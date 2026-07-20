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アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領は、リオネル・メッシ率いる代表チームがW杯決勝で敗れたにもかかわらず、国民の祝日を発表した。
マイレイ氏がサプライズのお祝いを行う
アルゼンチン政府は、代表チームが大会の戦いを記念する国民の祝日を自ら選ぶことを認めた。フェラン・トーレスのゴールでスペインに延長戦の末1－0で敗れたが、チームの奮闘は評価された。ニューヨークでは枠内シュート0本と低調で世界王者の座を守れなかっただけに、この措置は異例だ。
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大統領が代表メンバーの決定を承認
公式発表は、リオネル・スカローニ監督率いるチームが準優勝に終わったこともあり、たちまち世論の議論を巻き起こした。大統領は迷信深い性格から、このイベントへの出席を見送った。
ミレイ氏はXにこう投稿した。「代表の偉業を祝う日取りが選手とコーチ陣で決まれば、その日を祝日とする」。
困惑したファンが休日について疑問を呈している
2位を祝う方針には地元市民から「不適切だ」「技術的なミスでは」との混乱の声が上がった。サポーターの多くは「選手たちはクラブに集中したいだろう」と主張した。
ミレイ氏は別の投稿で、リオネル・メッシら選手たちの奮闘を称え、「選手たち、本当にありがとう。最後までスパイクを履いたまま戦った。アルゼンチンは常に頂点に立つ」と述べた。
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メッシの去就が不透明に
コーチ陣は、国際舞台を引退するベテランの代わりに新戦力を育てる必要がある。メッシは今回が6度目かつ最後のW杯とみられるが、39歳のインテル・マイアミのスターは代表引退をまだ正式に表明していない。
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