アルゼンチンサッカー協会（AFA）がジャンニ・インファンティーノ会長を支持した。 AFAは公式サイトに掲載した公開書簡の中で、「明確で、安定し、透明性のあるガバナンスモデルに基づく、この10年間に実施されてきた運営」を支持すると表明した。
ワールドカップの持ち分を民間投資家に売却する構想について、アルゼンチンサッカー協会は「確実性よりもはるかに多くの不確実性を生んだ計画を撤回するという運営側の決定」を評価。そのうえで、FIFAは「あのプロセスで犯した過ちを認識している」と述べた。
アルゼンチンサッカー協会（AFA）がジャンニ・インファンティーノ会長を支持した。 AFAは公式サイトに掲載した公開書簡の中で、「明確で、安定し、透明性のあるガバナンスモデルに基づく、この10年間に実施されてきた運営」を支持すると表明した。
ワールドカップの持ち分を民間投資家に売却する構想について、アルゼンチンサッカー協会は「確実性よりもはるかに多くの不確実性を生んだ計画を撤回するという運営側の決定」を評価。そのうえで、FIFAは「あのプロセスで犯した過ちを認識している」と述べた。
「同様に、あなたはすべての加盟連盟と各大陸連盟に門戸を開き、大きな変革をもたらした執行部を率いています。したがって、次回のFIFA総会が近づいていることを踏まえ、AFAは、今後進むべき道はあなたの指導の下で引き続き取り組みを進めていくことだと改めて表明します。より良く、さらに包摂的なサッカーを発展させ続けるためです」と、インファンティーノ宛ての書簡は締めくくられている。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。