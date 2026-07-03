フォートローダーデールで記者団に対し、スカローニ監督はチームの守備体制とグループステージでのキャプテンへの依存について言及した。同監督は戦術を力強く擁護し、得点を分散させることは歓迎するものの、一発勝負のステージではチーム一丸となって勝利を収めることが最優先だと強調した。

スカローニ監督は「我々は順調で、皆と同じように興奮している。 相手は敬意を示すべきチームで、彼らは素晴らしいプレーをしている。ミスは許されない。負ければ大会から脱落する。我々はそれを理解しているが、今が好機でもある。サッカーは常に互角の戦いだ。フランスやメキシコのように大差で勝った試合を除けば、ほとんどが接戦だった。簡単ではない。それが現実だ。

「メッシはどんな状況でもプレーしてきたので、おそらく出場する。試合の流れと本人の体調次第だ。先を読むのは難しい。他の選手にもチャンスはあったが、フォワードのレオが得点した。心配はしていない。得点は全員で分け合いたいが、チームがうまく機能して勝てば問題ない。」