アルゼンチンのW杯準決勝勝利後、エンツォ・フェルナンデスがSNSでイングランドをからかった。

この投稿は、試合中にフェルナンデスが繰り返した挑発的な仕草に続くものだった。85分に同点ゴールを決めた後、彼はイングランドのベンチと遠征サポーターに向かってダッシュし、両手を耳に当て舌を出し、さらにキスを送った。

騒動はピッチ外にも及んだ。チェルシーのソーシャルメディアチームはXに投稿した内容を後に削除。フェルナンデスのゴールセレブレーション写真を「爆発」の絵文字付きで公開したところ、自軍サポーターから即座に批判が殺到した。