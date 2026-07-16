「アルゼンチンはまるで7歳の子供のようにプレーしている！」――リオネル・スカローニ監督は、イングランド戦での「劇的」な逆転勝利の要因を、恐れを知らない姿勢と「並外れた粘り強さ」だと語った。

スカローニ監督が試合後に称賛したのは、選手たちが大きなプレッシャーを感じない独特の精神状態だった。同監督は、戦術的な強さの秘訣は、失敗を過度に恐れず、まるで子供のように自由にプレーすることだと語った。

「彼らはまるで7歳か8歳の子どものようにプレーしている」とスカローニ監督は準決勝での自由奔放な姿勢を称えた。「『もし失敗したら？』『もし準決勝で負けたら？』などとは考えていない。ただサッカーを楽しむことだけを考えており、試合が終わる頃にはすべてを出し尽くしている」