アルゼンチンはリオネル・メッシのワールドカップにふさわしい終幕を計画。ニコラス・タリアフィコは「史上最高」のさらに上のタイトルを狙う。

カタールW杯以降、リヨンのタリアフィコは欧州でのプレーを通じて成長したと語った。激しいスタイルは変わらないが、スカローニ監督の下、戦術理解が深まり守備や攻守の切り替えでより貢献できるようになったという。

「間違いなく、経験が格段に増えました」とタリアフィコは2022年以降の進化を振り返った。「以前からチームワークはありましたが、今は戦術やフィジカルでもより貢献できています。プレーの激しさは変わりませんが、経験が役立っています。 ヨーロッパでは、ワールドカップで対戦する可能性が高い相手と何度も戦ってきた。2022年から大きく変わったわけではないが、その経験は常に貴重だ」