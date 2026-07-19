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Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 Lionel MessiGetty Images

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アルゼンチンの伝説：我々はメッシだけではない。ブラジルの快挙が我々を刺激する。

スペイン 対 アルゼンチン
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J. Zanetti
リオネル・メッシ
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アルゼンチン代表のレジェンド、ハビエル・ザネッティ氏は、39歳のリオネル・メッシの活躍を「まるでSF映画のようだ」と語った。 

メッシはアルゼンチン代表として、スペイン代表「マタドール」との2026年W杯決勝に備えている。

ザネッティはスペイン紙AS』のインタビューで「長年彼を知り、代表ユニフォームへの愛情を知っているからこそ、心から嬉しい」と語った。

選手たちはメッシを囲み、彼を大切にする。代表の旗手であり、従うべきキャプテンだと知っているからだ。ここ数年は競争力の低いリーグでプレーしていたが、レオは再び世界を驚かせた」と続けた。

「我々は再びワールドカップを勝ち取るためにメッシを信頼している。彼の並外れた才能だけでなく、献身と闘志をチームメイトに伝える力があるからだ」と語った。

「メッシには深い誇りを感じている。彼が再びW杯トロフィーを掲げて代表生活を終えることを心から願っている」と語った。 だがアルゼンチンにはメッシだけではない。エンツォ・フェルナンデス、レアンドロ・パリデス、アレクシス・マカリスト、ラウタロ・マルティネス、ジュリアン・アルバレスなど、活躍する選手がたくさんいる」と語った。

  • The FIFA World Cup 2026 Final Halftime ShowGetty Images Entertainment

    メッシにふさわしい形で別れを告げる

    彼は「どちらがわずかに有利か？いいえ、この大会で最高の2チームが決勝に進出したのです。自分の手柄にしたくはありませんが、大会前に優勝候補を聞かれたとき、私はスペイン、アルゼンチン、フランスと答えました」と述べた。

    試合は互角で、スペインの一方的なショーにはならない。これは二つのスタイルの対決だ。スペインはボール支配を強め、アルゼンチンは経験と闘志で立ち向かう」と指摘した。

    スペインにはメッシのような明確なリーダーがいない。彼のような存在感と影響力を持つ選手を見つけるのは難しい」と付け加えた。

    スペインにはラミン・ヤマルがいる。彼1人に頼っているわけではないが、前線で最も差をつけることができる選手だ。オヤルサバルも賢く危険な選手だ。サイドバックとセンターバックのパフォーマンスは驚異的で、中盤は芸術的だ」と強調した。

    さらに「1958年と1962年のブラジル처럼 2大会連続優勝の歴史を刻みたい」と語った。

    メッシがふさわしい形で代表を去れるよう、国全体で夢を追いかけたい」と結んだ。

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