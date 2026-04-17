アルゼンチンのリオネル・メッシが、マイアミでのベネズエラ戦に出場せず、700万ドルの契約違反で提訴された。

先月提訴したVIDは、損害賠償額を開示していない。しかし、メッシの欠場1試合と別試合のチケット販売不振で「数百万」の損失を主張している。2026年W杯へのメッシ出場は未確定だ。スカローニ監督は「出場かは本人次第」と語った。

「私の立場は明白だ」とスカローニ監督は述べ、「彼が参加できるよう全力を尽くす。サッカーのためにも出場すべきだと信じる。最終決定は彼自身、そして彼の心身状態次第だ」と語った。