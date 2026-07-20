アルゼンチンのリサンドロ・マルティネスがW杯決勝で負傷し、マンチェスター・ユナイテッドに大きな打撃を与えた。

マルティネスが脚を押さえる姿は、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターやスタッフにとって見慣れた光景になりつつある。イースト・ラザフォードでのワールドカップ決勝という高圧的な状況下で、粘り強いディフェンダーは右太ももを痛め、ハーフタイム直前に交代した。

この負傷のきっかけは、スペイン代表が速攻を試みた際、マルティネスがミケル・オヤルサバルを倒して警告を受けた場面だ。接触自体は軽度に見えたが、28歳のマルティネスはその後数分間、強い痛みに耐えていた。