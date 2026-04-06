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アルゼンチンのウイング選手が、画期的なインタビューで、同国初の現役サッカー選手として同性愛者であることを公表し、歴史に名を刻んだ
アルゼンチンサッカー界における画期的な転換
ラゴは、同性愛が長らくタブー視されてきたこのスポーツ界において、新たな地平を切り拓いた。 コロンは先日、サン・ミゲルを3-0で下し、このフォワードもゴールを決めた。しかし、彼の最も大きなインパクトはピッチ外で、番組『Sangre y Luto』への出演時に現れた。彼氏のビデオメッセージに驚かされた彼は、アルゼンチンのプロサッカー界で現役選手として初めてカミングアウトを果たし、このスポーツの伝統的な文化に挑む勇気ある一歩を踏み出した。
人前で感情を込めて愛を告白する
この放送では、同選手のパートナーによる感動的なメッセージが紹介され、彼女は彼の性格に対して計り知れない誇りを語った。パートナーは次のように述べた。「こんにちは、ダーリン。サプライズは気に入ってくれたかな。あなたが素晴らしい人間であり、素晴らしいプロフェッショナルであることを称え、感謝するしかないわ。あなたがこれにどれほどの情熱を注いでいるか、夢を抱いていることも知っている……あなたをとても愛しているし、私の街の誇りを守ってくれてありがとう。」
このメッセージに応えて、ラゴは次のように語った。「これは理屈では説明できない愛なの。私たちはサッカーと同じように、そんな風に生きているの。私たちは自分の気持ちを表現しようとしているの。どうして気づかなかったのか分からないわ。私は家の中にいるのに。彼はとても気配りができて、このとても特別な方法で愛情を示してくれるの。」
先駆的な先例に倣って
この勇気ある決断は、6年前にニコラス・フェルナンデスが切り開いた先例に続くものだ。2020年、フェルナンデスは地域リーグのジェネラル・ベルグラノ・デ・サンタ・ロサに所属していた際にカミングアウトし、大きな話題となった。彼は以前、サッカー選手は恐怖心から沈黙を守りがちだと指摘していたが、若い世代ははるかにオープンな心持ちで登場していることに期待を寄せている。これまで、同国ではプロ選手で彼と同じ道を歩んだ者はいなかった。 2024年にコロンに加入して以来、58試合に出場し11ゴール7アシストを記録しているこの攻撃的選手は、ありのままの自分であり続けることと、トップレベルのパフォーマンスが両立し得ることを証明している。
将来を見据えて
今後、この画期的な発表は、アルゼンチンのサッカー界全体において、より包摂的な環境を育むことになるだろう。23歳の彼が、チームを率いてトップリーグ昇格へと突き進む中、その揺るぎない勇気は、間違いなく、数え切れないほどのアスリートたちに、恐れずに自分らしさを受け入れる勇気を与えることになるだろう。