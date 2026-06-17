アルゼンチンのメディア「La Derecha Diario」が配信した動画で、南米で多くのワールドカップ中継を手がけるDirecTV Sportsの解説者が、フランス対セネガルの試合を「2つのアフリカ諸国の対戦」と表現した。しかし、これは事実ではない。
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アルゼンチンのコメンテーターがフランスへ人種差別発言？ 偽動画が大炎上
それまでにニコラス・ハーゼには激しい批判が寄せられ、多くのフランスメディアも彼の偽コメントを人種差別スキャンダルとして報じた。だが元の映像が示すように、その発言はAIで後から付け加えられたものだ。
それでもハーゼは声明を発表。「ここ数時間で流出したデジタル加工音声・映像は、私が決して口にしていない言葉を私に言わせている。 これは文脈を切り取ったものではなく、内容を意図的に改変したものです」とXに投稿し、「疑念をお持ちの方は、本日公開されている元の放送のフルバージョンをお聞きください」と続けた。
また、ネット上の情報を鵜呑みにせず、私を知っている人は私が仕事でも私生活でも常に敬意を持って行動していることを理解していると述べ、人種差別やあらゆる形態の差別、攻撃や言葉の暴力に断固として反対すると強調しました。嘘は瞬く間に広がるが、真実は元の記録にあると結んでいます。 情報を拡散する前に事実確認をしてくださる皆さんに心から感謝します」と結んだ。
- Getty Images Sport
アルゼンチンからフランスへの人種差別：今回が初めてではない
この動画は、ここ数年の論争を背景に急速に拡散した。2022年ワールドカップ決勝（フランス対アルゼンチン）以来、フランス代表は、アフリカ系選手であることを強調する人種差別的なチャントや投稿の標的となっている。
2024年7月のコパ・アメリカ優勝祝賀会では、一部のアルゼンチン代表選手が「フランス代表だがアンゴラ出身」と歌い、差別的なチャントで悪い印象を与えた。
4月には、ポッドキャスト「The Bridge」に登場したキリアン・ムバッペが、人種差別的な攻撃を受けフランス代表引退を考えたとも語った。彼はユーロ2021のスイス戦でPKを外した後、SNSで侮辱された。 「一番つらかったのはEURO2020のスイス戦でPKを外した時。猿と呼ばれ、『代表は最優先だったのに、決められないと自分を最下位にする連中を最優先している』と感じた」とレアル・マドリードのストライカーは語った。