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アルゼンチンのGOAT、リオネル・メッシがマドリードの山火事被害支援のため寄付
メッシがマドリード復興に財政的追い風をもたらす
メッシが、環境破壊の被害を受けたマドリード州を支援するために立ち上がった。バロンドールを8度受賞した同選手は、シエラ・オエステ地域の再建に充てる目的で、約8万ユーロを寄付した。この西部の農村地帯は最近、激しい山火事に見舞われ、約7万5000エーカーの土地が壊滅的な被害を受けたほか、自然景観や重要インフラが破壊され、地元住民が避難を余儀なくされた。
この寄付のニュースは、マドリード州の州首相イサベル・ディアス・アユソによって確認された。アユソ氏はソーシャルメディアで、地元住民の感謝の意を表した。Xに投稿したアユソ氏は、バルセロナの元アイコンからのこの行動に言及し、次のように述べた。「レオ・メッシが、マドリードのシエラ・オエステ再建のために8万ユーロを寄付してくれた。感謝を伝えたい。そして、彼にふさわしい拍手を送るため、私たちはマドリードで近く彼を迎えられることを楽しみにしていると伝えたい」
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専用の救援プラットフォームを設立する
この寄付は、マドリード州政府が火災被害を受けた自治体の長期的な復旧を進めるため、積極的に資金確保を図っている時期に行われた。当局は、個人と大企業の双方が資金を拠出できる安全な単一窓口として、専用の寄付プラットフォームを立ち上げている。これにより、資金援助が最も緊急の支援を必要とする地域へ直接振り向けられることが保証される。被害が7万5000エーカーに及んでいることから、メッシのような著名人の関与は、世論の喚起という点で特に大きな意味を持っている。
地域が住宅の再建と、火災によって失われた自然の生物多様性の回復に取り組む中、世界で最も知名度の高いアスリートの一人による支援は、政府の救済施策に勢いを維持させる助けとなっている。夏の極端な気象現象と、それに続く火災によって生じた甚大な被害を修復するためには、公的部門と民間の寄付者による共同の取り組みこそが唯一現実的な前進の道だとみられている。
世界的な慈善活動の長い歴史
今回の最新の善意ある行動も、メッシが長年にわたって慈善活動に尽力してきた姿勢と一致するものであり、その取り組みは2007年の設立以来、レオ・メッシ財団を通じて公式に進められている。同財団はもともと、世界中の弱い立場にある子どもたちに向けた医療、教育、スポーツの取り組みを支援するために設立された。年月を重ねる中で、インテル・マイアミのキャプテンは危機のたびにたびたび私財を投じてきた。2020年の世界的なパンデミック時には、母国アルゼンチンの病院に人工呼吸器や医療物資のため、約55万ドルを寄付した。また、バルセロナのクリニック病院とスペイン国内のその他の医療センターに分配される形で、110万ドルの寄付も行っている。
メッシはメジャーリーグサッカー移籍後もスペインとの強い結びつきを保っており、今回マドリードで見せた行動は、過去にスペインの他地域へ示してきた支援とも重なる。バレンシアでも連帯を示し、同地域を襲った壊滅的な洪水の被災者支援のため、さらに110万ドルを寄付したことはよく知られている。
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アンバサダーとしての役割と国際的影響
メッシは自身の私的財団での活動に加え、2010年からユニセフ親善大使も務めており、その役割の中でさまざまな国際的な支援活動を主導してきた。壊滅的な地震に見舞われたハイチでは支援キャンペーンの先頭に立ったことで広く知られ、シリアで続く紛争の影響を受けた子どもたちを対象とする教育プログラムの主要な資金提供者でもある。その人道支援の広がりはまさに世界規模で、南米にも及んでおり、最近ではベネズエラでの地震救援活動を支援した。妻のアントネラ・ロクッツォも、こうした最近の人道支援活動に深く関わっており、一家の慈善活動は協力して進める取り組みとなっている。
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