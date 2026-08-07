アルゼンチンサッカー協会（AFA）がジャンニ・インファンティーノ会長を支持した。 AFAは公式サイトに掲載した公開書簡の中で、「明確で、安定し、透明性のあるガバナンスモデルに基づく、この10年間に実施されてきた運営」を支持すると表明した。





ワールドカップの持ち分を民間投資家に売却する構想について、アルゼンチンサッカー協会は「確実性よりもはるかに多くの不確実性を生んだ計画を撤回するという運営側の決定」を評価。そのうえで、FIFAは「あのプロセスで犯した過ちを認識している」と述べた。