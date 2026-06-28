グループリーグ突破と1位通過を決めた世界王者は、アーリントンで9人を入れ替えて臨んだ。 ディブ・マルティネスとラウタロを除き、リオネル・スカローニ監督は控え選手全員に機会を与え、例えばコモから6000万ユーロで再獲得したばかりのニコ・パスには、待望のワールドカップ初先発の座を任せた。 もう一つの注目は、インテル主将と、これまで代表FWの座を争ってきたジュリアン・アルバレスが前線でコンビを組んだ点だ。 前半は、カタール大会メンバー外だったロ・セルソが19分に見事なFKで先制。その12分後、PKでマルティネスが追加点を奪った。