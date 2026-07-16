「2年後の自国開催欧州選手権を楽しみにしている。今は何にも楽しみを見出しにくい状況だが」とトゥヘル監督は会見で語った。「批判は当然ある。負ければすぐ飛び交う。だが今は気にしない」

イングランド代表は土曜にフランスと3位決定戦を戦うが、ドイツ人監督は乗り気ではない。「大会でまだ1試合残っている。だが、誰もそれを楽しみにしていない。選手もフランスもこの試合を望んでいない」