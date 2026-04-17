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アルゼンチンのリオネル・メッシが、マイアミでのベネズエラ戦に出場せず、700万ドルの契約違反で提訴された。
合意に違反する
アルゼンチンサッカー協会とVIDの契約では、メッシはベネズエラとプエルトリコとの親善試合2試合で合計30分間プレーすることが義務付けられていた。しかし10月10日、彼は代表戦をスタンドから観戦。翌日にはインテル・マイアミで出場し、4－0の勝利に2得点を挙げた。
MLSの国際試合期間ではない
10月の国際試合期間は当時、メジャーリーグサッカー（MLS）が公式に認めていなかったため、代表戦はリーグ戦の合間に開催された。そのためメッシに代表出場義務はなく、彼はマイアミのプレーオフ進出に向けて最初の親善試合を欠場。しかし4日後の10月14日、ワールドカップ王者アルゼンチンの一員としてピッチに立ち、プエルトリコを6－0で下した。
参加連絡が遅れました
VID社は、アルゼンチンサッカー協会（AFA）との契約額が700万ドルだったと主張している。同社は訴訟で、メッシが最初の親善試合に出場しないことを前日に知らされたとし、AFAからの通知が遅かったと訴えている。これらの事態がチケット販売に悪影響を与えたとしている。
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訴状には具体的な内容がほとんど記載されていない。
先月提訴したVIDは、損害賠償額を開示していない。しかし、メッシの欠場1試合と別試合のチケット販売不振で「数百万」の損失を主張している。2026年W杯へのメッシ出場は未確定だ。スカローニ監督は「出場かは本人次第」と語った。
「私の立場は明白だ」とスカローニ監督は述べ、「彼が参加できるよう全力を尽くす。サッカーのためにも出場すべきだと信じる。最終決定は彼自身、そして彼の心身状態次第だ」と語った。