ・ラッティンなど、長年にわたり数え切れないほどの「ダークアーツ」の達人を輩出してきた。

現在の代表チームも人気があるとは言えない。2024年のコパ・アメリカ優勝後に、フランスの黒人選手たちへの人種差別的チャントに多くの選手が加わったことが代表例だ。ロドリゴ・デ・ポールやロメロには、過去の代表チームが持っていたようなピッチ上の鋭さが備わっている。 しかし、多くの人が「チームはメッシ一人によって救われている」と感じる。そのメッシはアトランタでも期待に応えた。

エジプト側が「ラ・プルガ（メッシ）」が優遇されていると主張したのも無理はない。この象徴的な攻撃手は、グループステージのアルジェリア戦で危険なハイタックルを仕掛けた際、退場処分を受けるべきだったからだ。とはいえ、FIFAは、米国代表のフォラリン・バログンがほぼ同じファウルで科された1試合のレッドカード処分を、ドナルド・トランプ米大統領の異例の介入により執行猶予としたことで、これまでの前例を完全に無効にしてしまった。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は以前もメッシのために働き、インテル・マイアミがMLS王者でないのにクラブW杯に出場できるよう手配した。さらに、アルゼンチンは大会で60回近くファウルしながらイエローカードは3枚だけ。これは、ファウルが少ないイングランドの半分だ。

だがエジプト戦では、南米がファールをした、審判がメッシを優遇したという主張は成立しない。彼らは粘り強く戦い、終盤の劇的逆転勝利を収めた。