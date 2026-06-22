アルゼンチンのリオネル・メッシがオーストリア戦で2得点を挙げ、ワールドカップ新記録を樹立。ミロスラフ・クローゼが祝福した。

ドイツのレジェンド、クローゼは、自身が保持していた記録を破ったメッシを即座に称賛した。クローゼは世界最大の舞台で16得点を挙げ、現役を引退。月曜日、インテル・マイアミのスターは2得点をマークし、アルゼンチンをオーストリア戦での2-0の勝利に導いた。

「私はいつも、メッシは並外れた選手だと言ってきた」と48歳のクロゼは語った。「私にとって、レオは史上最高のサッカー選手だ！ おめでとう、チャンピオン！」

2014年から記録保持者だった元バイエルン・ミュンヘンのストライカーは、メッシのような選手が後継者となることを喜んでいる。

2026年の大会前にクローゼは自身の記録が更新されると予測し、「いつか破られるならメッシにやってもらいたい。昔から彼のファンだ」と語った。