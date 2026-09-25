メッシ後の時代への移行は、過密日程の中で進められている。しかし、スカローニ監督のプランは、チーム内のコンディション不良によってやや妨げられている。代表チームは最近、ティアゴ・アルマダとフアン・フォイスが負傷により、今後予定されている3連戦を欠場すると発表した。連盟の公式声明では、次のように述べられている。「フアン・フォイスとティアゴ・アルマダの両選手は、わが国で行われる親善試合3連戦に向けて、負傷により引き続き戦列を離れている」

スカローニ監督がアルマダとフォイスの直接的な代役を指名するかどうかは、現時点でまだ確認されていない。ただ、報道によれば、指導陣の選択肢に厚みを加えるため、エキ・フェルナンデス、サンティアゴ・シモン、バレンティン・ゴメスが当初のメンバーに追加されたという。