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Ryan Tolmich

翻訳者：

「アルゼンチンやスペインのように」――米国サッカー協会がユース育成を変革し、「ペイ・トゥ・プレイ」問題を解消する計画。

Analysis
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2026年ワールドカップが閉幕し、サッカー連盟は次の課題に直面している。さて、これからどうするか？

アトランタ発――「すべてはあそこから始まる」

アーセン・ヴェンゲルは席を正し、窓の外を指した。窓の向こうには、米国サッカー協会新本拠地「アーサー・M・ブランク米国サッカーナショナルトレーニングセンター」を取り囲む複数のピッチが見える。夏の強い日差しが緑の芝生を照らす。ヴェンゲルは、このピッチ上で可能性が無限に広がる語る。

この日、アーセナル元監督でFIFAグローバル・フットボール開発責任者のヴェンゲルは施設を案内されていた。FIFAや米国サッカー協会幹部に囲まれながら廊下を歩く彼は、その機能性に満足そうだ。「これは見せびらかしではない」と語る。

だが、数百万ドルを投じたこの施設は氷山の一角に過ぎない。ピッチを増やしただけでは技術問題は解決しない。最先端のジムがあっても「ペイ・トゥ・プレイ」は消えない。建物だけでW杯に勝てるわけでも、世界最高の選手を育むわけでもない。

だからこそ、ウェンジャーは米国サッカー協会の指導部と共に役員会議室の席の先頭に座り、アメリカサッカーの次なる一歩を議論している。重要なのは、まさにその一歩だ。新施設はアメリカサッカーに「拠点」を与えるが、それはより大きな戦いのための司令塔に過ぎない。このスポーツがウェンジャーの信じるレベルに到達するには、全米のコミュニティで戦いを続ける必要がある。

「本物の問題に真正面から取り組もうという誠実さを感じています」と彼は語る。「そうでなければ私はここに来ません。成功を約束はできませんが、彼らは本気で変わりたくて、私もその思いに賛同しています。だからこそ、アメリカにはチャンスがあるのです」

ウェンガーの両隣には米国サッカー協会のCEO J.T.バトソンとCOOダン・ヘルフリッチが座る。彼らは次の行動を決める責任者だ。長年にわたり、2026年W杯はアメリカのサッカー界の指針だった。それが終わり、いま問われているのは「これからどうするか」だ。

バトソンは「2026年W杯は空前の成功を収め、米国サッカーの進路を根本から変えた」と語る。 「1994年、1996年、1999年の5年間がサッカーブームを呼んだように、今夏からLA28、2031年女子W杯へ続く次の5年のまだ1か月目だと考えています。最終目標は米国を世界有数のサッカー強国にすることです」

さらに彼はこう付け加えた。「我々はアルゼンチンやスペインのように、決勝戦で戦いたい。そのためには、どのような条件が整っていなければならないのか？」

答えはシンプルだ。変革が必要だ。今夏、グループステージで善戦したものの、米国男子代表は依然として世界トップから1〜2段階遅れている。米国女子代表はなおトップレベルだが、他国の成長で差は縮まりつつある。

より難しいのは、その変化の内容だ。ヘルフリッチ氏にとって、ワールドカップは触媒となり、連盟が必要なものへの認識を明確にした。

最高執行責任者（COO）は「何よりもまず、包括的な計画が必要だと明確になった」と語る。

その計画は、サッカーへのアクセスと費用の軽減、ユースシステムの連携強化、指導水準の向上を柱とする。連盟の目標は、全米でサッカーを最も人気の高いスポーツにし、女子代表がワールドカップで勝ち続け、男子代表も常に競争力を発揮できるよう支援することだ。

「そのレシピはすでにここにある。あとは断固とした姿勢と明確さで実行するだけだ」

では、その「レシピ」とは何か。材料は今も集められているが、肝心なのは、他と同じレシピではいけないということだ。アメリカらしい味でなければならない。

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    「アメリカン・プラン」

    ウェンジャーが米国のサッカー事情を調べ始めたとき、この国でサッカーが根付かない理由をすぐに理解した。サッカーは他のスポーツと重ならないからだ。

    「アメリカ人は手を使ってスポーツをする」と彼は言う。スキルは転用できる。野球のボールを投げられれば、アメリカンフットボールのボールも投げられる。バスケットボールのシュートも教わったことがあるだろう。ほとんどのアメリカ人は、スポーツを自在に行き来できる。

    だがサッカーにはその切り替えが通用しない。幼少期から始めなければ成長は難しい。

    「14歳から始めて国際レベルの選手になることはできない」とウェンガーは言う。「他のチームスポーツなら可能だが、サッカーでは非常に幼い頃から始めなければならない。足を使った技術は5歳、6歳、7歳の頃から鍛え始める必要があり、だからこそ才能の発掘が極めて重要になる。だからこそ、我々は全国を網羅し、すべての人にチャンスを与えたいと考えているのだ」

    育成の第一歩はボールとの強い絆を築くこと。次に味方の動きやポジショニングを理解し、最終的には相手への対応や空間認識、判断力を養う。5〜12歳の選手はまず技術とボールへの愛情を育むべきで、その土台からサッカー文化が自然に育つ。

    「それが私たちと一緒に達成したいことです」とウェンジャー氏は語る。

    文化面での課題は残るが、そのプロセスはすでに始まっている。メジャーリーグサッカー（MLS）は創設30年を超え、プレミアリーグやチャンピオンズリーグも米国で高視聴率を記録している。ワールドカップ決勝や米国男子代表（USMNT）の試合も視聴率を更新した。高まる関心を活かす仕組みが必要だ。

    その道筋は他国と同じではいけない。イングランドには都市ごとにクラブがあり、ロンドンには17クラブもある。つまり、1つの都市に才能を育む施設とリソースを備えた17のプロアカデミーが存在するのだ。アメリカでは不可能な話だ。アルゼンチン、ノルウェー、スペインの計画も同様である。 どこで成功した方法も、そのまま他で通用するわけではない。広大な国土と資本主義が根付いた米国では、その傾向が特に顕著だ。

    「計画は『アメリカ流』でなければならない」とバトソン氏は言う。「もちろん、我々は世界中から学ぶことはできるし、実際そうしてきた。しかし、それを実現するためには、最終的にはこの国が持つ強みを活かさなければならないのだ。」

    バトソン氏は他のスポーツを例に挙げる。納税者の資金で全国各地にコートが整備され、バスケットボールは身近になった。どの学校や公園にもバスケットゴールがあり、サッカーと同じく必要なのはボールだけだ。一方、高校アメリカンフットボールには多額の公的資金が投じられ、中には数千万ドルもする施設もある。

    「その資金があれば、どれだけの育成アカデミーを設立できるか考えてみてください」とバトソン氏は言う。

    問題は、サッカー界が常に細分化しすぎていることだ。利害関係者が多く、進路や考え方も多様すぎる。何よりも、金銭的利益を追求する人が多すぎる。最大の課題は、この構造を単純化することだ。

    「ユースサッカーのあらゆる側面を連携させる必要がある」とヘルフリッチ氏は語る。

    同氏によると、米国サッカー協会（U.S. Soccer）は州・地域組織、全国協会、プロリーグなどユースサッカーの利害関係者と建設的に議論し、地域・地方レベルでプレーする少年少女のための統一された育成ルートを確立しようとしている。

    「米国では育成ルートが断片化し、選手や家族にとって不明確だ。その点は一貫して指摘してきた」とヘルフリックは語る。「改善の兆しはある。

    「計画が実現すれば、システムが整合し、明確性と費用負担の軽減を実感できるでしょう」

    バトソン氏とヘルフリッチ氏は、オリンピックやユースW杯など、10代に最高レベルでの実戦機会を提供することの重要性を説明する。だが、両氏はウェンガー氏と同様に、改革はそれよりもずっと前に、地域レベルから始めなければならないと強調する。選手たちがアトランタの施設に来るずっと前から、準備は始まっているのだ。

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    地域社会との連携

    米国男子代表が敗れた瞬間、いつもの議論が再燃した。代表が負けるたびに取り沙汰される「ペイ・トゥ・プレイ」問題だ。バトソンは議論の勃発を予想していたが、今回は何かが違うと感じた。

    「米国のシステムで育った身として、この議論には馴染みがある」と彼は言う。「しかし今回は初めて、より幅広い人々が『どうすれば勝てるのか？』と問いかけているように感じられた」

    彼はさらにこう付け加える。「この間ずっと、私の携帯電話は鳴りっぱなしだ。OBや元コーチ、そして全米各地の著名な人々から、『どう手助けできるか』と連絡が相次いでいる……。これは新しい現象だ。こうしたリソースと信念を大規模に活用できるからこそ、私はここで成功できると確信しているのだ」

    では、どうすれば実現できるのか。ヘルフリッチ氏は、現行システムを改修するだけでは不十分だと語る。米国サッカー協会は、一部を解体し、まったく新しい仕組みに再構築する必要があると認識している。旧来の体制は機能していないため、そのまま維持することはできない。

    「我々は現行システムを安くしようとしているわけではない。まず新しいシステムを作り、それを極めて手頃にするのだ。この違いは重要だ」

    だが、それは口で言うほど簡単ではない。ユースクラブ、プロクラブ、アカデミー、大学、高校、政府、慈善家、そして米国サッカー連盟が協力し、各レベルで質の高い指導者を揃える必要がある。何よりも、全員が一致団結して公益を追求することが不可欠だ。

    バトソン氏は、成功には投資が不可欠だと述べ、トーナメントで勝ち進むチームは、資源が十分でアクセスや機会、質の高い指導を提供できる連盟に所属している傾向があると指摘した。また、政府、地域社会、プロクラブが共通の目標に向かって協力していることも、それらのチームにとって有利に働いている。

    「それがこの夏を経て私たちに与えられたチャンスだと思います」と彼は説明する。「サッカーは全国のあらゆる地域社会で始まり、最終的にはそこで勝利が収められるものです。では、どのようにすれば、あらゆる地域社会でサッカーを身近にできるでしょうか？

    「どうすれば、私たちの希望や夢をすべて実現できるのでしょうか？」

    その実現が今のウェンゲルの使命であり、彼は小規模レベルで成功を目撃し、大規模でも可能だと確信している。

  • 아르센 벵거 Arsene WengerGetty Images

    ウェンガーの例

    ウェンジャー氏は先日バンクーバーでNBAのシルバーコミッショナーと会談した。シルバー氏は直近8回のMVPが全員海外出身だと指摘した。偶然ではない。

    「なぜなのか？ それこそが真の問いだ」とウェンジャーは言う。「ヨーロッパの教育の成果だ。我々はアカデミーを設立し、教育を主導してきた。私が子供の頃、ヨーロッパの選手がNBAでプレーするなんて想像もできなかった。だが今日、誰もがNBAを夢見ている。すべては教育だ。」

    ウェンガーは「教育」という言葉を繰り返す。彼の見解では、ヨーロッパのバスケットボールが台頭した背景には、選手に一貫した育成を提供する中央集権的なアカデミー制度がある。一方、学校、AAUチーム、個人トレーナー、その他のプログラムの間で分断が進むアメリカのモデルは、より断片化されている。これは長年にわたり米国のユースサッカーを複雑化させてきたのと同じ問題だ。

    米国のサッカー界では「文化」が強調されるが、教育が伴わなければ成果は上がらないとウェンガーは指摘する。何百万人もの子どもたちがプレーしていても、適切な指導を受けているのか。上達しているのか。才能を最大限に引き出すリソースや指導は十分なのか。

    「なぜある国は他より成功するのか？世界全体を見れば、理由は教育しかない」

    FIFAのグローバル・フットボール開発責任者として、彼の役割は教育を必要とする地域に指導法をもたらすことだ。タンザニアでの取り組みを特に挙げる。3年前、FIFAは地域拠点「キガンボニ・テクニカル・センター」の開設を支援した。

    「3年後、彼らはアフリカU-17選手権の決勝に進出した」とウェンジャーは語る。「そのチームの4人が大会ベストイレブンに選ばれた。私たちが現地にアカデミーを開設する前、タンザニアがアフリカの54カ国すべてを相手に決勝に進出するとは想像もできなかっただろう。この取り組みが成果を上げていることは明らかで、それは指導と育成の質によるものだ。」

    ただし、タンザニアと米国では課題が異なる。タンザニアは育成プログラムを築く資金やインフラが不足していたのに対し、米国は豊富な資金、施設、参加者があっても、それらを一元化するシステム作りが課題だ。広大な国土と人口が、この作業を難しくしている。

    「最大の課題は国の規模だ」とウェンガー氏。「インドでアカデミーを開設したとき、痛感した。人口14億人の国で、当アカデミーには選手25人しかいない。それでも、どこからか始めなければならない」。

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  • usmnt Getty Images

    じれったい待ち時間

    ウェンジャーは、フランスのアカデミー制度が始まった1973年、自身もプロキャリアをスタートさせた。この年、フランスプロサッカー憲章が制定され、全プロクラブにユースアカデミー設置が義務付けられた。

    「私はフランスで最初のアカデミーが開設される過程に関わりましたが、それには10年かかりました」と彼は振り返る。「73年にフランスで最初のアカデミーが開設されました。84年、フランスは欧州選手権で優勝しました。82年にはワールドカップで優勝できたかもしれないので、もっと早く達成できた可能性もありますが、それには数年を要し、一貫性を保つ必要があったのです」

    ウェンジャー氏は、才能の発掘はしばしば見過ごされがちだと指摘する。なぜなら、それには、若手選手に一貫して機会を与え、現在の能力だけでなく長期的な可能性を見極められる、訓練を受けた評価者が必要だからだ。

    「それをすべての国で確立するのは容易ではない」と彼は言う。

    それでもウェンガー氏は、明確な基準、つまり「成功のレシピ」は存在すると語る。各国でやり方は異なるが、成功の要素には共通点が多いという。

    「世界のサッカーを分析すると、FIFAランキング上位20カ国は、才能の発掘レベルが高く、独自のユース計画を持ち、優れたコーチと質の高い競技環境を備えている。この4つが共通点だ」

    ウェンジャー氏は、選手の潜在能力は出身地で決まるものではないと指摘。重要なのは、与えられる機会の数と指導の質だ。同氏は、この包括的な育成計画が5～6年以内に目に見える成果を出し始めることを期待している。

    そのため忍耐が不可欠だ。米国サッカー協会の計画が根付くには時間が必要で、「ペイ・トゥ・プレイ」制度の改革も容易ではない。MLSとMLS NEXT Proは育成ルート強化を続け、USLとNWSLは独自のルートを作らねばならない。選手を次のレベルへ導く有資格コーチを育てるのにも数年を要する。 時間は最も重要な要素だが、人々はそれを最も出し渋る。

    「個人が成長のために責任を果たす準備はできている」とウェンガーは言う。「ここには勝たねばならないというプレッシャーがある。勝ちたいという文化と意欲がある。良い材料は揃っている。」

    アメリカサッカーの今後はその「料理人」たちが材料をどう活かすかで決まる。W杯は終わり、中心目標は消えた。これは一過性の出来事なのか、出発点なのか。30年後に振り返り、どれほど変わり、サッカー大国への道へどれだけ近づいているのか。

    「米国サッカーの最高の時代はこれからだと、私たちは皆、確信しています」とバトソンは語る。「あらゆるレベル、あらゆるコミュニティでサッカーに影響を与える機会を、私たちは楽しみにしています。この夏を振り返れば、何百万人もの人々に、このスポーツを愛するきっかけを与えたのです。」

    その熱意をワールドカップ優勝につながる育成システムへつなげるのは、米国サッカー協会の使命だ。