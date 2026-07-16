アルビセレステに1－2（前半0－0）で敗れた直後、ドイツ人監督の落胆は明らかだった。それでも責任から逃れるつもりはなく、スリー・ライオンズの監督を続ける意向を強調した。
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アルゼンチンに敗れワールドカップから敗退したあと、トーマス・トゥヘルがイングランド代表監督としての将来を語る。
「2年後の自国開催欧州選手権を楽しみにしている。今は何にも楽しみを見出しにくい状況だが」とトゥヘル監督は会見で語った。「批判は当然ある。負ければすぐ飛び交う。だが今は気にしない」
イングランド代表は土曜にフランスと3位決定戦を戦うが、ドイツ人監督は乗り気ではない。「大会でまだ1試合残っている。だが、誰もそれを楽しみにしていない。選手もフランスもこの試合を望んでいない」
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トーマス・トゥヘルは守備重視の交代を選択した
52歳のベテランと「スリー・ライオンズ」は、60年ぶりの決勝に王手をかけていた。 バルセロナ新加入のアンソニー・ゴードンが55分に先制したが、エンツォ・フェルナンデス（85分）とラウタロ・マルティネス（90分+2）に後半連続失点し、スペインとの決勝進出は消えた。
試合終了のホイッスルが鳴ると、特にトゥヘル監督の采配が批判された。1－0とした直後、イングランドは主導権をアルゼンチンに譲り、リードを守り切ろうとした。
さらに守備的選手を投入し、ゴードンは72分にコンサと交代。その10分後にはバーンとオライリーも投入され、守備を固めた。
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トーマス・トゥヘルは2028年の欧州選手権でもイングランド代表を率いる見込みだ。
60分過ぎると試合はほぼイングランド陣内で展開され、アルゼンチンの攻撃が次々とGKジョーダン・ピックフォードのゴールを襲った。 「大きなチャンスを逃した気分だ。準決勝に進めたことは成功だが、今は誰も聞きたくないだろう。私もだ」とトゥヘル。 多くの強国がベスト4に入れなかったが、今は誰もそんなことは聞きたがらない。私もだ」とトゥヘル監督は語った。
ただ、52歳のトゥヘル監督の去就は安泰だ。英メディアはそろって、彼がイングランドサッカー協会（FA）の信頼を得ており、2028年にイングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドで開催される欧州選手権でも「スリー・ライオンズ」を率いると伝えている。契約は当面継続する。
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