「アルゼンチンやスペインのように」――米国サッカー協会がユース育成を変革し、「ペイ・トゥ・プレイ」問題を解消する計画。

アトランタ発――「すべてはあそこから始まる」

アーセン・ヴェンゲルは席を正し、窓の外を指した。窓の向こうには、米国サッカー協会新本拠地「アーサー・M・ブランク米国サッカーナショナルトレーニングセンター」を取り囲む複数のピッチが見える。夏の強い日差しが緑の芝生を照らす。ヴェンゲルは、このピッチ上で可能性が無限に広がる語る。

この日、アーセナル元監督でFIFAグローバル・フットボール開発責任者のヴェンゲルは施設を案内されていた。FIFAや米国サッカー協会幹部に囲まれながら廊下を歩く彼は、その機能性に満足そうだ。「これは見せびらかしではない」と語る。

だが、数百万ドルを投じたこの施設は氷山の一角に過ぎない。ピッチを増やしただけでは技術問題は解決しない。最先端のジムがあっても「ペイ・トゥ・プレイ」は消えない。建物だけでW杯に勝てるわけでも、世界最高の選手を育むわけでもない。

だからこそ、ウェンジャーは米国サッカー協会の指導部と共に役員会議室の席の先頭に座り、アメリカサッカーの次なる一歩を議論している。重要なのは、まさにその一歩だ。新施設はアメリカサッカーに「拠点」を与えるが、それはより大きな戦いのための司令塔に過ぎない。このスポーツがウェンジャーの信じるレベルに到達するには、全米のコミュニティで戦いを続ける必要がある。

「本物の問題に真正面から取り組もうという誠実さを感じています」と彼は語る。「そうでなければ私はここに来ません。成功を約束はできませんが、彼らは本気で変わりたくて、私もその思いに賛同しています。だからこそ、アメリカにはチャンスがあるのです」

ウェンガーの両隣には米国サッカー協会のCEO J.T.バトソンとCOOダン・ヘルフリッチが座る。彼らは次の行動を決める責任者だ。長年にわたり、2026年W杯はアメリカのサッカー界の指針だった。それが終わり、いま問われているのは「これからどうするか」だ。

バトソンは「2026年W杯は空前の成功を収め、米国サッカーの進路を根本から変えた」と語る。 「1994年、1996年、1999年の5年間がサッカーブームを呼んだように、今夏からLA28、2031年女子W杯へ続く次の5年のまだ1か月目だと考えています。最終目標は米国を世界有数のサッカー強国にすることです」

さらに彼はこう付け加えた。「我々はアルゼンチンやスペインのように、決勝戦で戦いたい。そのためには、どのような条件が整っていなければならないのか？」

答えはシンプルだ。変革が必要だ。今夏、グループステージで善戦したものの、米国男子代表は依然として世界トップから1〜2段階遅れている。米国女子代表はなおトップレベルだが、他国の成長で差は縮まりつつある。

より難しいのは、その変化の内容だ。ヘルフリッチ氏にとって、ワールドカップは触媒となり、連盟が必要なものへの認識を明確にした。

最高執行責任者（COO）は「何よりもまず、包括的な計画が必要だと明確になった」と語る。

その計画は、サッカーへのアクセスと費用の軽減、ユースシステムの連携強化、指導水準の向上を柱とする。連盟の目標は、全米でサッカーを最も人気の高いスポーツにし、女子代表がワールドカップで勝ち続け、男子代表も常に競争力を発揮できるよう支援することだ。

「そのレシピはすでにここにある。あとは断固とした姿勢と明確さで実行するだけだ」

では、その「レシピ」とは何か。材料は今も集められているが、肝心なのは、他と同じレシピではいけないということだ。アメリカらしい味でなければならない。