Getty Images Sport
翻訳者：
アルゼンチンはリオネル・メッシに依存しすぎているのか？ ワールドカップラウンド32のカーボベルデ戦を控え、リオネル・スカローニ監督がアルゼンチン代表キャプテンの影響力について語った。
アルビセレステ、ノックアウトステージが始まる
アルゼンチンは金曜日、蒸し暑いマイアミで初出場のカーボベルデとベスト32を戦う。 スカローニ監督率いるスター軍団は3連勝でグループJを首位通過し、ダラスでのヨルダン戦を3－1で締めくくった。3試合連続引き分けで勝ち上がったアフリカ勢に対し、現世界王者は油断なく臨む。
- AFP
スカローニ監督、得点への依存説を一蹴
フォートローダーデールで記者団に対し、スカローニ監督はチームの守備体制とグループステージでのキャプテンへの依存について言及した。同監督は戦術を力強く擁護し、得点を分散させることは歓迎するものの、一発勝負のステージではチーム一丸となって勝利を収めることが最優先だと強調した。
スカローニ監督は「我々は順調で、皆と同じように興奮している。 相手は敬意を示すべきチームで、彼らは素晴らしいプレーをしている。ミスは許されない。負ければ大会から脱落する。我々はそれを理解しているが、今が好機でもある。サッカーは常に互角の戦いだ。フランスやメキシコのように大差で勝った試合を除けば、ほとんどが接戦だった。簡単ではない。それが現実だ。
「メッシはどんな状況でもプレーしてきたので、おそらく出場する。試合の流れと本人の体調次第だ。先を読むのは難しい。他の選手にもチャンスはあったが、フォワードのレオが得点した。心配はしていない。得点は全員で分け合いたいが、チームがうまく機能して勝てば問題ない。」
優勝候補が粘り強いダークホースと対戦
南米の強豪は、グループステージでスペインとサウジアラビアを苦しめたカーボベルデの堅い守りを崩す必要がある。初出場ながら今大会無敗の相手に、スカローニ監督は記者会見で相手の強みと速攻の危険性を丁寧に分析した。
彼はこう続けた。「カーボベルデは未だ無敗だ。サウジアラビア戦ではむしろ勝つべきだった。スペインやウルグアイ戦でも守備が堅く、中央のパスコースを封じてカウンターで脅威になる。技術の高い選手もいる。我々が目にしたように、彼らは強いチームだ。 彼らは勝ち進んできた。それが偶然ではないことは明白だ。我々は彼らを尊重するつもりだ」
- Getty Images Sport
耐久試験が迫っている
アルゼンチンは、歴史的な粘り強さが極限まで試されることを覚悟して決勝トーナメントに臨む。過去13回のワールドカップ決勝トーナメント戦のうち7試合が延長戦に突入しており、過酷なフロリダの気候下でのフィジカルコンディションが極めて重要となる。世界王者であるアルゼンチンは、頑強な低ブロックを相手に並外れた忍耐力を発揮し、PK戦という「運任せの勝負」を回避しなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。