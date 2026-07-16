AFP
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「アルゼンチンはまるで7歳の子供のようにプレーしている！」――リオネル・スカローニ監督は、イングランド戦での「劇的」な逆転勝利の要因を、恐れを知らない姿勢と「並外れた粘り強さ」だと語った。
アトランタでの忘れられない一夜
アルゼンチンは準決勝でイングランドを2－1で破り、再び栄光に王手をかけた。1－0のビハインドから逆転したスカローニ監督率いるチームは、卓越した技術と不屈の闘志でトゥヘル監督のイングランドを圧倒。日曜の決勝でスペインと対戦する。
『Ole』の取材に、試合の見出しを聞かれたスカローニ監督は冗談交じりに語った。「『壮絶』だ。歴史的では物足りない。『壮絶』だ。これ以上の波乱はないと思っていたのに」
- AFP
「もう与えるものは何もない」
スカローニ監督が試合後に称賛したのは、選手たちが大きなプレッシャーを感じない独特の精神状態だった。同監督は、戦術的な強さの秘訣は、失敗を過度に恐れず、まるで子供のように自由にプレーすることだと語った。
「彼らはまるで7歳か8歳の子どものようにプレーしている」とスカローニ監督は準決勝での自由奔放な姿勢を称えた。「『もし失敗したら？』『もし準決勝で負けたら？』などとは考えていない。ただサッカーを楽しむことだけを考えており、試合が終わる頃にはすべてを出し尽くしている」
恐れを知らない経歴が、エリートとしての不屈の精神を鍛えた
スカルオーニ監督は、選手たちの若さと自由だけでなく、厳しい育ち方がエリートとしての競争力を育んだと評価した。
「彼らは何にも恐れず、どこでも最高でなければならない環境で育った」と指揮官は付け加えた。「幼い頃から競争し、常に最高を求め続けてきた。大舞台の重圧など、彼らには全く影響しない」
- Getty Images Sport
注目はスペインとの決勝戦へ
イングランドを破った歴史的勝利はサポーターの記憶に長く残るだろう。しかしスカローニ監督はすぐさま最終目標へ焦点を戻した。コーチ陣はアトランタでの高揚感を胸に、すでに決勝に向けた戦術準備を進めている。
2大会連続優勝へは、まずスペインという壁を破らねばならない。スカローニが率いる恐れ知らずの若者たちは、再びあの気負いのない精神を発揮する必要がある。日曜の決勝は激戦必至だが、アルゼンチンの不屈の精神が最大の心理的武器であることに変わりはない。
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