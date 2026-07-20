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アルゼンチンのリサンドロ・マルティネスがW杯決勝で負傷し、マンチェスター・ユナイテッドに大きな打撃を与えた。
アルゼンチンのスター、最後の悔しさを味わう
マルティネスが脚を押さえる姿は、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターやスタッフにとって見慣れた光景になりつつある。イースト・ラザフォードでのワールドカップ決勝という高圧的な状況下で、粘り強いディフェンダーは右太ももを痛め、ハーフタイム直前に交代した。
この負傷のきっかけは、スペイン代表が速攻を試みた際、マルティネスがミケル・オヤルサバルを倒して警告を受けた場面だ。接触自体は軽度に見えたが、28歳のマルティネスはその後数分間、強い痛みに耐えていた。
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マンチェスター・ユナイテッド、DFのコンディションに不安
来季準備中のマンチェスター・ユナイテッドにとって、マルティネスの長期離脱は悪夢だ。守備の要である彼の欠場は、ディフェンスに大きな穴を開ける。
複数のタイトルを狙うクラブにとって、これほど悪いタイミングはない。マルティネスはこれまでにも怪我で戦線を離脱しており、オールド・トラッフォードでのキャリアは故障との戦いでもある。
アルビセレステにとっての戦術的な打撃
ワールドカップ決勝は欧州王者と南米王者の対決として注目された。前半はスペインの激しいプレスにアルゼンチンが苦しみ、マルティネスは早期交代を余儀なくされた。延長戦の末、フェラン・トーレスのゴールでスペインが1－0で勝利した。
決勝戦のためマルティネスは準優勝メダルを受け取り、松葉杖や保護ブーツを使わずにスタジアムを後にした。この姿は、プレミアリーグの強豪クラブにとってわずかな希望となった。
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回復の時期は不透明だ
注目は、マルティネスが受ける検査結果に移る。スポーツ医学の進歩で診断は迅速だが、初期の視診では単なる打撲ではない。筋肉や靭帯の損傷が確認されれば、回復には数週間ではなく数か月を要する。マンチェスター・ユナイテッドの医療部門はアルゼンチンサッカー協会と連携し、彼の右太ももの損傷を評価する必要がある。
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