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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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アルゼンチンはグループリーグを全勝で突破し、ヨルダンに3－1で勝利。ラウタロ・マルティネスが先制点を挙げ、途中出場のメッシも得点をマークし新記録を達成した。

ヨルダン 対 アルゼンチン
ワールドカップ
アルゼンチン
ヨルダン
ラウタロ・マルティネス
リオネル・メッシ

現世界王者は16強でダークホースのカーボベルデと対戦する。

ジョヴァンニ・ロ・セルソとラウタロ・マルティネスのW杯初ゴール、さらにニコ・パスの代わりに途中出場したレオ・メッシが得点を挙げ記録を更新し続けた。大幅なメンバー変更ながらヨルダンに3-1で勝ちアルゼンチンはグループステージ全勝で終えた。

  • 「初めての体験」

    グループリーグ突破と1位通過を決めた世界王者はアーリントンで9人を入れ替えて臨んだ。 ディブ・マルティネスとラウタロを除き、リオネル・スカローニ監督は控え選手全員に機会を与え、例えばコモから6000万ユーロで再獲得したばかりのニコ・パスには、待望のワールドカップ初先発の座を任せた。 もう一つの注目は、インテル主将と、これまで代表FWの座を争ってきたジュリアン・アルバレスが前線でコンビを組んだ点だ。 前半は、カタール大会メンバー外だったロ・セルソが19分に見事なFK先制。その12分後、PKでマルティネス追加点を奪った

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  • メッシのサイン

    試合の盛り上がりは主に2つの場面で生まれた。 55分には、敗退が決まっていたヨルダンがレンヌ所属FWタマリのスプリットキックで前回王者に1点を奪った。60分にはリオネル・メッシがピッチへ。得点王の座を確実なものにする意気込みだった。 「ラ・プルチェ」は20分間沈黙したが、直接フリーキックで今大会6点目、通算19点目を記録。この種目では7点目で最多タイ。現在ムバッペに3点差をつけている。さらに、W杯7試合連続得点は史上初

  • 道は開けたのか？

    決勝トーナメント1回戦でアルゼンチンは大会のダークホース、カーボベルデと対戦する。試合は7月4日（土）深夜0時、マイアミ・スタジアムで行われる。 グループ順位決定戦の結果を踏まえたノックアウトステージの組み合わせを見ると、波乱がなければアルビセレステが準決勝まで進める可能性は高い。 ベスト16に進めばオーストラリアvsエジプトの勝者と、準々決勝ではアルジェリア、スイス、コロンビア、ガーナのいずれかと対戦する見込みだ。

  • 試合記録

    ヨルダン対アルゼンチン 1-3

    得点者：19分 ロ・セルソ（アルゼンチン）、31分 PK ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン）、55分 M・アル・タマリ（ヨルダン）、80分 メッシ（アルゼンチン）


    ヨルダン（4-4-2）：アブライラ；アル＝アラブ、ハダッド、ナシブ、アブダハブ（90’オバイド）； アル・ラワブデ、アブ・タハ、アル・ラシュダン（76分ジャムース）、アザイゼ（46分M・アル・タマリ）；ファクーリ（46分アル・マルディ）、オルワン（90分アブ・ズライク）。監督：ジャマル・セラミ。

    アルゼンチン（3-4-2-1）：E・マルティネス；セネシ、オタメンディ、タリアフィコ； G・シメオネ（71分バルコ）、パレデス、パラシオス、ロ・セルソ（60分T・アルマダ）、ニコ・パス（60分マック・アリスター）、J・アルバレス（82分ホセ・マヌエル・ロペス）、ラウタロ・マルティネス（60分メッシ）。監督：リオネル・スカローニ。


    主審：コヴァックス

    警告：アブ・タハ（G）、アル・アラブ（G）

    退場：なし

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