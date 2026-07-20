公式発表は、リオネル・スカローニ監督率いるチームが準優勝に終わったこともあり、たちまち世論の議論を巻き起こした。大統領は迷信深い性格から、このイベントへの出席を見送った。

ミレイ氏はXにこう投稿した。「代表の偉業を祝う日取りが選手とコーチ陣で決まれば、その日を祝日とする」。