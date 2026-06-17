それまでにニコラス・ハーゼには激しい批判が寄せられ、多くのフランスメディアも彼の偽コメントを人種差別スキャンダルとして報じた。だが元の映像が示すように、その発言はAIで後から付け加えられたものだ。

それでもハーゼは声明を発表。「ここ数時間で流出したデジタル加工音声・映像は、私が決して口にしていない言葉を私に言わせている。 これは文脈を切り取ったものではなく、内容を意図的に改変したものです」とXに投稿し、「疑念をお持ちの方は、本日公開されている元の放送のフルバージョンをお聞きください」と続けた。

また、ネット上の情報を鵜呑みにせず、私を知っている人は私が仕事でも私生活でも常に敬意を持って行動していることを理解していると述べ、人種差別やあらゆる形態の差別、攻撃や言葉の暴力に断固として反対すると強調しました。嘘は瞬く間に広がるが、真実は元の記録にあると結んでいます。 情報を拡散する前に事実確認をしてくださる皆さんに心から感謝します」と結んだ。