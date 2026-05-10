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アルゼンチンはリオネル・メッシのワールドカップにふさわしい終幕を計画。ニコラス・タリアフィコは「史上最高」のさらに上のタイトルを狙う。
偉大なる人物の遺産を守る
メッシがアルゼンチン代表に与える影響はデータだけでは測れない。2026年ワールドカップが近づき、チームメイトはその重みを痛感している。
守備の要タリアフィコは、キャプテンの影響力を熱く語り、メッシがすでに代表で3つの主要タイトルを獲得していると指摘した。
「レオは私たちのキャプテンでありリーダー。とても大きな存在だ」とタリアフィコはFIFAに語った。「チームはこれまで通り、最後まで彼を支える。前回大会のように、力を合わせタイトルを守り、記憶に残る大会にする」
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王座を守る難しさ
前回王者として臨む大会には特有のプレッシャーがある。だがタリアフィコとチームメイトはそれを受け入れる覚悟だ。
カタール2022の優勝と過去の敗退という経験を生かし、このベテランDFは、過去4年間の進化で48チーム体制にも対応できる戦術的柔軟性とフィジカルを手にしたと語る。
タリアフィコは「最大の課題は、過去の成果を超え、さらに高いレベルに到達することだ」と語った。
一味違うワールドカップ
2026年の大会はカナダ、メキシコ、米国に分散開催され、新たな難題が待ち受ける。アルゼンチン代表はカンザスシティを拠点に合宿を行い、ノックアウトステージが1回増えた長期大会に挑む。
「王者として臨む今回のワールドカップは格別です。再びタイトルを守り、大会を経験できるのです。今回はまた異なるものになるでしょう」とタリアフィコは語った。
「これまでワールドカップに出場できたのは幸運でしたが、今回は新たな挑戦です。誰もが私たちを倒そうとするでしょうし、タイトル防衛は特別なものです」
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世界王者の軌跡
カタールW杯以降、リヨンのタリアフィコは欧州でのプレーを通じて成長したと語った。激しいスタイルは変わらないが、スカローニ監督の下、戦術理解が深まり守備や攻守の切り替えでより貢献できるようになったという。
「間違いなく、経験が格段に増えました」とタリアフィコは2022年以降の進化を振り返った。「以前からチームワークはありましたが、今は戦術やフィジカルでもより貢献できています。プレーの激しさは変わりませんが、経験が役立っています。 ヨーロッパでは、ワールドカップで対戦する可能性が高い相手と何度も戦ってきた。2022年から大きく変わったわけではないが、その経験は常に貴重だ」