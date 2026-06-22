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アルゼンチンのリオネル・メッシがオーストリア戦で2得点を挙げ、ワールドカップ新記録を樹立。ミロスラフ・クローゼが祝福した。
クロース、新たなワールドカップ王者を称賛
ドイツのレジェンド、クローゼは、自身が保持していた記録を破ったメッシを即座に称賛した。クローゼは世界最大の舞台で16得点を挙げ、現役を引退。月曜日、インテル・マイアミのスターは2得点をマークし、アルゼンチンをオーストリア戦での2-0の勝利に導いた。
「私はいつも、メッシは並外れた選手だと言ってきた」と48歳のクロゼは語った。「私にとって、レオは史上最高のサッカー選手だ！ おめでとう、チャンピオン！」
2014年から記録保持者だった元バイエルン・ミュンヘンのストライカーは、メッシのような選手が後継者となることを喜んでいる。
2026年の大会前にクローゼは自身の記録が更新されると予測し、「いつか破られるならメッシにやってもらいたい。昔から彼のファンだ」と語った。
- AFP
メッシ、ダラスで記録を樹立
アルジェリア戦（3-0）でハットトリックを達成しクローゼの16ゴールに並んだメッシは、オーストリア戦でも2得点を挙げ新記録の17ゴールとした。
38分、メッシがネットを揺らし17ゴール目で新記録。さらに試合終了間際に18ゴール目を奪った。この勝利でアルゼンチンは残り1試合で決勝トーナメント進出を決めた。
序盤のペナルティという波乱を乗り越えて
8度バロンドールを受賞した男にとって、この歴史的な夜は思わぬ幕開けとなった。9分、アルゼンチンにPKが与えられるも、メッシは珍しく枠外へ外した。しかしこのベテランFWは動じず、前半終盤にようやく先制点。チームの緊張を和らげた。
試合後、メッシは「正直、あのゴールが生まれた流れは素晴らしかった。PKを決めていたら後の2得点はなかったかもしれない。結果と自分のプレー、チームの働きには満足している」と語った。
- AFP
アルゼンチン、2連覇を狙う
リオネル・スカローニ監督率いるチームは2試合で6ポイントを獲得し、ベスト32進出を決めた。メッシにとって、この記録は世界王者の座を守るというチームの目標の副次的なものに過ぎない。
「何よりも勝利が嬉しい」と38歳のメッシは語った。「重要な試合で接戦を制し、次の試合へ安心感を得られた。ワールドカップではどの試合も拮抗し、激しいものだ」。