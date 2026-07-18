AFP
翻訳者：
アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が、スペインとのワールドカップ決勝戦に出席しない迷信的な理由を明かした。
マイレイ氏は最後の招待を断った
アルゼンチンのミレイ大統領は、ニューヨークでの自国対スペインの2026年W杯決勝を欠席する意外な判断をした。世界各国の政治家やFIFA要人がスタジアムに集まる中、彼はブエノスアイレスに残り、独自のルーティンを守った。 55歳の同大統領は、大会で7戦全勝中の「ラ・アルビセレステ」の連勝記録に悪影響を与えないよう、米国への渡航を拒んだ。
- Getty Images News
大統領が「服の呪い」を説明
この政治家は強い迷信家だ。公邸にこもるだけでなく、アルゼンチン大統領は全試合で同じジャケットを着用していると明かした。スイス戦では同点に追いつかれた数分を後悔し、延長で3－1で勝った後もジャケットを脱いでいない。
地元ラジオ局「エル・オルベサルドール」のインタビューでミレイ氏はこう語った。「絶対にありえない。今後もすべての試合をオリボスから観戦する。寒いのに暖房を入れないので、ある石油会社のカラーをモチーフにしたジャケットを着ている。スイス戦の日、暑かったのでジャケットを脱いだら失点した。再び着てからは、一度も脱いでいない。」
迷信に満ちた政治史の解説
ミレイ大統領が「不吉な呪い」を強く恐れる背景には、アルゼンチン大統領が「不吉な存在（ムファ）」と呼ばれないよう重要な試合を避けてきた長い歴史がある。この慣習は1990年W杯に遡る。当時、メネム大統領がロッカールームを訪れた直後にアルゼンチン代表はカメルーンに敗北した。 それ以来、現職大統領が代表の重要試合にスタジアムへ行くことは一度もない。
- Getty/GOAL
注目の対決で連勝記録が試される
アルゼンチンは全大会で14連勝中。スペインとの決勝に臨む。しかし、現世界王者は直近17試合無敗の攻撃的な「ラ・ロハ」に厳しい試練に直面する。
8得点を挙げて大会得点ランキング首位タイのリオネル・メッシは、会長不在のスタジアムでスペインの堅守を破り、王座を守る必要がある。
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