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アルゼンチンのW杯準決勝勝利後、エンツォ・フェルナンデスがSNSでイングランドをからかった。
エンツォは「ワンダーウォール」でスリー・ライオンズをからかった。
フェルナンデスはインスタグラムに、メッシやパレデスと写った写真にオアシスの『ワンダーウォール』を添えて投稿。この曲はイングランド代表の北米遠征で非公式アンセムとなり、ケインらがサポーターと合唱していた。
『デイリー・メール』は、この曲選びをイングランド代表への皮肉と報じた。フェルナンデスは後に音声を削除して投稿を再シェアしたが、水曜日の2-1敗戦でショックを受けたファンにはメッセージはすでに伝わっていた。25歳の彼はスタンフォード・ブリッジに残る限り、リーグ戦復帰時に激しい非難に直面するだろう。
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アトランタの祝賀行事が怒りを招く
この投稿は、試合中にフェルナンデスが繰り返した挑発的な仕草に続くものだった。85分に同点ゴールを決めた後、彼はイングランドのベンチと遠征サポーターに向かってダッシュし、両手を耳に当て舌を出し、さらにキスを送った。
騒動はピッチ外にも及んだ。チェルシーのソーシャルメディアチームはXに投稿した内容を後に削除。フェルナンデスのゴールセレブレーション写真を「爆発」の絵文字付きで公開したところ、自軍サポーターから即座に批判が殺到した。
チェルシー内部の緊張が高まる
チェルシーでの立場が不安定なフェルナンデスにとって、今回の騒動はタイミングが悪い。彼は最近レアル・マドリードへの移籍が噂され、4月には「スペインで暮らしたい」と発言して2試合の出場停止処分を受けた。新監督のシャビ・アロンソは副キャプテンの残留を望んでいるが、イングランド人中心のチームとの関係に亀裂が生じている。
準決勝の余波は広がり続け、イングランドのファンは「決勝点につながる場面でメッシがファウルだった」「試合序盤のエルボーでフェルナンデスは退場すべきだった」と主張。さらに「ワンダーウォール」投稿は“最後の一押し”となり、SNSユーザーはコバムに戻るこのアルゼンチン人選手に警告を送っている。
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注目は日曜日の決勝戦へ
アルゼンチン代表の注目は、日曜にニュージャージーで行われるスペインとのワールドカップ決勝へ。メッシらは2大会連続の優勝を狙う。準決勝でフランスを破ったスペインも、2度目の優勝を狙っている。
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