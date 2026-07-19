アルゼンチンの伝説：我々はメッシだけではない。ブラジルの快挙が我々を刺激する。

アルゼンチン代表のレジェンド、ハビエル・ザネッティ氏は、39歳のリオネル・メッシの活躍を「まるでSF映画のようだ」と語った。

メッシはアルゼンチン代表として、スペイン代表「マタドール」との2026年W杯決勝に備えている。

ザネッティはスペイン紙『AS』のインタビューで「長年彼を知り、代表ユニフォームへの愛情を知っているからこそ、心から嬉しい」と語った。

選手たちはメッシを囲み、彼を大切にする。代表の旗手であり、従うべきキャプテンだと知っているからだ。ここ数年は競争力の低いリーグでプレーしていたが、レオは再び世界を驚かせた」と続けた。

「我々は再びワールドカップを勝ち取るためにメッシを信頼している。彼の並外れた才能だけでなく、献身と闘志をチームメイトに伝える力があるからだ」と語った。

「メッシには深い誇りを感じている。彼が再びW杯トロフィーを掲げて代表生活を終えることを心から願っている」と語った。 だがアルゼンチンにはメッシだけではない。エンツォ・フェルナンデス、レアンドロ・パリデス、アレクシス・マカリスト、ラウタロ・マルティネス、ジュリアン・アルバレスなど、活躍する選手がたくさんいる」と語った。