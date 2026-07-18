アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が、スペインとのワールドカップ決勝戦に出席しない迷信的な理由を明かした。

アルゼンチンは全大会で14連勝中。スペインとの決勝に臨む。しかし、現世界王者は直近17試合無敗の攻撃的な「ラ・ロハ」に厳しい試練に直面する。

8得点を挙げて大会得点ランキング首位タイのリオネル・メッシは、会長不在のスタジアムでスペインの堅守を破り、王座を守る必要がある。