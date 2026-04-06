アルゼンチンのウイング選手が、画期的なインタビューで、同国初の現役サッカー選手として同性愛者であることを公表し、歴史に名を刻んだ

この放送では、同選手のパートナーによる感動的なメッセージが紹介され、彼女は彼の性格に対して計り知れない誇りを語った。パートナーは次のように述べた。「こんにちは、ダーリン。サプライズは気に入ってくれたかな。あなたが素晴らしい人間であり、素晴らしいプロフェッショナルであることを称え、感謝するしかないわ。あなたがこれにどれほどの情熱を注いでいるか、夢を抱いていることも知っている……あなたをとても愛しているし、私の街の誇りを守ってくれてありがとう。」

このメッセージに応えて、ラゴは次のように語った。「これは理屈では説明できない愛なの。私たちはサッカーと同じように、そんな風に生きているの。私たちは自分の気持ちを表現しようとしているの。どうして気づかなかったのか分からないわ。私は家の中にいるのに。彼はとても気配りができて、このとても特別な方法で愛情を示してくれるの。」