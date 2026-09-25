Getty Images Sport
翻訳者：
アルゼンチンに新時代到来！ リオネル・スカローニ監督、リオネル・メッシに続くアルゼンチンの次期キャプテンに元トッテナムのスター、クリスティアン・ロメロを指名と認める
スカローニがクティを新たなリーダーと位置づける
サッカー界がメッシの感動的なラストステージに向けて準備を進める中、スカローニは代表チーム内での権限移行を円滑に進めるべく、素早く動いた。ボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの今後の親善試合を前に語ったワールドカップ優勝監督は、元トッテナム・ホットスパーDFクリスティアン・ロメロが、チームを次の時代へ導く役割に選ばれた人物だと明かした。この決定はひとつの時代の終わりを意味する一方で、アルゼンチンが世界の舞台で優位性を維持するために設計された、新たなリーダーシップ体制の始まりでもある。
スカローニはロッカールーム内の序列と、28歳のセンターバックがその役割の当然の選択だった理由について率直に説明した。『TyC Sports』によると、指揮官は「キャプテンはクティになる。彼はすでにレオとオタ（ニコラス・オタメンディ）に次ぐ第3キャプテンだった。エミリアーノ（マルティネス）も腕章を巻くことができる。ロドリゴ（デ・パウル）はこの2試合には出ないが、彼も巻くことができる。ラウタロ（マルティネス）も巻ける。クティがふさわしい」と説明した。TyC Sports。
- Getty Images Sport
ロメロのキャプテンマーク着用経験
この公式発表は新たな節目となるが、ロメロにとって母国代表のキャプテンを務める責任は今に始まったことではない。アトレティコ・マドリー所属の同選手は、主力キャプテン陣が不在だった際、すでに3度にわたってその役割を担ってきた。キャプテンとしての初陣は、2025年の南米予選でチリを1-0で下した重要な一戦だった。その後、同年10月に行われたベネズエラとの親善試合でも再びキャプテンマークを託された。さらに、2026年ワールドカップに向けた準備期間中に行われたモーリタニア戦の2-1の勝利でもチームを率いた。
メンバー調整と負傷状況の最新情報
メッシ後の時代への移行は、過密日程の中で進められている。しかし、スカローニ監督のプランは、チーム内のコンディション不良によってやや妨げられている。代表チームは最近、ティアゴ・アルマダとフアン・フォイスが負傷により、今後予定されている3連戦を欠場すると発表した。連盟の公式声明では、次のように述べられている。「フアン・フォイスとティアゴ・アルマダの両選手は、わが国で行われる親善試合3連戦に向けて、負傷により引き続き戦列を離れている」
スカローニ監督がアルマダとフォイスの直接的な代役を指名するかどうかは、現時点でまだ確認されていない。ただ、報道によれば、指導陣の選択肢に厚みを加えるため、エキ・フェルナンデス、サンティアゴ・シモン、バレンティン・ゴメスが当初のメンバーに追加されたという。
- (C)Getty Images
選手層に注目が集まる
今後行われる親善試合は、スカローニ監督にとって、ゴメスとフェルナンデスを試す最後の機会となる一方で、史上最高の象徴に別れを告げるチームの感情面をコントロールする場にもなる。フォイスとアルマダの不在により、守備と中盤における戦術的な選択肢は減るが、現在のアルゼンチン代表が誇るタレント層の厚さは依然として十分だ。アルゼンチン代表がメッシ後の新たな時代へと進む中、コルドバとブエノスアイレスで行われるこのホームゲームは、最近の成功を懐かしむ場であると同時に、ピッチ上の絶対的支柱を欠いたチームの今後の構造を初めて垣間見る機会にもなるだろう。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。